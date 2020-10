Nuevo best seller K

Daniel Gigena

El kirchnerismo alumbra un nuevo best seller. Desde su lanzamiento a inicios de octubre, Néstor. El hombre que cambió todo (Planeta), de Jorge “Topo” Devoto, vendió 45.000 ejemplares. El autor, que nació en 1955 en San Martín, y es publicista y productor de cine y televisión, tuvo una promoción inesperada cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recomendó el libro en su cuenta de Twitter. “Acabo de recibir un ejemplar de Néstor. El hombre que cambió todo. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer, porque a algunas de las personas que escriben yo también las quiero mucho”, tuiteó la vicepresidenta.

Devoto produjo los films documentales Néstor Kirchner. La película (2012), de Paula de Luque; y El camino de Santiago (2018) y Tierra arrasada (2019), de Tristán Bauer. Como queda claro por su currículum, es un militante peronista. En el prólogo de su primer libro, refiere que conoció a Kirchner en 1987, cuando este había ganado las elecciones a intendente de Río Gallegos con el Frente para la Victoria Santacruceña. Publicado un año después de Sinceramente, el éxito político-editorial que marcó el retorno de Cristina Fernández de Kirchner al poder y que lleva vendidos hasta hoy 370.000 ejemplares, el libro de Devoto busca revivir el fervor de la militancia kirchnerista y peronista en un complejo primer año de gobierno para la fórmula ganadora de las elecciones de 2019.

“Hoy no lo tengo cerca, y como todo argentino de buen corazón, lo extraño –escribe el autor en las primeras páginas-. En el 2010, un nutrido grupo de compañeros compartimos una cena para festejar el primer aniversario de la AUH. Néstor era el de siempre, conversamos sobre proyectos, sobre la patria y el porvenir. Horas después, un llamado de un amigo en común me comunicaba que había partido. Como suele suceder, la sorpresa que me provocó la noticia tardó mucho en disiparse. Aún hoy, una década después, sigo recogiendo testimonios de esa condición de militante que marcó su paso por este mundo. Algunos de ellos integran este volumen”. Los dos primeros testimonios corresponden al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hace un repaso por la presidencia de Kirchner (de 2003 a 2007, cuando él se desempeñó como jefe de Gabinete), y al papa Francisco, del que se publica la homilía que pronunció el 27 de octubre de 2010. A pocos días del décimo aniversario de la muerte del “hombre que lo cambió todo”, un libro le rinde homenaje en palabras de amigos y compañeros de militancia.

Entre muchas otras, aparecen las voces de Oscar Parrilli, exsecretario de la Presidencia de la Nación entre 2003 y 2014; Fernanda Raverta, actual directora ejecutiva de la Anses; Rafael Correa, expresidente de Ecuador; el expresidente de Bolivia, Evo Morales; el dirigente sindical Hugo Moyano (“sin duda, después de Perón fue el mejor presidente de la nación que tuvimos”, afirma); los escritores Juan Gelman y Alejandro Dolina, el periodista Víctor Hugo Morales, la legisladora porteña Victoria Montenegro y la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que cierra su recuerdo con estas palabras: “Néstor, te llevo en mi corazón, te abrazo fuerte, te sueño muy cerca cada noche y te digo: Hasta siempre, querido hijo, compañero del alma”.

“Siento una gran alegría y a la vez una enorme satisfacción, como un deber cumplido, por haber hecho este libro de homenaje a Néstor –dice Devoto a PERFIL-. Como otras grandes figuras, él ya tiene un lugar ganado en la historia argentina y es muy difícil que se lo discuta. Como extraordinario intendente, gobernador y lo que fue como presidente, no cabe duda de que los argentinos valoran lo que fue su gestión en el gobierno del país”. Para el autor del nuevo best seller K, Néstor Kirchner influyó en el renacimiento de la militancia juvenil en la Argentina. “Fue un orgullo haber realizado este libro –agrega-. Como amigo que pasó muchas horas con él, siento que su muerte dejó una gran ausencia en mi vida personal”.

El libro de Devoto, que concluye con un poema de la cantante y exministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, se suma a una lista de libros firmados por representantes políticos de uno y otro lado de la grieta, entre los que se pueden mencionar los recientes El medioevo peronista y la llegada de la Peste, del diputado nacional Fernando A. Iglesias, y Argentina primero: Poner en marcha el país tras la pandemia, del expresidente del Banco Central Martín Redrado; ambos títulos se destacaron en los primeros puestos de libros más vendidos por varias semanas. Ahora, lectores de todas las identidades partidarias esperan con ansias Hermano, del periodista Santiago O’Donnell, donde se podrá seguir, página a página, la “confesión” de Mariano Macri sobre la trama de poder y negocios de su hermano mayor, el expresidente Mauricio Macri.