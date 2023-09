La Policía informó que uno de los sospechosos habría confesado que apuñaló al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo. Se trata de un cartonero que la noche del crimen le confesó a un grupo de amigos del Barrio 31: “Uno se me paró de manos y le tuve que dar un puntazo”.

El sospechoso es un hombre de 29 años que posee antecedentes penales y su apariencia se asemeja a la del agresor presuntamente identificado en un video captado por una cámara de seguridad. Entre sus vestimenta encontraron una bufanda que tiene restos de lo que aparentemente es sangre y será analizada.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que los dos detenidos por el robo y asesinato fueron capturados el lunes. La División Homicidios detuvo al primero al mediodía y el segundo fue puesto a disposición de la Justicia durante la tarde por la División Antidrogas Norte.

Uno de ellos tenía una gorra y una bufanda similares a las que se ven en las filmaciones, fue visto antes de ingresar a la Plaza Sicilia por el Jardín Japonés en un horario que coincide con el de Barbieri la noche de ese miércoles 30 de agosto.

Habló la mujer del ingeniero asesinado en Palermo: "No sé cómo le voy a explicar esto a mi hijo"

La palabra de la esposa de Mariano Barbieri

La esposa de Mariano Barbieri habló tras la muerte de su pareja y expresó que no sabe cómo le va a explicar a su hijo en un futuro qué fue lo que sucedió con su padre. "No sé cómo le voy a explicar esto a mi hijo", manifestó Maricel González, visiblemente conmovida, durante una entrevista en Telenoche (El Trece), en la que estuvo con su bebé y a acompañada por el hermano y amigos de la víctima.

En diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger, la mujer recordó la última conversación con su pareja antes de que tuviera lugar el impactante crimen. "Mariano ese día había salido antes del mediodía, había ido a la oficina en Palermo y de ahí había salido al parque y el bebé, que es re tranquilo, desde la 8 de la noche estaba muy alterado", relató.

"Nos acostamos y yo intentaba calmarlo, estaba muy alterado. Entonces le mandé un mensaje a Mariano y le dije que Luca (su hijo) no se calmaba y le pregunté: '¿Por qué no le hacés una videollamada?'. Al ratito me dice: 'dale', y yo le digo que no, que ya se había dormido. Esa fue la última conexión de Mariano", detalló.

En referencia a lo sucedido, señaló: "Yo nunca jamás me imaginé que Mariano se podía resistir, y por lo que cuenta el testigo, se resistió. Uno no sabe cómo va a reaccionar cuando eso se da".

Asesinato de Mariano Barbieri: detuvieron a dos sospechosos en la Villa 31

"Mariano era bastante tranquilo. Él trabajaba con su computadora y a veces se iba con la computadora abierta en el tren. A mí sí me preocupaba mucho. Él no tenía problema", explicó. "Mariano desde que se recibió luchaba y soñaba con tener su propia empresa. Él tenía una mini micro pyme que tenía más pérdidas que ganancias y era su sueño, era su pasión, y ponía todo ahí, en crecer en este país, con su empresa y darle a su hijo ese futuro que se imaginaba, libre, feliz".

Este año la pareja tuvo su primer hijo, el cual en estos momentos tiene un poco más de dos meses de vida y deberá crecer sin su padre. "Solamente por él estoy acá y solamente por él estoy viva", concluyó Maricel.

RB/fl