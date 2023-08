Agricultura sustentable

El 31° Congreso Aapresid, enfocado en el carbono, con su lema C, elemento de vida, dejó numerosos testimonios de productores de punta que, de la mano de la innovación y tomando el riesgo de adoptar nuevas tecnologías, contaron sus experiencias de progreso.

Tal es el caso de Carlos Testa, contratista rural y chacarero de Manuel Ocampo, partido de Pergamino (BA), quien disertó en el Panel de Carbono: mejora de los procesos con impactos ambientales.

En diálogo con Joaquín Pinasco y Luciano Fondado, en Aire de Campo por Radio Perfil (AM 1190 y FM 101.9, en CABA) contó su historia, tanto en la certificación del carbono que captura, en una agricultura siempre verde, como en las realizadas para los servicios de cosecha, siembra y pulverización que presta a terceros.

-¿Es difícil adoptar tecnología, arriesgarse a usarla y tratar de convencer a tus clientes y a tus socios para que la apliquen?

-Nosotros (Carlos y su hermano Marcelo) comenzamos en los años 90, hijos de productores chacareros, empezamos a trabajar desde muy chicos. Queríamos más, pero costaba que (los clientes) te tomaran porque si bien éramos una buena familia, el mercado no tenía desarrollado el servicio. Fuimos tratando de innovar en tecnología, con monitores, siempre con el objetivo de mejorar, porque la tecnología te sorprende todos los días. Y en el mercado está el que la quiere primero, el que espera que el anterior se queme, para no perder tiempo, energía y dinero, y otro que no la toma nunca. Nosotros somos de esos que tratamos de tener primero la tecnología.

Consultado sobre hasta dónde puede escalar el uso de la tecnología hoy en la Argentina y qué falta todavía, Testa destacó: “Se ha avanzado un montón. Hoy estamos haciendo una agricultura, como se dice ahora, regenerativa, que es un título más moderno. Tratamos de ir dejando año a año los suelos mejorados, no gastados”.

Y agregó: “Quiero tener el campo productivo a pesar de generar alimentos, fibras, energía. Hoy estamos haciendo de todo en el campo y también capturamos carbono, que fue el centro del Congreso Aapresid, que no es menor. Generar alimentos, fibra, energía y capturar carbono es un cóctel fenomenal, que se va a ir mejorando y hay mucho más para hacer”.

En su rol de contratista, Testa explica que “hoy con una sembradora, haciendo una prescripción, podés poner una semilla en un ambiente, con los nutrientes necesarios, sin pasarse, tratando de apuntar a la recomendación del semillero que hizo la semilla. Que vos no pongas fertilizante dos veces en el mismo lugar son cosas fenomenales; que una pulverizadora pueda hacer aplicaciones dirigidas, que van directamente al objetivo, a una planta, hoy son realidades que se están logrando”.

Testa no soñaba con tanta tecnología hace 20 años. “Nosotros hoy lo estamos haciendo, sumado a que hace 4 años arrancamos con el compromiso Pro Carbono (de Bayer), de hacer un doble cultivo sobre cada hectárea, de ver medio año más verde tu campo. Ahora los 3 lotes que hay en la chacra están verdes. Siempre dejamos una franjita para comparar (lote testigo) y el resto del lote tiene 2 cultivos de servicio o trigo”.

"Con mayor volumen de biomasa, capturas mayor cantidad de carbono del aire que llega a las raíces de los cultivos y no va a sobrecalentar el ambiente. Es algo muy fino, es un hilo muy delgado, pero en los últimos 3 años, sacando el último, que fue terriblemente malo, se han capturado unos 1.500 kilos de carbono por hectárea por año”, precisó.

- ¿Por qué se habla poco todavía de carbono en el país, siendo que Argentina tiene condiciones de excelencia al respecto?

- Porque quizás la comunicación es lo que al agro lo ha golpeado. Lo que se hizo en el Congreso Aapresid, lo que hacen muchas empresas en nuestro caso, como Bayer, que está cerca por habernos conocido hace unos años, es ponerse una mochila, tratar de comunicarnos. El productor genuino que trata de mejorar es muy tranquilo, produce y no sé si sale a contarlo. Habrá algunos que no les importe tanto, pero hay mucha gente que está trabajando muy bien y creo que eso (la comunicación) es lo que le ha faltado al sector hace muchos años. Por eso a veces hay que explicar doblemente las cosas.

Coincidiendo con los conductores de Aire de Campo en que hay productores que trabajan bien y no lo saben y otros que quizás lo sigan haciendo mal porque creen que no tiene rédito trabajar mejor, por las condiciones macroeconómicas que afectan al agro, y respecto del rol de contratista en cuanto a “evangelizar” a los productores, en el sentido de cuidar el suelo y mantener el campo siempre verde: “En los últimos 3 o 4 años, hay un cambio. El sector hizo un clic para tratar de mejorar. Nosotros recibimos en la chacra, el año pasado, a más de 1.500 personas. Es una chacra común, que lo único que uno le ha dado es calidez y pasión por lo que hace, sin una gran infraestructura y sí mucha maquinaria. Quienes nos visitan son productores como nosotros o muchísimo más grandes; lo que uno trata de comunicar es la forma como uno empezó, hace muchos años, como contratistas”.

UATRE anunció un nuevo aumento y una entidad del campo cuestionó la medida: "Atacan a la producción"

Y agregó: “Tratamos de diferenciarnos. A largo plazo se ve como la inversión da resultados y también, como en cualquier rubro, ha habido de todo y, si bien hay muchas tecnologías buenas, no todas te dejan un buen sabor. Hay cosas que nos han salido mal, porque las cosas nuevas no te salen bien siempre. Son más las perdidas, que las ganadas, pero son las que te hacen este aprender”, reflexionó.

Entre las buenas decisiones que hicieron progresar su chacra y sus servicios, Testa recordó que “cuando certificamos la norma Iram, en 2015, fue un muy buen motorizador”, aunque reconoció que sus colegas no veían el beneficio y tampoco encontraban líneas de crédito que los beneficiaran o pólizas de seguro más atractivas, siendo que “habíamos certificado y por lógica, teníamos menos riesgo”.

“Sucede que esto pasó en el 2015 y el mercado, el marketing, el entendimiento no estaban a la altura de las circunstancias. Nosotros seguíamos convencidos que el camino era certificar”. Testa recertificó en 2018 la norma IRAM 14.130 (de buenas prácticas para labores agrícolas) en sus lineamientos generales y para pulverización terrestre, siembra y cosecha. “Y en 2021 las volvimos a revalidar, porque uno no se imagina la empresa sin la certificación. Eso nos fue trayendo clientes con un nivel de exigencia superior. Por eso consideramos al IRAM como un gran tablero de control”, destacó.

Gi