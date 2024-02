Los bancos empezaron a informar a sus clientes de aumentos de hasta el 100% en las comisiones y tasas de interés por los atrasos en el pago de la tarjeta de crédito, que comenzarán a regir desde abril a partir de la obligación por ley de previo aviso con un margen de 60 días de anticipación.

Esta decisión, argumentan las entidades, tiene lugar en medio la disparada inflacionaria, con un IPC del 25,5% en diciembre del año pasado y del 20,6% en enero del vigente 2024.

Sin embargo, a raíz del DNU 70/2023 rubricado en el cierre del 2023 por el presidente Javier Milei, que llevaba adelante una "fuerte desregulación y simplificación en el mercado", el tope del 50% por sobre la tasa de financiación que regía desapareció, por lo que ahora los emisores pueden cobrar los punitorios que quieran a los usuarios. La única condición es que no podrán capitalizarlos.

Por un lado, el Banco Santander notificó a sus clientes que, desde el cuarto mes del año, habrá un ajuste en el costo de mantenimiento de la cuenta corriente, que pasará de $2,780 a $5,420. En el caso del paquete Black, el costo mensual aumentará de $33,395 a $65,120.

Brubank, una entidad bancaria completamente digital, implementará un nuevo costo de mantenimiento a partir de abril para la tarjeta de crédito Visa internacional, que será de $4,800 al mes. Además, el costo de las extracciones de efectivo en cajeros automáticos aumentará de $750 a $1,500 en abril.

Siguiendo con las llamadas fintech, Ualá, creada por Pierpaolo Barbieri, ha comunicado que las cargas en efectivo de $5,000 a $50,000 tendrán un aumento del 1.5% más el 21% de IVA en abril, mientras que aquellas que superen este monto tendrán un ajuste del 3.5% más IVA. Las extracciones por Rapipago o Pago Fácil se incrementarán de $500 a $725.

Por su parte, HSBC indicó que están considerando aumentos en línea con el índice de inflación, con impacto a partir de abril. Desde el Banco Galicia también han anunciado que los aumentos serán comunicados en marzo y entrarán en vigor en mayo.

Situación similar a las anteriores es la que atraviesa BBVA, que de momento no tiene previstos nuevos aumentos luego del último aplicado en enero, que llevó el mantenimiento a los $2.904.

El consumo con tarjeta de crédito se derrumbó en enero

Las compras con tarjetas de crédito en pesos al sector privado experimentaron un importante descenso en enero, situándose por debajo de la tasa de inflación que informa mensualmente el INDEC, según un reporte de First Capital Group.

El movimiento alcanzó los $5,966.247 millones, un incremento nominal del 11,1% respecto a diciembre, pero inferior al 20,6% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de dicho mes. En términos interanuales, el aumento del saldo de deuda fue del 160,7%, por debajo del aumento del IPC del 254,2% entre enero de 2023 y enero de 2024.

En cuanto a las compras en dólares con tarjetas de crédito, registraron una suba interanual del 29,5%. En enero, tuvieron un aumento del 17,8% respecto al mes anterior, registrando un total de US$ 338 millones.

Al respecto, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, indicó que “se observa un crecimiento importante del saldo a pesar de que el tipo de cambio a aplicar más los impuestos no son convenientes para el usuario de tarjetas en el exterior” y consideró que “la normalización del tipo de cambio más impuestos debería ser una prioridad para no perjudicar a los consumidores”.

El menor movimiento en las tarjetas de crédito se relaciona con la caída del consumo. Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas en enero registraron una caída de 28,5% en comparación con el mismo período del año anterior, según la medición a precios constantes realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A nivel intermensual desestacionalizado, el retroceso se ubicó en 6,4%. "Este inicio de año se caracterizó por un mal desempeño en el sector comercial, marcado por escasas transacciones y una baja afluencia de público en los locales", indicó la entidad en su informe.

RS / LR