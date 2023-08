La consultora británica Oxford Economics se opuso al plan de dolarización que propone el candidato presidencial libertario, y triunfador de las PASO, Javier Milei. En este sentido, advirtió que esta medida implicaría un “desastre fiscal”.

El informe que elaboró la entidad con sede en Londres, precisó que, “la dolarización no es una condición necesaria ni suficiente para asegurar la sostenibilidad”. Además, sugirió: “en cambio, el ajuste fiscal podría mantener la soberanía monetaria y brindar un contexto más equilibrado y creíble para estabilizar la economía”.

Las importaciones sufrieron la mayor caída del año: qué herencia recibirá el nuevo gobierno

El análisis también hizo énfasis en que “para dolarizar, sería necesario un peso mucho más depreciado en la conversión, lo que conduciría a una gran devaluación adicional del valor de los depósitos de los ahorristas”.

"Esta es otra razón por la que la medicina de la dolarización se volvería venenosa. En última instancia, podría resultar políticamente impopular y fracasaría sin apoyo político”, sostuvo el documento publicado en las últimas horas, informó la agencia NA.

Asimismo, los expertos de institución le enviaron un "consejo" al referente de La Libertad Avanza. “Quizás Javier Milei podría aprender una lección o dos de la experiencia latinoamericana. Si se diseña correctamente, el camino de Argentina hacia la estabilidad no debería requerir abandonar el peso”, enfatizaron.

Alejandro Werner: para el FMI, Milei representa "una opción muy incierta"

La iniciativa de Javier Milei viene cosechando numerosas opiniones adversas, principalmente luego de imponerse en las elecciones primarias, donde quedó demostrado el alza de su popularidad.

Una de las voces contrarias más recientes llegó por parte del Director del Instituto de las Américas y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.

Para el economista nacido en Argentina, y criado en México, “el dólar no es la mejor moneda para la Argentina”, afirmó en diálogo con Radio Continental

Por otro lado, reveló que el Fondo Monetario Internacional percibe al candidato como "una opción muy incierta". "Es un personaje nuevo en la política argentina y no está claro su equipo económico", manifestó.

Pierpaolo Barbieri: "Estamos cerca del fin de un mal ciclo en la Argentina"

Si bien planteó que "hay muchos puntos en los que probablemente el FMI y Milei coinciden, como en ajustar fuertemente el gasto público, abrir la economía y desregularla", la propuesta de dolarización que plantea el libertario "no le encanta al FMI para la economía argentina".

No obstante, aclaró, los estatutos del propio organismo multilateral "le prohíben influir sobre las decisiones del tipo de cambio porque esa es una decisión del país".

"Argentina debería adoptar el euro"

En contraparte, el premio Nobel de Economía Paul Krugman sostuvo que, si la Argentina quiere atarse a una moneda fuerte, debe hacerlo al euro y no al dólar.

“La Argentina comercia casi el doble con la Unión Europea que con Estados Unidos. En todo caso, deberían adoptar el euro”, afirmó el economista estadounidense en un post publicado en X (ex Twitter).

Krugman dio este mensaje al citar a Brad Setser, ex integrante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien indicó que “si Estados Unidos y Canadá no son un área monetaria óptima, entonces no hay forma de que América del Norte y del Sur sean un área monetaria óptima”.

“Las exportaciones sudamericanas no están ligadas al ciclo de Estados Unidos, sino al ciclo de productos básicos chino/global (Chile: cobre, Perú similar pero más oro, Brasil: hierro y soja; Colombia, Ecuador y Venezuela: petróleo); el dólar no es una divisa de materias primas”, manifestó el economista.

RS / LR