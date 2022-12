Los momentos incómodos de los políticos del país y el mundo en 2022: “Garganta profunda”, descuidos y más

Termina 2022, un año que estuvo plagado de momentos incómodos para los políticos de Argentina y el mundo. Desde caídas, olvidos y enojos, hasta frases resonantes como “garganta profunda” y hacerse pis en público o dormirse en un acto oficial, los referentes de la política tuvieron sus “perlitas” que quedarán para la historia.

Una de las situaciones más recientes que generaron incomodidad y dieron vuelta el mundo fue cuando el delantero de la selección francesa Kylian Mbapeé ignoró completamente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la derrota en la final del Mundial Qatar 2022.

Una vez que la Argentina se consagró campeón del mundo, Mbappé se sentó abatido en el pasto del estadio Lusail y, al poco tiempo, Macron fue a consolarlo y brindarle apoyo moral. Sin embargo, el delantero francés lo ignoró totalmente.

Este hecho tuvo una segunda parte cuando, durante la ceremonia de premiación, el mayor goleador del Mundial no abrazó a su presidente a pesar de que el mandatario forzó la situación.

Para los franceses, Emmanuel Macron hizo el "ridículo" al querer consolar a los jugadores

“Garganta profunda” y el cansancio de Alberto Fernández

Durante estos últimos doce meses, el presidente Alberto Fernández protagonizó varios bloopers que generaron polémica en todo el país. Uno de los más resonantes fue su error al confundir la revista mensual de cultura villera “Garganta Poderosa” con la película porno de 1972 “Garganta profunda”.

“Ahí veo a compañeros de ‘Garganta profunda’, como él miles”, dijo el pasado 21 de junio durante un acto oficial. Al percatarse del error, se corrigió inmediatamente y aclaró: “Profunda no. ‘Poderosa’, pero profunda también eh, porque la verdad que nos enseñaron en esas revistas muchas cosas que eran ocultas en otros medios”.

Menos de dos meses después, Alberto Fernández protagonizó otra “perlita” al presenciar el acto de asunción de Gustavo Petro, en Colombia.

Pese a que Colombia tiene una diferencia horaria de dos horas menos con Argentina, se pudo ver a Alberto Fernández muy cansado en la ceremonia y, aunque la vocera presidencial lo desmintió, parece que hasta se durmió por un instante. El momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente por las redes sociales.

La imagen de Alberto Fernández que recorrió el mundo.

La lapicera y los dientes del rey Carlos

El 8 de septiembre de 2022 murió la reina Isabel II de Reino Unido, por lo que su hijo Carlos asumió el trono. En uno de sus primeros días como monarca, el flamante rey cometió un error en un acta en el Castillo de Hillsborough y se enojó porque la lapicera funcionaba mal.

El soberano británico preguntó a sus sirvientes si el día era 12 de septiembre. Sin embargo, la fecha estaba equivocada y era 13, por lo que lanzó: “Odio esto”.

Acto seguido, la reina consorte Camila se quejó de que la lapicera goteaba tinta y el rey Carlos se enfureció. En consecuencia, le cambiaron inmediatamente la lapicera, pero sus quejas y su malestar se hicieron notar.

Recibieron con huevazos al rey Carlos III en una ciudad británica

Durante su proclamación, el monarca británico volvió a molestarse con uno de sus asistentes, ya que no podía firmar cómodamente los documentos necesarios en un estrecho escritorio.

Antes de sentarse, el hijo de la reina Isabel II hizo un gesto de desagrado al solicitar que quiten todos los elementos sobre la mesa. Aunque limpiaron rápidamente todo, su molestia se hizo evidente una vez más. El rey Carlos III pidió una vez más que le corran las cosas y le mostró los dientes a sus asistentes personales.

El beso de Capitanich a un maniquí

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, también tuvo su momento incómodo durante 2022 cuando recorría una feria en El Encuentro Internacional de Escultores en Resistencia.

Capitanich saludó a un puestero e, inmediatamente, se agachó para besar a un maniquí al que se lo había confundido con un niño. De igual forma, el gobernador chaqueño se refirió al hecho como una “humorada”.

Los olvidos de Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, protagonizó varios momentos que llamaron la atención de todo el mundo y que lo convirtieron en el blanco de las críticas de los republicanos.

A lo largo de 2022, el mandatario sumó varios bloopers; entre ellos, se encuentran olivos, caídas y momentos de desorientación. Uno de los más resonantes fue cuando confundió en octubre de este año el motivo de la muerte de su hijo Beau.

