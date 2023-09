¿A cuánto va a estar el dólar a fin de año?

Todos hablan de lo monetario, pero la recesión es muy profunda. Se vende poco y los sectores productivos del campo están complicados. Algunas previsiones sobre el precio del dólar a fin de año.

La posición dólar futuro octubre se ubica en $ 385, eso implica que el mercado no apuesta por un ganador en primera vuelta, si esta posición estuviera cotizando por encima de $ 420 diríamos que hay resultado cantado.

Recesión cruda y compleja transición, el diagnóstico de industriales

La posición dólar futuro noviembre se ubica en $ 476,30 con una suba del 23,7% respecto de la posición octubre. La posición diciembre se ubica en $ 626 con una suba del 31,4% respecto de la posición noviembre. En ambos casos te están diciendo que habrá un ganador en segunda vuelta, y que ni bien asuma buscara ajustar los precios relativos de la economía, entre ellos está el dólar mayorista.

Si en diciembre se ajusta el dólar mayorista, no descartes un valor por encima de $ 1.100 para el dólar blue.

Se habla mucho de lo monetario, y poco de producción. Nadie evalúa que, de mediar una suba del tipo de cambio, muchos productos importados quedarán a precios más altos que los locales, y esto obligará a que muchos saquen ofertas para bajar stock.

Había espera para comprar autos, hoy te ofrecen entrega inmediata.

Un ternero valía $ 1.000 el kilo, hoy se consigue a $ 700. La recesión es más fuerte de lo que te parece, cuidado que nadie habla de esto, porque están enamorados de lo monetario. La economía esta cayendo muy fuerte.

Para septiembre esperamos un escenario de inflación de dos dígitos, y probable suba de tasas del Banco Central en octubre.

¿A cuánto debería estar el dólar?

Hoy debería valer $ 987, pero en el mercado informal lo pagan $ 750, es una ganga este precio, ni hablar el dólar MEP, o el dólar que se puede obtener comprando obligaciones negociables.

El campo que no despega

Aún no tenemos lluvias suficientes para sembrar maíz y soja, en el caso del trigo cada día que pasa hay menos expectativas de cosecha, comenzamos con una expectativa de 17 millones de toneladas, y hoy con suerte tendríamos 14 millones de toneladas. El Banco Nación haría una oferta para quedarse con Vicentin, en breve el gobierno haría anuncios al respecto.

Dolarización: el 20% de los argentinos cree que un peso va a ser equivalente a un dólar

El pollo, el cerdo, el engorde a corral y los tambos todos con rentabilidad negativa. Es difícil hacer negocios con un entorno de alta inflación, y más aún si suben los costos en forma sideral por incentivos del Estado a la exportación de productos primarios.

Todos son expertos monetarios, me contas un poco de la producción

La cosecha de trigo viene fracasando parejo, comenzamos esperando 17 millones de toneladas, personalmente no creo que lleguemos a los 14 millones de toneladas. Hay poca mercadería vendida, apenas 1,5 millones de toneladas, los precios no son buenos, el productor espera un poco más, el mercado mundial no puede darle más valor con la baja de precios en Estados Unidos y Europa.

¿Qué pasa con la siembra de maíz?

Siguen faltando lluvias, hay poco sembrado, y la rentabilidad del maíz de primera y tardía viene muy escasa. Para colmo de males, muchos productores tuvieron que pagar más de alquiler, se estima en zona núcleo un promedio de 18 quintales por hectárea. Todos quisieron ir por más área para tener la revancha de 3 años de sequía, esto encareció los campos y complica la rentabilidad. Me parece que es un año que se pasaría mucha área a soja, que viene con mejor número que el maíz, aunque no hay para tirar manteca al techo.

Viene demorada la siembra de maíz por la falta de lluvias.

¿Cuándo llueve?

No lo sabemos, pero deberían comenzar las lluvias en la primera semana de octubre, según los climatólogos que consultamos. Por ahora y sólo por ahora, sigue el nerviosismo.

¿Queda soja en el campo?

Con el programa de incentivos a la exportación de soja se vendieron 3,1 millones de toneladas. Creemos que este programa podría continuar, ya que, el Estado sigue con faltantes de dólares, es una opinión personal el gobierno dice que no lo va a prorrogar. Hoy quedan por vender 6,8 millones de toneladas de soja, y habría unos 10,2 millones sin precio.

¿Queda maíz en el campo?

Falta vender 9,1 millones de toneladas, esto no alcanza para la demanda, va a faltar maíz y el precio arbitrara fuerte a la suba, si tenés no te apures a vender, si lo necesitas, apúrate a comprar.

