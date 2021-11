Marcha del Orgullo: miles de personas reclamaron por la Ley Integral Trans

Este sábado 6 de noviembre comenzó la 30º edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ para conmemorar la diversidad y exigir numerosas reivindicaciones y reclamos, encabezados por la Ley Integral Trans pero que a su vez incluyen otros de índole mas partidaria, como la liberación de Milagro Sala.

"Queremos una marcha a pura fiesta y una sociedad a pura igualdad, con más derechos, con más diversidad!", indicaron desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, este año respaldada y declarada de “interés” por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad según la Resolución 590.

Desde temprano, miles de personas se acercaron a la Plaza de Mayo, sede de la convocatoria, con el fin de movilizarse al Congreso de la Nación entrada la tarde. El pleno sol que acompañó la jornada e iluminó un sinfín de coloridas banderas del amplio colectivo LGTB, globos, glitter y un inflable con forma de arco iris apostado cerca del Cabildo.

Los organizadores estiman que la convocatoria de este año atraerá entre 200 y 300 mil personas. FOTO: Télam

Vivir en la diversidad y abrazar la inclusión

En el escenario montado en la histórica plaza, la cual se encontró vallada desde temprano, diferentes artistas interpretaron sus canciones con letras disidentes, con frases tipo "un día más, el macho al tacho".

Al igual que en otros encuentros populares, en medio de la multitud familias, jóvenes y diferentes organizaciones establecieron sus puestos comerciales, donde se vendieron banderas de distintas temáticas, accesorios, ropa interior, productos de gestión menstrual ecológicos, barbijos y distintos artículos con los colores del arcoiris, que representan a la comunidad.

"Esta es la primera vez que vengo y veo la bandera de los no-binares, cada vez hay más multiplicidad de banderas y de gente que viene y yo me siento muy representada", contó a Télam Valeria Santangelo de 26 años, feriante de ropa interior. "Hoy hay gente que viene a la marcha a apoyar o a sentirse apoyado, recién vi una nena de trece años con su abuela", señaló otro joven.



La Ley Integral Trans, una de las principales consignas de la Marcha del Orgullo. FOTO: Télam

Los reclamos de la 30º Marcha del Orgullo

Luego del parate que implicó la pandemia de coronavirus, las organizaciones del colectivo LGTB+ retomaron las calles para exigirle a la sociedad que atienda un sinfín de reclamos en pos de ampliar la inclusión.

"Vamos por una Ley Integral Trans ya, donde se contemplen todos los derechos, incluso que los mayores de 40 puedan tener un subsidio, ya que el promedio de vida de les trans es de 35 años", dijo uno de los asistentes al puesto de la Federación LGBT, una de las organizadoras del evento.La sanción de normativa es el estandarte de la convocatoria de este año, sin embargo los reclamos son de lo más diverso, siendo uno de los principales la aparición de Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo pasado.

La edición 30 de la marcha del Orgullo LQBTIQ+- FOTO: Télam

La Ciudad celebra la diversidad con una semana de actividades

Entre otras 15 reivindicaciones se destacan: la sanción de una nueva ley antidiscriminatoria y de una norma de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis, la separación de la Iglesia y el Estado, la eliminación de la violencia policial y el respeto a la diversidad corporal.

“Esto no es una celebración sino recordar que hace falta que las leyes se cumplan y se visibilicen a los que no se ven",dijo Marco Barboza, de 36 años, quien vino de Venezuela para poder casarse, en virtud de la Ley de Matrimonio Igualitario, una de las normativas que afianzaron a la Argentina como país pionero en derechos humanos, especialmente en América Latina, en relación a las conquistas de los últimos diez años que incluyen además el cupo laboral trans y el DNI no binario.

Viajar al exterior en un mundo binario, el desafío de los argentinos con DNI no binario

La liberación de Milagro Sala, entre los reclamos de la Marcha del Orgullo

Entre los reclamos publicados por el Comité Organizador de la Marcha del Orgullo hubieron algunos de tinte político partidario que encendieron la polémica en las redes sociales, como el pedido por la liberación de Milagro Sala, a quien calificaron de presa política.

La reacción de los internautas no tardó en llegar. Varios respondieron a la publicación de la entidad organizadora con críticas por "politizar" las marchas. Además, para reforzar las críticas, algunos replicaron un antiguo video de la líder de la Tupac Amaru por el que fue acusada de homofóbica.

En la misma categoría de reclamos se incluyó a Sebastián Romero, conocido como "El Loco del Mortero", quien saltó a la fama por apuntar a la policía con un mortero en una manifestación. Otros de los pedidos fueron “fuera el FMI” y la legalización del cannabis.

Estos son los reclamos para esta XXX Marcha del Orgullo. Queremos una marcha a pura fiesta y una sociedad a pura igualdad, con más derechos, con más diversidad!



Estos son los reclamos para esta XXX Marcha del Orgullo. Queremos una marcha a pura fiesta y una sociedad a pura igualdad, con más derechos, con más diversidad!

