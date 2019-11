Un diálogo directo con el Papa que confía en mantener

“No pudimos hacer coincidir la agenda” es la única respuesta que en el entorno de Alberto Fernández dan sobre la visita frustrada al Vaticano. El vínculo con el papa Francisco es directo, pero el impulso a un proyecto para la despenalización del aborto que dio el presidente electo enfrió el reencuentro. Aunque le haya quitado la posibilidad de tener antes de la asunción una foto con el Papa, Fernández no se arrepiente de haber puesto el tema en agenda y asegura que lo seguirá impulsando.

El futuro presidente y Francisco mantienen un diálogo directo desde diciembre de 2017, misma fecha en la que se reconcilió con Cristina Kirchner. Aunque a su alrededor hay distintos dirigentes que pueden actuar de intermediarios, a ninguno de los dos les gusta hablar a través de voceros. Por ello, desde que le escribió para Navidad, la comunicación es a través de mails.

Quien años atrás logró que entablaran la primera conversación fue el dentista de ambos, Carlos Cecchi. Le dio a Fernández el correo del pontífice y le dijo que esperaba que le escribiera. Terminó de convencerlo el ex secretario de Culto Guillermo Oliveri. En enero de 2018, pocos días después de la primera charla, el presidente electo visitó a Francisco por primera vez en un encentro que duró una hora. La segunda visita al Vaticano fue en agosto del año pasado. Viajó junto al ex canciller brasileño, Celso Amorim, y a Carlos Ominami en un encuentro en el que hablaron de la detención del ex presidente Lula da Silva.

“El Papa va a estar en Tailandia hasta el 28 de noviembre”, se limitó a responder Fernández sobre el desencuentro de los últimos días, que, junto a la imposibilidad de sincronizar la agenda con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo llevó a suspender la segunda gira internacional como presidente electo.

“Yo soy un católico poco practicante y estoy muy enojado con la Iglesia porque no practica muchos de los valores que nos pide practicar, sobre todo el amor por los pobres, por los perseguidos, por los marginados. Y debo admitir que Francisco me reconcilió con la Iglesia”, contó Fernández tiempo atrás sobre el vínculo que espera seguir teniendo. “La Iglesia y el Papa siempre supieron la postura de Alberto y Alberto espera que esto no entorpezca la relación, sobre todo en el trabajo por los más vulnerables, en el que ya acordaron avanzar juntos”, dicen en las oficinas de Puerto Madero que ocupa el futuro presidente. La Iglesia es uno de los actores que Fernández considera claves para trabajar en los barrios más carenciados, sobre todo en el conurbano bonaerense.

A pesar de que esta discusión y los desencuentros continuarán, el presidente electo confía en que el próximo año podrán volver a encontrarse.