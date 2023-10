Un futbolista español que estaba desaparecido fue hallado muerto entre dos vagones de un tren

La Policía científica confirmó que el cuerpo sin vida hallado entre dos vagones de un tren en España corresponde al jugador del Córdoba CF de España Álvaro Prieto, quien estaba desaparecido desde el jueves último cuando perdió el tren que tenía reservado para volver a Córdoba capital tras pasar la noche anterior con unos amigos en Sevilla.

El ferrocarril donde se halló el cadáver se encontraba sin prestar servicio desde agosto, por lo cual estaba estacionado en una vía de apartado del Centro de Tratamiento Técnico de Santa Justa. El vehículo estaba averiado y durante estos días "no ha realizado ningún movimiento ni ha sido sometido a ninguna revisión ni mantenimiento", según señaló la empresa de transporte ferroviario Renfe, la cual indicó que "no se había movido desde el pasado 24 de agosto".

Fuentes cercanas a la investigación informaron que el tren en cuestión se había visto implicado en el arrollamiento de un turista en la provincia de Córdoba a finales del pasado mes de agosto. "Renfe expresa su pésame a la familia de Álvaro. El tren donde ha aparecido (...) hoy realizaba una maniobra sin viajeros. Renfe colabora en la investigación con la Policía", manifestó la empresa a través de redes sociales.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número once de Sevilla, encargado de la investigación del caso, levantó el secreto de sumario que había decretado en las actuaciones, a raíz del hallazgo del cadáver del joven. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dicha instancia judicial es la responsable de la investigación de la desaparición, al ser la instancia judicial que se encontraba de guardia de incidencias cuando se recibió la denuncia.

Álvaro Prieto (18) jugaba en las juveniles del Córdoba CF.

A lo largo de la jornada, distintos individuos expresaron sus condolencias por el hecho, como la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que señaló en redes sociales que está "conmovido por el trágico desenlace de la desaparición de Álvaro Prieto, que nos ha tenido con el alma en vilo todos estos días". "Ahora es el momento de estar con la familia. Todo el cariño de Andalucía para ellos. Esperamos que pronto se aclaren las circunstancias de esta muerte", manifestó.

También se pronunció el ministro de Deportes, Miquel Iceta: "Descanse en paz. Que su familia, compañeros y amigos encuentren consuelo en el recuerdo". El Córdoba CF, en cuyos juveniles jugaba Álvaro Prieto, lamentó la noticia en un comunicado publicado en sus redes sociales: "Desde el Córdoba CF, lamentamos informar de que nuestro jugador juvenil Álvaro Prieto ha sido finalmente encontrado sin vida". Asimismo, la Federación Española de Fútbol reconoció estar "consternada por la noticia. Trasladamos nuestras condolencias a los familiares, amigos y club de Álvaro Prieto. Mucha fuerza en estos duros momentos. Descansa en paz, Álvaro".

La principal hipótesis de las autoridades

Las autoridades encargadas de la investigación barajan la electrocución como principal hipótesis del fallecimiento. Así lo señalaron a Europa Press fuentes del caso, precisando no obstante que será la prueba de la autopsia la que concrete al detalle las causas de la muerte de Prieto.

En ese sentido, los investigadores sospechan que el joven se electrocutó al volver a acceder por una zona no restringida a la estación de Santa Justa para subir a un tren de regreso a su ciudad en la misma mañana de su desaparición. Al respecto, según adelantó Diario de Sevilla, el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición y tenía algunas quemaduras y otros signos habituales de una electrocución. Además, estaba utilizando la vestimenta que llevaba cuando desapareció.

Los agentes de la Policía Científica y la Policía Judicial llevaron a cabo la inspección ocular en la ubicación donde se encontró el cadáver. Hasta el lugar también se ha desplazado la comitiva judicial, que levantó el cuerpo a primera hora de la tarde.

Las autoridades descartaron que Prieto haya muerto aplastado entre los vagones porque el tren no estaba operando.

A raíz de que la Justicia levantó el secreto de sumario, se deduce que, al menos por el momento, no existen indicios de una desaparición forzosa o muerte homicida que pudieran justificar el secreto de las actuaciones en la investigación. En esa línea, la policía cree que se trató de una muerte accidental.

Otra de las hipótesis que se consideraron era que Prieto hubiera sufrido un aplastamiento entre los vagones del tren, que dejan entre sí un espacio muy estrecho, no superior a medio metro. Sin embargo, se descartó luego de que se conociera que el tren no se había movido hasta la mañana de este lunes.

La última noche en que fue visto con vida

El joven había salido con amigos a "una sala de fiestas" el día en que desapareció.

El joven desapareció la mañana del pasado jueves 12 de octubre en Sevilla capital tras perder el tren que tenía planeado tomar en la estación ferroviaria de Santa Justa para regresar a su hogar. Prieto había pasado la noche en "una sala de fiestas" acompañado de "algún" amigo y la última imagen disponible de él corresponde a su salida de la estación hacia la avenida de Kansas City, según indicó el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

En declaraciones con la prensa, Fernández explicó que el joven se había desplazado desde Córdoba a Sevilla y había pasado la noche "en una sala de fiestas acompañado de algún otro joven", acudiendo a primera hora de la mañana del jueves a la estación de trenes Santa Justa para tomar un tren AVE con destino a su ciudad de residencia, viaje para el cual tenía billete "de regreso".

Sin embargo, por "problemas con el billete o con el móvil" que no precisó el delegado del Gobierno, Prieto no habría podido embarcar en el AVE de las 7:20 que tenía previsto tomar, intentando embarcar en otro tren AVE posterior. No obstante, efectivos de los servicios de seguridad de la estación de Santa Justa "detectaron" que intentaba acceder a este otro tren para el cual no tenía billete, invitándole a "desistir de esa actitud", tras lo cual el muchacho abandonó la estación.

La última imagen captada por videocámaras de él, según detalló, lo muestra saliendo de la estación hacia la avenida de Kansas City, que corresponde a la salida por autovía desde Sevilla a Córdoba.

