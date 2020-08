La madre de Facundo Astudillo contó que la llamó el Presidente: "Me dijo que él no va a encubrir a nadie"

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, aseguró que está convencida de que los restos hallados la noche del sábado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri pertenecen a su hijo, reiteró que cree que el cuerpo fue "plantado" por la policía bonaerense y contó que el presidente Alberto Fernández le dijo que si confirma que se trata de su hijo, el caso "no va a quedar impune".

En tanto, el cadáver esqueletizado que fue levantado en el lugar se encontraba en los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forenses (EAAF) en el barrio porteño de Núñez, pero recién el martes 25 de agosto comenzarán los estudios forenses para su identificación y la autopsia para intentar conocer la causal de muerte.

El misterio de la zapatilla de Facundo Astudillo, que apareció "intacta"

En una entrevista con el canal Todo Noticias (TN), la madre de Facundo contó que la llamaron tanto el presidente Fernández como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para ponerse a disposición y darle todo su apoyo. "Me llamó el presidente. Me dijo 'no te quiero molestar pero quiero que sepas que estoy para lo que necesites, si necesitás venir para Buenos Aires, estoy para apoyarte, quiero que sepas que estoy'", relató.

También mencionó que el presidente le dijo: "No voy a permitir que esto quede impune" y que "si es Facu, él no va a encubrir a nadie y no va a tapar a nadie. Lo mismo hizo el señor gobernador Kicillof". En este marco, Castro volvió a cargar contra el ministro Berni, de quien volvió a pedir la renuncia: "Nunca me voy a olvidar sus palabras, me dijo 'yo a su hijo se lo voy a devolver bien y vivo'".

Por su parte, el ministro Berni dijo que "más tarde o más temprano saldrá a la luz qué fue lo que pasó" con Facundo y tildó de "inescrupuloso" a uno de los abogados de la familia. "Seguramente más tarde o temprano va a salir a la luz qué fue lo que pasó y por qué en algún momento hubo un interés más importante que encontrar con vida a Facundo", expresó el funcionario, actualmente en aislamiento con coronavirus.

Caso Astudillo Castro | Berni criticó al abogado: "Dijo barbaridades"

La mujer dijo también que si bien hay que esperar la confirmación de los estudios de ADN, ella cree que se trata de Facundo. "Es muy fuerte lo que vivimos ayer, eso que levantamos ahí puede ser lo único que tengamos de mi hijo. Los padres no deberíamos encontrar a los hijos de la forma que yo vi eso, es horrible", señaló Cristina, quien agregó que "el cuerpo estaba boca abajo, le faltaban partes. Se te cae el mundo. Cuando lo levantaron y lo dieron vuelta, quisimos ir a mirar, porque la fisonomía de mi hijo yo la conozco, yo lo parí. Por eso yo creo que es Facu".

Respecto a la zapatilla hallada a 30 metros, Castro explicó que la encontró ella misma en uno de los perímetros, tras el hallazgo de los restos. "Para mí la llevaron hace dos o tres días y la dejaron ahí como para decirme 'ahí tenés pelotuda, te dejo la certeza de que es él", dijo. En tanto, fuentes judiciales informaron a Télam que el cadáver se hallaban en el edificio de la exESMA, en avenida Del Libertador 8151 de Núñez, donde el EAAF tiene su sede central y la autopsia y el proceso de identificación se realizará recién el martes de la semana próxima.

AB/FF