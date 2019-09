El intendente de Varela criticó a Macri y Vidal por el Metrobus: "Una parodia de campaña"

El intendente de Floren cio Varela,Andrés Watson, fue lapidario este miércoles 25 de septiembre con el acto de presentación del Metrobus en su municipio, que encabezaron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, considerando que se "fue sólo una parodia de la ciudad de Buenos Aires que montaron para la campaña electoral de Juntos por el Cambio".

"Los varelenses tienen otras prioridades", enfatizó Watson, afirmando que "jamás me consultaron sobre el tema y cuando me puse en contacto para darles respuestas técnicas y solicitar que se hicieran obras hidráulicas indispensables para que no se inunde, nunca obtuve respuestas".

"Hace dos años que soy intendente, y jamás pude hablar con Vidal ni siquiera por teléfono", señaló el jefe comunal de Florencio Varela en declaraciones difundidas por la agencia Noticias Argentinas. "La inauguración de los carriles exclusivos para transporte público fue un acto de campaña, invirtieron en una obra que no era prioritaria de acuerdo a las necesidades de los varelenses", agregó.

En Twitter, Watson indicó que no tuvo respuestas ni de Macri ni de Vidal "cuando presenté más de 20 proyectos prioritarios de obras que le hacen falta al distrito":

Como no las tuve cuando presenté más de veinte proyectos prioritarios de obras que le hacen falta al distrito. — Andrés Watson (@Andreswatsonok) September 25, 2019

Y sobre su ausencia explicó que tenía compromisos asumidos con vecinos que no podía eludir:

Lamento, con total sinceridad, no haber podido estar presente, pero desde hace varios días programé otros encuentros con mis vecinos. A ellos, no les puedo fallar cuando ya me había comprometido. — Andrés Watson (@Andreswatsonok) September 25, 2019

Watson insistió en que el acto de este miércoles se trató de "un mero encuentro con fines electoralistas" y fue llevado adelante como parte de la "estrategia proselitista" que viene desarrollando Juntos por el Cambio.

"Construir carriles exclusivos para el transporte público similares a los instalados en la avenida 9 de Julio, con la intención de montar una parodia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo ratificó su desconocimiento e insensibilidad ante la realidad de los bonaerenses", dijo también el intendente en referencia a Macri. Y por la tarde le dijo a Radio El Destape que "el último lugar en el que hubiera invertido es donde pusieron el metrobus. Hace falta asfalto en los barrios, un centro de salud y polideportivos, no un metrobus”.

“Todas las veces que vino la Gobernadora fue encapsulada en un helicóptero y luego recorrió las calles en una camioneta blindada, hace dos años que soy intendente y nunca pude hablar con Vidal ni por teléfono”, indicó el intendente Watson.



Para Watson, tanto el jefe de Estado como Vidal ignoraban que José Bulacio, el trabajador fallecido durante el accidente ocurrido este martes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, vivía junto a su familia en el barrio San Jorge, ubicado en el noroeste del partido de Florencio Varela.

"Ambos enviaron sus condolencias a las familias de los obreros sin mencionar a la persona que perdió su vida, quien residía en el lugar donde vinieron de visita. En ese momento, estaba junto a la viuda y sus cuatro hijos poniéndome a su disposición junto a los equipos municipales pertinentes para brindarles contención", comentó el jefe comunal respecto a la parte de los discursos que Macri y la mandataria bonaerense dedicaron al grave derrumbe de Ezeiza.

Finalmente, Watson explicó por qué no participó de la inauguración del Metrobus de este miércoles: "Me invitaron ayer a última hora, de manera informal y, la verdad, no podía cambiar los compromisos que asumí hace varios días con vecinos de mi distrito, por un acto de campaña de Macri y Vidal", concluyó Watson.

