TikTok continúa su expansión y le da batalla a Facebook

TikTok fue la red social que más creció durante el 2020. Y a pocas semanas de iniciar el nuevo año, los directivos de la plataforma china muestran que planean continuar con esa tendencia. En los próximos meses la app comenzaría a ofrecer opciones de comercio electrónico en Estados Unidos y establece así una nueva pelea contra Facebook.

La primera medida que estaría disponible en TikTok es la de compartir enlaces a productos. En principio solo sería para los usuarios “más populares” -es decir, con más seguidores- y a su vez ellos se quedarían con un porcentaje de la venta. Además, esa acción estaría disponible “en vivo” y la comparan con un canal de venta de productos. Los influencers promocionan y con tan solo pocos clics, sus seguidores compran.

Los planes de TikTok fueron revelados por el Financial Times. Si bien todavía no hay un anuncio oficial de ByteDance, el conglomerado chino dueño de la app, las fuentes indican que el objetivo es posicionarse como un competidor fuerte dentro del comercio electrónico. Y no solo a través de los influencers o tiktokers sino también con las marcas ya que éstas podrían subir sus catálogos a los perfiles y que los seguidores compren allí.

A Bailar con Maga, la Tiktoker más popular de Argentina

Se estima que TikTok tiene 100 millones de usuarios en Estados Unidos. El año pasado, cuando el crecimiento durante la pandemia se hizo notorio, la plataforma comenzó a tener problemas en ese país. Primero con Donald Trump, quien quiso prohibir su uso, y luego con Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook llegó a decir en el Congreso que había pruebas de que China espiaba a las personas del país. Eso fue tomado por Trump como un argumento para bloquear a TikTok y casi lo consigue.

TikTok es una competencia complicada para Facebook y otros productos de la compañía como Instagram. En poco tiempo logró captar la atención de los usuarios y se posicionó como una de las apps más populares. De ingresar al mercado del comercio electrónico, un negocio que genera miles de millones de dólares al año, en Estados Unidos estaría ampliando sus fronteras de negocios y solo resta saber qué posición tomará Zuckerberg al respecto.

AJ/MC