Para Loser el acuerdo con el FMI demora porque el gobierno “no quiere definir un programa económico”

La demora del acuerdo entre el FMI y la Argentina tiene que ver con el Gobierno que "no está queriendo definir claramente un programa económico" consideró hoy el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, en declaraciones a los medios.

"Vi luz verde para el acuerdo durante mucho tiempo, pero en este momento la veo amarilla", consideró el referente en temas económicos en el canal CNN en español con Nuria AM. "Veo la situación con gran preocupación, debido a conflictos internos en la Argentina", sostuvo el economista.

Y advirtió: "si no hay acuerdo, la alternativa es mucho peor. Hay mucho trabajo por hacer todavía. El problema es que el Gobierno no está queriendo definir claramente un programa económico".

A su vez Loser aclaró que está la pelea en torno al proceso de ajuste y que en un caso como el argentino, una solución a la alta de inflación o a la reducción de la tasa de crecimiento a largo plazo, no puede hacerse sin ajuste fiscal.

A su criterio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, "entiende la situación, pero está en el medio de dos fuerzas, que son el FMI y la coalición del Gobierno".

Según el economista, "se observa una discusión para la tribuna interna: la coalición de Gobierno está dividida y el FMI, con muy buen criterio, dijo que tiene que haber algún grado de acuerdo en esa coalición sobre cuál es el programa económico del país".

"Pero la vicepresidenta Cristina Kirchner, que es la persona más poderosa del Gobierno, no quiere hablar de ajuste. Y la oposición, por su parte, no quiere verse como que son los que apoyan mientras que Cristina no", enfatizó.

En consecuencia, dijo que "hace falta un cierto grado de seguridad; lamentablemente la Argentina no tiene gran credibilidad". Por último, comentó que no hay país en América Latina que haya tenido tantos programas con el FMI como la Argentina.

Argentina estuvo cerca del acuerdo

Para principios del 2022 Claudio Loser había pronosticado que Argentina se estaba acercando cada vez más al acuerdo con el FMI, y recomendó, en aquel entonces, al Gobierno que "diga la verdad" y no salga "con cuentos para la tribuna" sobre lo que se firmará.

"Los mejores acuerdos se dan cuando las dos partes no están contentas” y para ese momento era lo que estaba sucediendo, “pero si la Argentina no cierra, para el país será un desastre, porque no tendrá fuentes de préstamo ni del Banco Mundial, ni del BID". Al Fondo no le va a gustar tener un deudor incobrable, con U$S 45.000 millones", sentenció el ex director del FMI.

"Uno de los problemas que vi cuando estaba en el FMI es que se hacían programas, pero no había un cierto consenso interno. Por eso, creo que tiene que haber algún grado de certidumbre. No solo la palabra y especialmente con este Gobierno, que prometió mucho y ha fallado mucho", había afirmado en aquel entonces Claudio Loser.

SR / LR