“Digo esto como padre de un hombre que ganó la Estrella de Bronce, la medalla de servicio conspicuo y perdió la vida en Irak”, aseguró el demócrata. Sin embargo, Beu murió años después de regresar de Irak a causa de un terrible cáncer.

En otra oportunidad, confundió Suiza con Suecia o aseguró que había ingresado al Congreso hacía “720 años atrás”. Además, se lo pudo ver teniendo un comportamiento errático al saludar hacia lugares en donde no había nadie.

Una sesión compleja en Diputados

La Cámara de Diputados comenzó diciembre con una sesión polémica, que terminó con insultos, forcejeos y gritos en el Congreso.

Los legisladores debatían para revalidar la titularidad de Cecilia Moreau como presidenta del organismo, pero la oposición pidió levantar la sesión por considerarla “viciada”.

Por esto mismo, toda la bancada del PRO se acercó al escritorio de Moreau a presionar de mala manera para que se levante la sesión, a lo que parte de los legisladores del Frente de Todos respondieron, en consecuencia, de la misma forma.

Una vez controlada la situación, Cristián Ritondo realizó un gesto ofensivo con connotaciones sexuales, puesto que introdujo su dedo índice en un círculo que formaba con los dedos de su otra mano. Pese a que el entorno de Ritondo intentó suavizar la situación y dijo que fue un “gesto de que se estaba yendo”, varios sectores de la política repudiaron la situación.

Ese mismo día, se la escuchó a Cecilia Moreau cruzar a Waldo Wolf con una frase resonante. “No grite, Wolff. Los oídos me funcionan bien. Soy mujer, diputado Wolff, no soy retrasada, no soy zonza. No me trate de tonta”, lanzó.

Antes de ser nombrada como presidenta de la Cámara, Moreau protagonizó otra polémica debido a un “micrófono caliente”. Mientras exponía Germán Martínez, se escuchó a la diputada decir: “Aunque nos comamos diez pijazos, mostremos seriedad”.

El incómodo momento de la esposa del embajador en Reino Unido

La esposa del embajador en Reino Unido, Javier Figueroa, vivió un incómodo momento durante el funeral de la reina Isabel II, puesto que uno de los funcionarios evitó saludarla.

Todos los presentes que llegaban a la Abadía de Westminster eran recibidos con un apretón de manos, por lo que la pareja del diplomático extendió su mano para saludar de la misma forma. Sin embargo, el hombre no actuó de la misma forma con ella que con todos los presentes.

La caída de Santilli en La Matanza

El diputado por la Provincia de Buenos Aires Diego Santtili se cayó durante una de sus tantas recorridas por el Conurbano bonaerense. Ocurrió en La Matanza en octubre pasado.

Santilli saludaba a los vecinos cuando pisó una vereda en malas condiciones y cayó en consecuencia. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Se orinó en vivo

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, protagonizó un incómodo momento que fue transmitido por la televisión. El hombre de 71 años se orinó durante un acto oficial.

El camarógrafo intentó evitar capturar el momento por lo que giró rápidamente la cámara. Sin embargo, llegó el momento justo en el que el presidente se miraba los pantalones. De acuerdo con la información que trascendió luego, el mandatario sufriría infección urinaria.

Mauricio Macri llegó a Qatar, pero su valija no

El expresidente Mauricio Macri estuvo presente en el Mundial Qatar 2022 como presidente de la Fundación FIFA, pero su llegada no fue del todo grata.

Macri llegó al aeropuerto y su valija no. Por esto mismo, no pudo contener su furia y su reacción fue grabada por una persona que reconoció al antiguo mandatario. Así, se volvió viral en las redes sociales.

Putin y una tensa espera

Vladimir Putin, presidente de Rusia, inició la guerra en Europa al avanzar sobre el territorio ucraniano. Así, a lo largo de los meses, fue blanco de críticas y su salud fue puesta en duda en más de una oportunidad.

En medio de las negociaciones con los líderes del mundo para poner fin al enfrentamiento, Putin se reunió con su homólogo turco, Tayyip Recep Erdogan. El presidente ruso tuvo que esperar durante casi un minuto a Erdogan y su incomodidad se notó desde el primer segundo.

La política de todo el mundo se vio marcada por una serie de “perlitas” y “bloopers”, que aunque algunos ya fueron mencionados, otros más quedaron fuera de la lista.

RdC CP