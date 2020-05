Coronavirus: Estados Unidos y Reino Unido compiten en la carrera por la vacuna

La carrera contrarreloj para conseguir una vacuna contra el COVID-19 tiene a dos países a la delantera: Reino Unido y Estados Unidos. Más allá de los beneficios económicos que puede suponer obtener una forma eficaz de prevenir esta enfermedad, se trata de las dos naciones más afectadas por la pandemia en la actualidad y que lideran el ranking de decesos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay 100 proyectos de vacuna en desarrollo, siete de los cuales ya se encuentran en estado avanzado.

La Universidad de Oxford estima tener lista en septiembre su propia vacuna, que desarrolla en conjunto con el laboratorio Astrazeneca, de Cambridge. Las intenciones son producir 30 millones de inyecciones en tan solo cuatro meses. Para lograrlo, el gobierno de Boris Johnson, cuya salud se vio afectada por la enfermedad, desembolsó 79,9 millones de dólares en fondos adicionales.

El secretario de comercio británico Alok Sharma anunció que el acuerdo de la casa de altos estudios con la farmacéutica “implica librar 100 millones de dosis en total”. En su briefing en Downing St., el funcionario sostuvo que la población británica será la primera en tener acceso a la vacuna en el caso de conseguirla.

El proyecto británico ya se llevó a cabo en monos macacos, ninguno de los cuales presentaron efectos adversos, y ya se pasó a probarla en humanos, en voluntarios trabajadores hospitalarios del NHS (Servicio Nacional de Salud). Aunque la vacuna aún tiene que pasar un test de eficacia y seguridad sanitaria.

