Exportaciones de granos y derivados podrían generar US$ 31.000 millones en 2021

El Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea estima que las exportaciones de granos y principales derivados industriales podrían alcanzar los US$ 31.000 millones, es decir US$ 4.600 más que en 2020, calculados en base a precios y cantidades sobre la base de cotizaciones y volúmenes similares a los de este año.

En los cálculos con mejores escenarios para Argentina serían aquellos que combinan los mejores resultados productivos con los mejores precios, las divisas por exportaciones podrían llegar hasta USD 36,7 mil millones y a USD 10,3 mil millones en su brecha brecha respecto al 2020.

El precio de la soja podría llegar a US$ 500 en el primer semestre de 2021

“Lamentablemente estos escenarios lucen poco probables” debido a que la la sequía debería dañar bastante a la producción de Brasil -para de esa forma presionar los precios internacionales-, mientras que el clima debería acompañar muy bien la producción de Argentina”.

Escenario

El escenario base del Instituto IERAL supone exportaciones de 10,6 millones de toneladas de trigo y 2,8 millones de toneladas de cebada, así como una producción de soja similar a la del año pasado (49,0 millones de toneladas), que asume ya una caída leve en los rindes medios por una sequía “suave” y una producción de maíz de 49,5 millones de toneladas, levemente menor a la del ciclo 2020/21 (ajuste del 4%), que puede ser consecuencia de una menor área, restricciones a fechas óptimas de siembra los probables efectos de una sequía “suave”.

En cuanto a precios, el escenario base se construye en función de precios futuros y estimaciones de valores promedio para la soja de US$ 448, el maíz a US$ 198, la harina de soja a US$ 423, etc.