Escándalo en Italia: un portero toqueteó a una estudiante y fue absuelto porque duró menos de 10 segundos

La postura del tribunal italiano frente a un caso de violencia sexual generó una ola de indignación generalizada que no tardó en manifestarse en las redes sociales. La víctima del abuso, llamada Laura, se enfureció al constatar que la Justicia absolvió al sujeto que la manoseó, con el argumento de que la repudiable secuencia duró menos de 10 segundos.

Laura es una estudiante de 18 años que se está formando en el Instituto de Cine y TV “Roberto Rossellnini” de la ciudad de Roma. El portero de la institución, Antonio Avola, un hombre de 66 años de edad, le tocó la cola a la joven el 12 de abril de 2022 cuando ella subía las escaleras de la escuela para asistir a una clase.

“El portero me agarró por atrás sin decir nada. Luego metió sus manos en mis pantalones y debajo de mi bombacha, me tocó la cola y luego me levantó lo suficiente como para lastimar mis partes íntimas. Esto, al menos para mí, no es una broma”, relató Laura.

Si bien la escena derivó en una denuncia por abuso sexual, el tribunal romano resolvió a favor del hombre al alegar que el toqueteo se extendió entre “5 y 10 segundos”, por lo cual no se considera un delito.

También se indicó que el contacto no fue fruto de la insistencia y fue casi “un roce” que carecía de intención “concupiscente”, según detalló el medio local Corriere della Sera.

A su vez, el hombre se había defendido de las acusaciones al afirmar que todo había sido una broma.

“Se bromea entre dos y aquí el portero hizo todo solo. Este no es el modo en que un viejo bromea con una muchacha de 17 años. Al menos para mí”, afirmó la víctima del abuso.

"Esta no es justicia", dijo la víctima

En cuanto al fallo, Laura expresó que siente rabia. "Esta no es justicia. Empiezo a pensar que me equivoqué en confiar en las instituciones porque me siento traicionada dos veces: primero en la escuela, donde sucedió todo, y luego en el tribunal”, señaló.

“Esos segundos le bastaron al conserje para hacerme sentir sus manos sobre mí, como reconocieron los jueces. Ahora me pregunto: si hubiese durado más, ¿qué habrían dicho? ¿Qué todo fue consentido?”, cuestionó la estudiante de cine.

Incluso afirmó que luego de la polémica sentencia, "si una chica es tocada, terminará pensando que no vale hacer la denuncia”.

En este contexto, la joven espera que la fiscalía apele el fallo en cuestión.

Reacciones ante el polémico fallo en Italia

La absolución generó reacciones de disgusto e indignación en redes sociales, cuyos usuarios no se mostraron indiferentes al polémico fallo.

El influencer Paolo Camilli, que supera los 5 millones de 'me gusta', publicó en TikTok un video tocándose los pechos por un lapso de diez segundos para poner de manifiesto el grado de violencia de la secuencia vivida por Laura.

La Red de Estudiantes de Secundaria de la región del Lacio dio a conocer un comunicado en el cual advirtieron que lo sucedido “no es una broma. Es inaceptable que ni siquiera en las escuelas podamos sentirnos protegidas”.

Legisladoras del Partido Demócrata (PD) reclamaron “educar en igualdad” a los trabajadores para “sacar a Italia del medievo cultural”.

También se realizó una colecta de firmas a través de la plataforma Change.org para pedir la revisión de la sentencia. La solicitud por el momento sumó casi 40.000 adhesiones.

“Consideramos inaceptable que, después de que la muchacha se haya atrevido a denunciar, fiándose del Estado para defenderse de un acto totalmente carente de consentimiento, este haya desoído su petición. Es urgente que esta sentencia sea revisada y que este caso no se olvide”, se expresa en el sitio mencionado.

CA/ED