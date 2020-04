Vuelta a clases: evalúan más turnos para reducir la cantidad de alumnos por aula

por Clara Fernández Escudero

Después de las vacaciones de julio, en agosto, no sabe / no contesta. La vuelta a clases en forma presencial es una de las cuestiones que más desvela a padres y docentes, pero no demasiado al Gobierno nacional. El ministro Nicolás Trotta declara, cada vez que es consultado al respecto, que el momento en que las escuelas reabran sus puertas será "cuando la OMS asegure que es seguro hacerlo", y no antes. También explicó que formaría equipos de trabajo con asesores y expertos más sus pares de las 24 jurisdicciones en un regreso "escalonado, según los casos y posibilidades que permita cada una".

Una de las opciones que se evalúa dentro de esos comités de trabajo es no sólo esa vuelta por etapas, sino también la posibilidad de armar más turnos dentro de los horarios escolares preestablecidos hasta ahora, con el objetivo de que haya menos alumnos por aula, algo que ocurre en muchas escuelas tanto de gestión pública como privada en todo el país.

"Se está viendo y consultando a los expertos, además de los referentes de los equipos de Salud, para poder evaluar estas estrategias. Los ministros de cada provincia también aportan sus datos. Aún es una idea abierta, no hay cuestiones firmes plasmadas en un proyecto", explicaron a PERFIL desde el ministerio nacional.

Para ello, se evalúan también pruebas piloto que están desarrollando los países que tienen más avanzado el regreso presencial a la escuela por la etapa de la pandemia que están atravesando. En Francia, por caso, el gobierno de Emmanuel Macron deberá definir, en diálogo con sindicatos de profesores y asociaciones de padres, las condiciones en las que reabrirán las escuelas, planificado en principio para el 11 de mayo.

Entre ellas, se discute no sólo la preparación de los docentes sino también la organización de las clases en grupos y con menos alumnos por aula —no más de 15 en total—, y la incorporación prioritaria de aquellos con más necesidad de seguimiento educativo. Los exámenes del bachillerato, que ponen fin a la educación secundaria y abren la puerta a la universidad, se sustituirán este año por evaluación continua a lo largo del curso, lo que determinará el resultado final.

Horarios. En la Argentina, en tanto, se evalúa también la opción de retrasar los horarios de ingreso de los alumnos cuando vuelva el ciclo lectivo presencial. En esos comités de trabajo participa el biólogo Diego Golombek, investigador del Conicet y actual titular del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), del que dependen los secundarios y terciarios.

El ministro Trotta declaró que ese cambio horario —que podría significar "atrasar el inicio de la jornada de clases entre 40 y 45 minutos"— buscaría "evitar colapsar el acceso a las instituciones y las aglomeraciones en los transportes". Golombek fue uno de los expertos que sugirió esa medida: "El horario de ingreso recomendado al ministerio de Educación, teniendo en cuenta las escuelas que reciben otras tandas de alumnos a la tarde y noche, fue el de las 8 u 8.15 de la mañana. Se puede implementar perfectamente desde la logística", aseguró el biólogo al ser consultado al respecto. "Habrá que hacer algunas pruebas piloto antes de hacerlo a gran escala. Pero me parece una solución relativamente sencilla que va a hacer que los chicos estén mejor".

"La vuelta se vincula a la realidad de la infraestructura que tenemos", admitió por su parte Trotta. "Nosotros debemos tomar las decisiones epidemiológicas para evitar cualquier tipo de contagio, por eso hay que buscar el momento exacto", indicó esta semana el ministro en una entrevista radial.

