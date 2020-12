Yedlin contra Cornejo y Ocaña: "Deberían preocuparse porque estemos cuidados"

Según el Gobierno nacional, en las próximas horas arribarán 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V. Desde Rusia planean empezar la vacunación en mayores de 60 años en los próximos días y aseguran que la vacuna genera inmunidad contra la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Pablo Yedlin, médico y diputado nacional por el Frente de Todos, quien habló sobre la llegada de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V al país, la nueva cepa de coronavirus, la caída del acuerdo con el laboratorio Pfizer y la denuncia realizada por Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña a raíz de esto último.

Sobre la caída del acuerdo con Pfizer, Yedlin afirmó: “Hay pautas de confidencialidad que piden los laboratorios que nosotros no podemos revelar. Además, las negociaciones con Pfizer no están caídas y podrían llegar a venir algunas dosis en algún momento”.

El diputado se refirió a la denuncia de Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña pidiendo explicaciones por la caída del acuerdo con el laboratorio norteamericano: “Mi opinión es que Ocaña siempre encuentra irregularidades, habría que buscarlas cuando fue ministra de Salud. Pfizer ha decidido que no le gusta o no le convencen las características que el contrato argentino prevé". Asimismo, añadió: "Cornejo y Ocaña en vez de buscar cosas donde no las hay, deberían preocuparse porque los argentinos estemos cuidados en esta pandemia, cosa que no han hecho hasta ahora”.

Rubinstein sobre la caída del acuerdo con Pfizer: "Ginés tiene que dar explicaciones"

En cuanto a la llegada de la vacuna rusa al país, el Pablo Yedlin aseguró: “En este momento no tenemos comunicación directa con Carla Vizzotti por este tema pero entendemos que las primeras dosis llegarían antes de fin de año”.

“Hay que analizar 3 cuestiones con respecto a la nueva cepa. Si las personas que ya se contagiaron y lograron inmunidad pueden volver a contagiarse con el nuevo linaje, si los test que realizamos detectan este nuevo linaje con la misma efectividad que el anterior y si las vacunas que estamos probando son igual de efectivas”, aseguró el legislador con respecto a la nueva cepa de coronavirus hallada en Reino Unido.