Tras el decreto, vuelve el plan original de la ley ‘ómnibus’

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso, para tratar un proyecto de ley que complementa las reformas ya encaradas por el decreto de necesidad y urgencia publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Según confirmaron fuentes del Ejecutivo, la estrategia política de firmar un solo DNU se replicaría a nivel parlamentario y se enviaría un solo proyecto de ley con modificaciones en materia tributaria, laboral y electoral, entre otros puntos.

El llamado a extraordinarias que hizo el viernes a última hora es para que se sesione desde el 26 de diciembtre hasta el 31 de enero de 2024. En las próximas horas se conocerá el texto completo que ingresará a la Cámara de Diputados. Con la definición de los temas incorporados en la normativa se determinará cuáles serán las comisiones que deben ser conformadas durante el verano.

En el Congreso, en tanto, los distintos espacios analizan cuál será la postura respecto al proyecto que será enviado, y que también incluiría la marcha atrás con la eliminación del Impuesto a las Ganancias, y también sobre el decreto, dos asuntos que están íntimamente unidos.

El bloque del radicalismo mantuvo ayer una reunión por Zoom encabezada por su jefe Rodrigo de Loredo y si bien se anticipaba un comunicado final con la postura del espacio que cuenta con 34 integrantes, finalmente no se llegó a una postura en común y no hubo texto en conjunto.

“Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas o bien que el Gobierno esté dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”, dijo De Loredo. “Confían aún en la vía diplomática”, comentaron en el bloque, con cierta disidencia sobre la postura más dura que exhibió el Comité Nacional sobre las “formas” del DNU que van en contra de la práctica democrática y de la división de poderes.

La reflexión de De Loredo refleja el acuerdo, ya exhibido por muchos diputados, con el espíritu de las reformas de Milei aunque la no coincidencia con las formas. No obstante, deja entreabierta la puerta a un replanteo del DNU para segmentarlo por temas, de manera que sea más factible analizarlo en detalle y avanzar con su aprobación o rechazo, y no como un texto global. El hecho de que no puedan incorporarse cambios al DNU es un asunto que también esgrimen los posibles aliados, que piden algunas modificaciones en su forma. En el caso de Cambio Federal, el posicionamiento tampoco es del todo tajante, con la mira puesta en el avance de una negociación por un camino institucional.

Tal fue el planteo que le realizaron varios de sus integrantes liderados por Pichetto al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem en las últimas horas, con la intención de torcer la intransigencia libertaria.

Menem participó en reuniones de gabinete en la Casa Rosada, para aportar un panorama sobre cómo está el virtual poroteo tanto para el debate en la comisión bicameral de Trámite Legislativo como en el resto de las comisiones, a la espera del texto del Ejecutivo.

De acuerdo a lo que detalló el propio Menem, la idea es conformar “lo antes posible” las comisiones involucradas. Entre los nombres que se destacan está el de José Luis Espert, exaliado libertario, señalado para presidir la estratégica Comisión de Presupuesto, liderada hasta el 10 de diciembre por Carlos Heller. También se estima que se deberán conformar, entre otras, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Finanzas y Legislación Laboral.