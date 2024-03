Un conductor de 43 años relató su dramática experiencia cuando un caño cayó arriba de su auto y atravesó el parabrisas, en lo que se especula fue un intento de robo. El incidente ocurrió el lunes por la noche cuando el hombre salió hacia su trabajo y transitaba en sentido a Olleros, entre las calles José Hernández y Virrey del Pino, en Belgrano.

Un empresario advirtió que los hijos de los empleados despedidos "van a salir a afanar"

Ramiro, el conductor afectado, compartió en una entrevista televisiva: “Siento que volví a nacer. No lo podía creer. Todavía estoy en shock. No puedo creer estar contándola. Me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Lo primero que pensé fue en mis hijos. Si mi familia hubiese estado en el auto, pudo haber sido una tragedia”.

El conductor no sufrió lesiones físicas graves pero sí emocionales: “Pude reaccionar y seguir la marcha hasta salir del túnel y ahí llamé al 911. Lo primero que sentí fue que me lo tiraron para robarme. Después pensé que no, que nadie puede ser tan animal, pero evidentemente sí. No sería la primera ni la última vez que hacen algo así para robar”, concluyó. La Policía de la Ciudad aún no detuvo a ningún sospechoso.

"Tengo miedo por mis familiares": El joven de Formosa que fue preso por hacerle "fuck you" al gobernador Gildo Isfrán

Ataques y robos en medio del tránsito

Este episodio se suma a los múltiples hechos delictivos al volante. Hace tres días, un hombre de 46 años, armado con una escopeta, fue detenido por la Policía de la Ciudad tras una persecución que se inició cuando el apresado exhibió el arma en una discusión de tránsito, chocó a una adolescente en la huida y luego disparó contra los uniformados en el barrio porteño de Flores.

En marzo, también se registró otro ataquel, en este caso, al periodista Adrián Ventura, quien sufrió un violento robo en Retiro mientras circulaba en bicicleta. “El golpe fue fatal. Tuve suerte de que no me pasó un camión por encima”, contó el periodista.

En marzo, ante los repetidos episodios de delincuencia en motocicletas, se presentó una ordenanza para reglamentar el uso de chalecos identificatorios y regular la circulación de motocicletas con acompañantes.

LT