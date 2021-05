Zannini defendió nuevamente su vacunación y se disculpó si pareció soberbio

El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, se disculpó antes quienes consideraron "soberbias" sus declaraciones respecto de su vacunación, a la cual consideró correcta por haber ocurrido en condiciones legales, según alega. Calificó su accionar como “un acto de defensa de la política y militancia de la vacuna”.

De acuerdo con sus dichos el funcionario se inoculó el 22 de diciembre cuando todavía se calificaba a la Sputnik V como “un veneno” y “había una denuncia contra el Presidente por envenenamiento”. En la entrevista con FM La Patriada agregó: “Los mismos que ayer decían que era veneno hoy dicen que es un privilegio".

A raíz de que el conductor televisivo Jorge Rial anunció que se iría a vacunar a Miami por la "soberbia" de Zannini, este manifestó sus disculpas: "Si he parecido soberbio, cosa que no soy, no he sido correcto al expresarme y le pido mil disculpas no solo a Rial sino a todo el mundo". Remarcó que al vacunarse “estaba en condiciones legales”. Días atrás el funcionario nacional dijo que no se arrepentía de haberse vacunado.

En cuanto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Procurador General del Tesoro indicó que era nula cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. En ese sentido, dijo que la deuda solicitada por la gestión macrista alcanzó los 45 mil millones de dólares y hay 44 millones que no están en Argentina "sino que entraron por una puerta y salieron por la otra", manifestó.

"Ese parentesco de los números, entre el endeudamiento y la fuga es lo que ha llevado a sospechar que puede haber habido ahí maniobra fraudulenta. No estamos investigando la política económica de Macri, no se está investigando, no se está poniendo en duda que hay que pagar ese crédito. Lo que se está tratando de buscar, se sabe que un conjunto de funcionarios violó la Constitución, la ley y esas relaciones constituyen delito", dijo en la entrevista radial.