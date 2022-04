23A | Aníbal Fernández se rectificó de sus dichos sobre la marcha del campo: "Del ni lo sueñen a no nos vamos a meter"

El ministro de seguridad, Aníbal Fernández brindará una conferencia de prensa. No se explicaron los motivos pero es probable que se refiera a la marcha que el campo realizará el próximo 23 de abril.

El funcionario se despegó de la polémica que se generó luego de sus declaraciones y afirmó: “Utilicé solo 3 palabras: Ni lo sueñen”. Luego de eso, explicó que se comunicó con su par de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, quien le confirmó que la movilización está autorizada para este sábado 23 de abril.

En ese sentido, Fernández aclaró que al Gobierno nacional “no le queda nada por hacer y no se va a meter”, más que “cuidar los espacios que están en su jurisdicción”. Con respecto a los motivos de la protesta del campo, el ministro de Seguridad informó que no es un tema que haya hablado con el presidente Alberto Fernández. "No creo que el presidente este pendiente de este tema", lanzó el funcionario.

Contra el campo

El ministro de Seguridad apoyó las medidas del ministro de Economía, Martín Guzmán, y afirmó que el Ejecutivo realizó una “fuerte apuesta cuando dijo que el campo no va a sufrir un aumento de retenciones”.

“Me parece que están todas las cosas dichas. El campo no está pasando un mal momento, como no lo está pasando buena parte de la generación de riqueza e Argentina”, disparó Fernández.

En ese sentido, el titular de la cartera de seguridad expresó que “si se quieren manifestar que lo hagan” y aclaró: “A mi nunca me molestó que se manifieste nadie”.

En desarrollo