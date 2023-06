Indiana Jones está viejito pero más vigente que nunca

Este jueves 29 de junio se estrena la quinta película de la saga protagonizada por Harrison Ford: Indiana Jones y el Dial del Destino, una nueva aventura para el arqueólogo y profesor, la quinta desde que comenzaron sus peripecias de la mano de George Lucas y Steven Spielberg (hoy productores de este largometraje): Los cazadores del arca perdida de 1981. Y esta película tiene mucho que ver con esa inicial en la que nos enamoramos de los peligros hacia los que nos llevó. Principalmente porque en las primeras escenas de este largometraje vemos a un Indy más joven (es Ford sin canas ni barba, y con un poco de tecnología) enfrentándose a los nazis como nos tiene acostumbrados. Y lo siguiente que vemos es al doctor Jones jubilándose de la universidad.

Pero como todo está relacionado, es en se momento cuando se la aparece la ahijada (cuya vida fue influenciada por los hechos que vimos al comienzo de la película), una joven aventurera capaz de vender tesoros históricos al mejor postor. Y por supuesto lo embarca al jubilado en nuevas andanzas por el mundo de los años ‘70. También descubriremos algunos hechos que lo marcan en este presente: se está divorciando de la madre de su hijo (Karen Allen), porque este joven fue a la guerra y no volvió. Ese es el arco dramático que justifica la obligatoriedad de salir de la depresión en la que está entrando el pobre Indy. ¿Acaso a vos no te pasaría lo mismo si de golpe te sacan todo lo que te gusta y/o amás? Y si.

Hasta acá te cuento porque tenés dos horas y media de diversión al viejo estilo: con picardía pero sin desnudos ni golpes bajos. Además de malos malísimos (parece que Mads Mikkelsen nació para este papel, aunque ya sabemos que es muy buen actor), reliquias de otros tiempos, la reaparición de caras conocidas de la saga que vuelven para apuntalar al protagonista, como John Rhys-Davies y Allen, que están maravillosos; el surgimiento de nuevos y efímeros personajes como el amigo que encarna ajustadamente Antonio Banderas (gran sorpresa y gran composición) o Toby Jones. Y en medio de todo esto una Phoebe Waller-Bridge (la ahijada), de quien por primera vez me gusta su interpretación (vengan de a uno), lo que quiere decir que estuvo bien marcada y contenida en este elenco coral.

La película está dirigida por James Mangold con un vertiginosidad que no molesta. Pero ya sabemos que es alguien que también sabe manejar muy bien a los actores si revisamos su filmografía.

¿La película merece una ovación de pie como la que tuvo en Cannes? No. Es verdad que está muy buena, es un gran entretenimiento. El que sí merece una ovación de pie es Harrison Ford, por Indy, por Han Solo y por tener una carrera sin altibajos de la que no se quiere bajar todavía (¿y por qué habría de hacerlo?). Lo bueno de esta peli es que te vas a divertir tanto que no vas a tener tiempo de que se te escape un lagrimón por el tiempo pasado (nada menos que 42 años desde que Lucas y Spielberg nos volaron la cabeza con las aventuras de este profesor y arqueólogo que hacía locuras para conseguir rarezas históricas).