¿Estos planes generan problemas en otros sectores?

Correcto, la suba en el costo de la soja impacta en el sector del pollo, cerdo y lácteos.

¿A cuánto se vende la soja para estos sectores?

En algunos pueblos del interior la soja que hoy vale $ 160.000 la tonelada se paga $ 190.000 la tonelada, porque hay un gran faltante. Esto impacta en los costos y deja sin rentabilidad a muchos sectores.

¿Qué pasa con el pollo?

Se están cerrando granjas porque desapareció la rentabilidad. Los frigoríficos están trabajando con menor capacidad instalada, algunos que trabajaban al 90% hoy lo hacen al 50%, esto eleva los costos de los pollos, un cajón de pollo te cuesta $ 12.000 y se está vendiendo a $ 10.000. En breve los frigoríficos comenzarán a trabajar menos días por semana, se van a adelantar las vacaciones, si no se recompone la oferta seguirán las suspensiones, y sin soluciones a la vista despidos.

Se están cerrando granjas avícolas porque desapareció la rentabilidad.

¿Está tan complicado?

Somos los únicos que estamos relevando la producción, el resto está estudiando teoría monetaria, dolarización y el libro gordo de Petete (esto denota mi edad).

Horacio Rosatti contra la dolarización: "Si elimina el peso, es inconstitucional"

¿Qué sucede con el cerdo?

No hay forma de ganar dinero con el cerdo, los costos se han disparado, y para grandes granjas cada madre debería producir más de 3.500 kilos para lograr rentabilidad. Si bien es cierto que hay granjas del Gitep que ya producen 4.300 kilos por madre, eso sucede en las de punta, no es lo normal en toda la cadena. En las granjas más pequeñas hay que producir 3.000 kilos por madre como mínimo. Por el efecto suba de costos e inflación, estamos viendo cerrar muchas granjas, esto a futuro afectará la oferta, estamos en problemas con el sector.

¿Qué sucede con el vacuno?

La faena de 8 meses del año 2023 fue un millón de cabezas superior a la faena de igual período del año 2022. La tasa de extracción, que es la faena anualizada de 14,5 millones de cabezas sobre un stock de 54,2 millones de cabezas nos da un valor de 26,7%, si este valor se ubica por encima de 25% eso implica que estamos perdiendo stock a pasos agigantados.

¿Cómo viene la faena de hembras?

En los últimos 12 meses se faenaron 7,7 millones de hembras sobre una faena total de 14,5 millones, esto implica que el 46,6% de lo faenado son hembras. Estamos en un proceso de descapitalización. En lo que respecta a vacas, sobre un total de 23 millones, estimamos que en el año 2023 la faena será superior a 3 millones, esto implica que el stock podría reducirse a niveles de 22 a 22,2 millones de vacas. A futuro no habrá tantos terneros y el precio arbitrará a la suba.

¿Hasta cuando ves la oferta de ganado vacuno?

Las explotaciones en el campo son mixtas, si tenés problemas con la agricultura es lógico que vendas los animales. Como no hay a la vista una buena cosecha de trigo, creo que el mercado vacuno estará ofertado hasta marzo/abril del año 2023. Pasada esa fecha, con una buena cosecha de soja y maíz, lluvias que generen pasto en los campos, el productor se dedicará a recomponer el stock de ganado, con lo cual la oferta caerá, y los precios serán muy distintos a los actuales.

Dolarización y salario real: Milei afirmó que "los sueldos van a volar por las nubes"

¿Cómo está la rentabilidad del sector ganadero?

Mal por todos lados, pierde el criador, el que engorda a corral y el que lo hace a pasto. Sólo gana el que está integrado y vende al público, o bien tiene la salida exportadora. Todo lo demás está a perdida, los corrales están repletos de animales, y hoy están saliendo para no seguir perdiendo. En Cañuelas, el peso de los animales bajó de un promedio de 428 kilos un año atrás, a 405 kilos en este mes de setiembre.

¿Cómo ves a la lechería?

Si el alimento se encarece y el mostrador sigue con poco dinero, no hay forma que el tambero pueda ver a futuro un mayor precio. Están cerrando tambos grandecitos, cerca de Ameghino se cerró uno de más de 400 vacas en ordeñe, la descapitalización es muy grande, esto sin contar los que bajan el rodeo porque no pueden aguantar la falta de ingresos. En enero y febrero vienen los meses de vaca seca, prepárate para otra fuerte caída de la producción. La baja de retenciones a la exportación por 90 días es una buena noticia, pero eso no está llegando al productor.

* SDS Asesor Económico y de Empresas