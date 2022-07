Hubo 9 de Julio del PRO en La Matanza, con Vidal, Ritondo y Finocchiaro

En Lomas del Mirador, el PRO de La Matanza celebró el Día de la Independencia. Legisladores, concejales, consejeros escolares, militantes, personas comprometidas y dirigentes de los distintos segmentos y localidades del espacio político compartieron un locro. María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo fueron parte del encuentro del que fue anfitrión Alejandro Finocchiaro y reunió más de 300 asistentes.

“El desafío que tenemos en la provincia y el país es que la gente viva normalmente. Rebelarse hoy es sinónimo de mejorar el sistema jubilatorio, que vuelva a prevalecer el trabajo formal. Rebelarse también es volver al camino que nos señaló María Eugenia en su gobernación, y que era meterse ahí donde nadie se había animado.

Uno no puede querer lo que no conoce. Esa es nuestra gran diferencia, conocemos y queremos a la provincia. Nosotros no estamos de visita. Vinimos para transformarla. Aprendimos de nuestros errores pero conocemos todos nuestros aciertos”, aseguró Ritondo.

“Estamos los que nos comprometemos. Los militantes de verdad están en los lugares más difíciles. Por eso estamos acá, donde desde hace 40 años gobiernan los mismos, para decirles que no nos rendimos, que no nos vamos y que no vamos a parar hasta ganarles. Después de 40 años de sometimiento, de abandono, de indiferencia, de desamor, este distrito puede tener de intendente un maestro, como es Alejandro para mí. Eso necesita La Matanza. De la misma manera, la provincia necesita un valiente, la provincia necesita alguien que la defienda, que la quiera, que la cuide y que le ponga el cuerpo. Ese es Cristian Ritondo”, subrayó Vidal.

A su turno, Finocchiaro trazó un paralelo con aquellos compatriotas de 1816: “Para encarar el futuro hoy tenemos la misma incertidumbre que la que se vivía hace 206 años. Vemos resignación en nuestros vecinos. Los jóvenes no tienen como proyecto crecer profesionalmente, formar una familia, se quieren ir del país. Con la única excepción de nuestro gobierno, el populismo que encarna el kirchnerismo trabajó para hacernos más pobres, más ignorantes, con menor conciencia de nuestros derechos. En definitiva, más dependientes”.