Un hombre de 42 años que mantuvo como rehén a un amigo durante más de 10 horas y fue abatido después de un tiroteo en el que resultaron heridos tres efectivos del Grupo Halcón. Según trascendió, el rehén habría muerto antes de la irrupción de las fuerzas de seguridad en la vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Villa Pineral, en el partido de Caseros.

Vídeo | Toma de rehenes en Caseros: "La pandemia agravó las patologías y volvió más violenta a la gente"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con la psiquiatra Blanca Hüggelmann, quien habló sobre el trágico incidente en Caseros, la Ley de Salud Mental y el impacto de la pandemia en la psiquis de los argentinos.

“La persona seguramente tuvo un consumo prolongado de cocaína, si no hay voluntad por parte del paciente es muy difícil poder hacer algo”, disparó la especialista, quien luego completó: “Con la nueva ley si no hay un riesgo inminente para terceros no se puede realizar una internación pero se puede judicializar”. En esa misma línea, la experta aseguró que el paciente no fue evaluado.

“La familia se debe haber sentido intimidada, inclusive el hombre contaba con una perimetral”, aseveró la entrevistada. “La pandemia agrava las patologías y volvió más violenta a la gente”, completó Hüggelmann.

Por último, la psiquiatra dijo que no se priorizó la salud mental en la pandemia y que los más chicos están experimentando ansiedad de manera precoz.