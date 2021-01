José María Muscari: "El toque de queda no va a cambiar nada"

Úrsula Ures Poreda y Pablo Corso Heduan

Tras varios días de debate, finalmente Alberto Fernández decretó el toque de queda sanitario desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana inclusive a partir del 8 de enero. Dicha medida fue recibida de mala manera por comerciantes y distintos sectores como, por ejemplo, el sector del entretenimiento, quienes planean presentar una gran cantidad de recursos de amparo para evitar el cierre durante el horario nocturno.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con José María Muscari, director y realizador de espectáculos, quien habló sobre su situación personal y el impacto del toque de queda, la actitud de los jóvenes con respecto a la pandemia, los recursos de amparo que se van a presentar y su postura con respecto a la vacunación.

“Por supuesto que el toque de queda me afecta. Reinvente mi espectáculo “Sex” de manera virtual y ahora iba a volver a la presencialidad con todos los protocolos surge esta medida, sabiendo que nuestro sector fue uno de los más afectados por la pandemia y no es un foco de contagios”, afirmó Muscari con respecto al toque de queda sanitario que empezará a regir a partir del 8 de enero.

Sobre las reiteradas imágenes de jóvenes violando el distanciamiento social y no respetando las medidas preventivas, el realizador artístico aseguró: “Toda la sociedad hizo un gran esfuerzo y cuando uno ve tanta inconsciencia y falta de empatía me angustia”.

Luego, el artista aseveró que “el toque de queda no va a cambiar nada” y que se debería controlar lo que se hace durante el día en las playas. “Me gustó ver a Cafiero hablando con el barbijo puesto, algo que en general los funcionarios no suelen hacer”, concluyó Muscari.

Luego, el actor se refirió a los recursos de amparo que van a presentar distintos sectores como, por ejemplo, el teatral: “Ojalá funcione, yo creo que la actividad teatral tiene un protocolo muy riguroso y, desde que reabrieron hasta la actualidad, los teatros con distancia no son un foco de infección ni de noche ni de día”.

Asimismo, Muscari apuntó contra las fiestas clandestinas y los comercios donde no se realizan controles ni se cumplen los protocolos, afirmando que “como sociedad, todos sabemos dónde están los contagios”.

Finalmente, el director habló sobre el plan de vacunación y una eventual campaña concientización sobre la aplicación de la vacuna: ”Yo me vacunaría, pero eso no significa que me sume a ningún plan de concientización”. En esa misma línea, el artista aclaró que sería “ilógico no darse la vacuna” si la cuarentena se hizo esperando la llegada de la misma.