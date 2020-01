Murió el hombre acusado por el femicidio de Laura Sirera, excandidata del Frente de Todos en Pilar

Matías Bernal, el acusado de haber asesinado a su expareja, Laura Sirera, falleció durante la madrugada de este jueves 16 de enero en el Hospital Balestrini, de La Matanza, donde se encontraba internado. El hombre había sido encontrado inconsciente el jueves 19 de diciembre dentro de su auto, en Presidente Derqui, Provincia de Buenos Aires. Había intentado suicidarse cortándose el cuello tras presuntamente golpear y matar a la mujer en su casa de Pilar.

Durante su internación, Bernal sufrió una neumonía y una infección intrahospitalaria que le produjo muerte cerebral, de acuerdo a información de Canal Pilar. Sin embargo, durante su estadía en el centro de salud alcanzó a declarar ante la Justicia, aunque aseguró que no recordaba nada del hecho. Era un reconocido militante del peronismo que años atrás se desempeñó en el Consejo Escolar de Pilar. Se cree que el hombre le efectuó golpes con un martillo en la cabeza a la joven en la vivienda que ambos habitaban, ubicada en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8.

Femicidio en Pilar: asesinaron a una excandidata del Frente de Todos

Laura Sirera, su expareja, era una abogada de 34 años que se desempeñaba en el área de Defensa del Consumidor del Municipio. Había integrado la lista de concejales del Frente de Todos en las últimas elecciones, pero no alcanzó a ingresar. En su perfil de la red social de Fecebook ella se presentaba como "pilarense desde siempre, casada con Matías y madre de dos hijos: Benjamin y Francisco".

Su cuerpo fue hallado por un familiar, luego de que por varias horas sus familiares no pudieran comunicarse con ninguno de los dos, de acuerdo al medio Pilar Diario. Una fuente cercana a los familiares indicó que tenía una herida de bala en la zona de la nuca. Según se informó, la pareja no estaba pasando por un buen momento y habían iniciado una etapa de separación, aunque se cree que todavía vivían juntos. El matrimonio tenía dos hijos de 6 y 8 años de edad, que no se encontraban en la casa al momento del hecho.

