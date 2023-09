Un cura que escandaliza a Polonia: orgías gay, sobredosis y presunta prostitución

La comunidad polaca de Dąbrowa Górnicza se vio sorprendida por un controvertido episodio que involucra al sacerdote local. Según trascendió en los medios locales, un cura organizó una orgía gay en su departamento e invitó a dos amigos, aunque se sospecha que uno ejercía la prostitución. Durante el encuentro, uno de ellos sufrió una sobredosis y casi pierde la vida, por lo que se inició una investigación legal sobre el episodio.

El hecho ocurrió durante la noche del 30 de agosto en el apartamento de la parroquia de la Santísima Virgen María de los Ángeles. El medio polaco Fakt informó que el sacerdote Tomasz Zmarzły, de 48 años, invitó a los hombres a su hogar. Además, el portal indicó que ambos habrían sido clérigos y que la reunión incluyó el consumo de sustancias ilegales de gran potencia.

En el medio de la noche, uno de los involucrados expresó su preocupación por la salud de uno de los asistentes, quien no se encontraba bien debido al consumo de drogas. Sin embargo, según fuentes que hablaron con el medio polaco, el hombre fue expulsado del lugar a raíz de su insistencia para contactar a las autoridades. Ante la negativa para ayudar al individuo, decidió llamar a los servicios de emergencia.

Tras el aviso, que tuvo lugar alrededor de la una de la mañana, los paramédicos llegaron al lugar, pero tuvieron problemas para acceder al departamento. Por ese motivo, se contactaron con las autoridades. Cuando entraron al sitio descubrieron a un hombre desnudo e inconsciente en el suelo. El individuo, que aún respiraba, fue trasladado al servicio de urgencias del hospital de Dąbrowa Górnicza. Una vez que fue estabilizado, abandonó el establecimiento por voluntad propia.

Tomasz Zmarzły (48) está siendo investigado por no haber asistido al hombre inconsciente.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre el sacerdote por su negativa para ayudar a su amigo. "La fiscalía local está llevando a cabo un procedimiento por falta de asistencia a una persona cuya vida corre peligro", informó el fiscal adjunto Czesław Kurpiś.

Tanto el cura como los dos asistentes de la orgía fueron sometidos a pruebas toxicológicas para determinar qué sustancias habían consumido. Sin embargo, las autoridades no hicieron públicos los resultados de los análisis.

Al día siguiente de los hechos, el sacerdote negó ante sus superiores en la Iglesia que se haya tratado de una orgía gay. No obstante, una fuente cercana al incidente remarcó al diario polaco Gazeta Wyborcza la participación de Zmarzły: "El evento fue organizado por el clérigo y fue puramente sexual".

La investigación de la Iglesia

El Padre Andrzej Stasiak reveló a Fakt que había informado a la Curia de Sosnowiec sobre la situación. Por ese motivo, la diócesis de Sosnowiec emitió un comunicado oficial en el que se anunció la formación de una comisión para "aclarar urgentemente" los hechos y circunstancias del incidente.

"Debido a la información de los medios sobre el hecho ocurrido en la parroquia Santísima Virgen María de los Ángeles en Dąbrowa Górnicza, la Curia diocesana de Sosnowiec informa que, el 12 de septiembre de este año, la Santísima Virgen María de los Ángeles en Dąbrowa Górnicza informó por escrito a la Curia Diocesana de Sosnowiec sobre la 'intervención de la ambulancia y de la policía' en el apartamento de uno de los sacerdotes. El mismo día, el obispo Sosnowiecki nombró una comisión para aclarar urgentemente los hechos y circunstancias de la situación", se lee en el comunicado.

Sumado a esto, manifestaron que las versiones publicadas en los medios difería de las conclusiones a las que llegaron las entidades eclesiásticas. "A la luz de las conclusiones de la Comisión hasta el momento, cabe señalar que sus conclusiones difieren de la información presentada por algunos medios de comunicación", indicaron.

Además, precisaron que "el Obispo es informado periódicamente sobre los resultados del trabajo de la Comisión". "Después de completar su trabajo y determinar las circunstancias del incidente, el Obispo tomará las medidas apropiadas previstas por el derecho canónico", concluyeron.

"No es el primer escándalo sexual": el testimonio de un cura

En diálogo con Fakt, el padre Kazimierz Sowa criticó el accionar del obispo de Sosnowiec, Grzegorz Kaszak, a quien instó a tomar medidas inmediatas. "No fui el único que criticó la situación en la diócesis de Sosnowiec. En mi publicación (de Facebook) se escucharon las voces de sacerdotes de diferentes partes de Polonia y de diferentes diócesis", afirmó.

Sumado a esto, consideró que "no se puede seguir acusando de que los medios de comunicación tienen la culpa cuando uno no puede abordar los problemas de su propio entorno y tomar reacciones decisivas". "Para mí, el nombramiento por parte del obispo de otra comisión que explicara que 'los acontecimientos tomaron un curso completamente diferente' es una burla a la gente, no sólo de los círculos laicos, sino también de los sacerdotes", manifestó.

Asimismo, no se mostró sorprendido por el hecho, indicando a través de redes sociales que existen demasiados antecedentes de este tipo en la diócesis de Sosnowiec. "Este no es el primer escándalo sexual, concretamente homosexual, en esta diócesis", comentó haciendo referencia a un caso de 2013, cuando el Vaticano disolvió el seminario diocesano de Sosnowiec en Cracovia. "Una de las razones fue supuestamente el comportamiento y las tendencias homosexuales de las personas que dirigían esta institución", escribió Sowa.

También recordó un acontecimiento ocurrido en marzo de 2023, cuando dos clérigos murieron tras un presunto homicidio y suicidio. La hipótesis es que un sacerdote apuñaló a un diácono y se arrojó sobre las vías. La investigación en ese caso aún continúa en curso y no se aclaró el móvil del crimen. "Las causas de este incidente aún no han sido explicadas ni hechas públicas, lo que no ha calmado a la opinión pública sobre el carácter sexual de este crimen", afirmó Sowa.

A raíz de esos antecedentes, Sowa opinó que el obispo de Sosnowiec debería dimitir de su cargo. "En cada uno de estos casos, la única reacción de las autoridades eclesiásticas es recomendar la oración (nunca suficiente) y nombrar otra comisión", manifestó. "Como se puede ver, la eficacia de tales acciones es bastante limitada, lo que lleva a la tesis de que se necesita una reacción decisiva del Vaticano y el nombramiento de un nuevo obispo para esta diócesis", concluyó.

