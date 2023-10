Enero, el restaurante donde es verano todo el año

"Nuestro lema es 'Status Mentis': llevarte a un estado mental de vacaciones en cualquier época del año", comenta a PERFIL Toto Lafiandra, co founder y CMO de Enero Restaurant & Aguaviva Bar. El establecimiento, ubicado en Costanera Norte, busca transportar a sus comensales a la experiencia del disfrute y de viajar durante el receso de verano a través de una propuesta gastronómica de "primera línea" y una ambientación selvática.

Dentro del aspecto gastronómico, la cocina ofrece platos de estilo "criollo o nacional" donde aparecen opciones tradicionales como "la parrilla o la pasta de los domingos". Sumado a esto, también hay una fuerte impronta italiana, en honor a las raíces culturales de la Argentina. "La idea es sintetizar en esas aristas nuestra propuesta gastronómica, siempre manteniendo la calidad de primera línea. Son platos cuidados desde la calidad de la materia prima, la elaboración, la presentación y los emplatados", explicó a este medio Diego Rosignuolo, CEO de Enero y empresario gastronómico.

A pesar de la huella tradicional, Enero apuesta por "romper" con la costumbre vitivinícola que acompaña los almuerzos o las cenas, para lo cual "mezcla la coctelería de autor con gastronomía superior". "Le dimos mucha importancia a nuestra carta de vinos, pero le agregamos la coctelería", detalló Lafiandra.

"Nuestra propuesta era romper un poco con lo tradicional en la gastronomía de Buenos Aires", agregó. Además, según el empresario gastronómico, la idea de optar por la coctelería también surgió con el objetivo de apuntar "a un público más joven, más fresco, más diurno".

El emprendimiento está ubicado a diez minutos del centro y busca terminar con la rutina no solo desde la oferta gastronómica o la carta de tragos, sino también a través del entretenimiento. "Cuando hablamos de entretenimiento no nos referimos a que después se pongan todos a bailar, sino que dentro de tu experiencia gastronómica puedas disfrutar de una buena curaduría musical, donde se mezclen sonidos internacionales con un lugar que esté preparado para escuchar buena música en todos sus sectores", precisó el CMO.

Al respecto, el establecimiento tiene capacidad para 400 cubiertos, distribuidos en un salón interior con espacios para grupos grandes o chicos, y una terraza exterior climatizada y compuesta por livings y camastros rodeados de plantas y eucaliptos. Asimismo, el exterior cuenta con una barra para quienes deseen solo tomar un trago.

"En cada lugar sucede un clima distinto, entonces nosotros trabajamos para darle diferentes opciones a la gente. La gente que quiere estar tranquila y charlar puede estar adentro que hay menos ruido y es más íntimo. Si alguno quiere tomar un trago solo y venir más tarde, tiene un lugar mucho más descontracturado afuera. Por ahí en algún momento tenés ganas de ir adentro, otro tenés ganas de vivir una experiencia más musical, entonces vamos desde adentro hacia afuera: desde la comodidad a lo rústico", ejemplificó Lafiandra.

En el afán de proporcionar entretenimiento a los comensales, el local "está muy ligado a la música: la música internacional, la electrónica, el organic house". "Les damos un espacio a ese tipo de artistas cada 40 días para que vengan a desarrollar sus artes en distintos eventos y fiestas en las barras", detalló el empresario gastronómico, que consideró que se trata de una experiencia que "une la gastronomía y el entretenimiento".

Sumado a esto, los fundadores se mostraron optimistas respecto a la creación del Distrito Joven, la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se ideó hace más de cinco años y busca desarrollar la zona lindera al río entre Ciudad Universitaria y Costa Salguero. "Se viene un proyecto de modernización en la zona que tiene como uno de los grandes sacar de Palermo o de Belgrano todo lo que son discotecas y traerlos a un lugar donde justamente no hay vecinos, no hay impacto ambiental, no hay ruidos", explicaron desde el restaurante.

Asimismo, adelantaron que el emprendimiento abrirá una sucursal en la ciudad bonaerense de Pilar, donde buscarán "combinar el estilo de vegetación y de naturaleza que tanto nos identifica, con el estilo rústico y de campo". "Nuestra idea es que la gente de Capital pueda ir a pasar el día allá y volver, disfrutando de ese status mentis de disfrute, tranquilidad y descanso por estar al aire libre y en contacto con la naturaleza", concluyeron.