"¡Palestina libre!": Un soldado estadounidense se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington

El lunes falleció un militar estadounidense en servicio activo después de prenderse fuego a sí mismo el domingo frente a la embajada israelí en Washington, Estados Unidos, como forma de protesta contra la ofensiva de Israel en Gaza. El joven de 25 años transmitió en vivo la protesta a través de la red social Twitch, pero el video fue eliminado de la plataforma.

El aviador se identificó como Aaron Bushnell, de 25 años, quien en el video declaró que su intención de llevar a cabo una forma de "protesta extrema" contra los ataques del Ejército de Israel en Gaza, que comenzaron después del 7 de octubre pasado. Una portavoz del Pentágono indicó que el piloto, cuyo nombre no ha sido confirmado oficialmente, "falleció anoche" domingo debido a sus heridas y que proporcionarán “detalles adicionales 24 horas después de completar las notificaciones a los familiares".

“No seguiré siendo cómplice del genocidio ”: cómo ocurrió el hecho

Un individuo enterado sobre el suceso señaló a The Associated Press que poco antes de las 13 el joven se dirigió hacia la embajada e inició una transmisión en vivo mediante la plataforma Twitch. Después de iniciar una transmisión, los agentes policiales creen que el hombre colocó su teléfono en el suelo y luego se roció con acelerante antes de prenderse fuego. En un momento dado, expresó: “ya no seré complice del genocidio”. Sin embargo, el video fue retirado de la plataforma, las agencias policiales lograron obtener una copia y la revisaron.

“Estoy a punto de participar en un acto de protesta extremo, pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es nada extremo”, expresó Bushnell en contra del conflicto y añadió: "como miembro activo de la Fuerza Aérea, no seguiré siendo cómplice del genocidio". En un video difundido en las redes sociales, se observa al aviador en su uniforme militar mientras se rocía con un líquido inflamable, desatando las llamas mientras al grito de "¡Palestina libre!" frente a la delegación diplomática en la capital estadounidense.

“Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal”, señaló el soldado estadounidense antes de encender el encendedor. Por casi un minuto, logró permanecer erguido; sin embargo, el dolor de ser consumido por las llamas lo hizo desistir antes de recibir ayuda.

Agentes del Servicio Secreto, la agencia responsable de proteger las embajadas en Washington, junto con los bomberos, lograron extinguir el fuego. Luego de ser controlado por las fuerzas de seguridad locales, el joven fue trasladado con urgencia a un hospital, donde permaneció en estado crítico durante unas horas pero “sucumbió a sus heridas y falleció”. Al mismo tiempo, una unidad especializada en explosivos fue desplazada al área para investigar un vehículo sospechoso; sin embargo, se determinó que no representaba ninguna otra amenaza.

