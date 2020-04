Jorge Lanata aseguró que El Trece le censuró una promo de su programa

En medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus Jorge Lanata confirmó que vuelve a la televisión con su programa Periodismo para todos (PPT). La fecha sería el 10 de mayo según lo acordado con El Trece y la idea es que el formato sea el mismo de siempre aunque contará con las adaptaciones necesarias dadas por el contexto actual. “Se va a llamar PPT BOX, por caja en inglés y también por el deporte. Va a ser un poco distinto porque no va a haber público aunque el monólogo y la nota de investigación fuerte se mantienen”, explicó el periodista.

Sin embargo, fiel a su estilo irónico y confrontador, aprovechó el anuncio para deslizar una queja contra el canal. “Me censuraron uno de los anuncios que hice. Me pidieron que hago uno con un barbijo y se me ocurrió recortalo y ponerle un pucho. Me parecía que era divertido y bien Lanata”, contó durante el pase que hace con Marcelo Longobardi en Radio Mitre. Y agregó al respecto: “Una manga de pelotudos ahí me dijeron que eso no lo podía hacer, que podía ser ilegal y no sé qué otra cosa. No entiendo por qué me contratan. Me contratan porque soy distinto y cuando soy distinto me censuran. Es loco eso”.

Jorge Lanata: "Si la pandemia le hubiera pasado a Macri, hubiera sido un desastre"

El conductor indicó que sabía que eso no podía llegar a gustar en el canal por lo que pidió dos barbijos y grabó otra promoción sin el cigarrillo en ella. La misma es la que se podrá ver en los próximos días como anticipo a su regreso a la televisión.

Lejos de finalizar con el tema en ese momento, volvió a mencionarlo cuando Marina Calabró estaba realizando su columna sobre el mundo del espectáculo. “Es para cuidarlo Lanata y para evitarle la polémica”, le dijo ella al escuchar la historia. A lo que él respondió: “No hace falta que me cuiden y no me jodan con eso de que me cuidan. Yo me cuido solo”. De todas formas el periodista aseguró que el 10 de mayo volverá a la pantalla de Canal 13 y se despidió con un último comentario irónico y entre risas: “Bueno, creo que vuelvo. A lo mejor después de este comentario no”.