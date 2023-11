Israel investiga los relatos de testigos que denuncian "violación en grupo" por parte de Hamas

La policía israelí anunció este martes que está investigando “varios casos” de presunta violencia sexual perpetrada por miembros de Hamas durante los ataques del 7 de octubre.

La investigación se basa en múltiples testimonios recopilados de testigos, imágenes de vigilancia y entrevistas con palestinos detenidos desde la incursión de Hamas en Israel el mes pasado.

En una conferencia de prensa, la policía compartió el testimonio de un sobreviviente del ataque en el festival de música Supernova, quien describió haber visto a una mujer violada en grupo y luego baleada.

Una testigo, identificada como 'S', describió haber presenciado a mujeres siendo llevadas a un lugar específico por hombres armados con uniformes militares, donde fueron víctimas de violación en grupo y actos violentos, incluido un asesinato a balazos.

"No tenemos víctimas vivas que hayan dicho 'hemos sido violadas'"

El jefe de la unidad de investigación criminal 443 de Lahav, David Katz, dijo: "No tenemos víctimas vivas que hayan dicho "hemos sido violadas", pero aclaró, "tenemos múltiples testigos para varios casos". Aunque no dieron una cifra precisa sobre el número de acontecimientos, la policía espera que la investigación dure entre seis y ocho meses.

Las investigaciones de Lahav 433 forman parte de los esfuerzos para procesar a los capturados durante el ataque del 7 de octubre. Según informes, los sospechosos planeaban llegar al centro de Israel, tomar el control de un asentamiento durante un periodo prolongado, tomando como rehenes a los residentes y plantando minas en el área, informa el periódico local Haaretz.

Sin embargo, este supuesto plan fue frustrado por las fuerzas de seguridad israelíes, unidades de reserva y grupos civiles que lucharon contra los invasores de Hamas, dice el informe.

"Tenemos varias declaraciones de personas de ZAKA (siglas en hebreo para Identificación de Víctimas de Desastres) que vieron cuerpos de mujeres sin pantalones ni ropa interior", declaró Katz. Además, informaron que algunas víctimas no pueden hablar debido a tratamientos psicológicos y médicos.

Desafíos en la identificación forense de las víctimas en Israel

El Times of Israel publicó informes detallados sobre la situación, analizando los desafíos en la identificación forense de la violencia sexual desde el ataque.

El informe observaba que "las sobrecargadas instalaciones de la morgue de Israel no recogieron pruebas físicas de agresión sexual de los cadáveres en medio de su continua lucha por identificar a las personas asesinadas, muchos de cuyos cuerpos fueron mutilados y quemados".

Los informes indican que hay interrogatorios que pretenden mostrar confesiones de miembros de Hamas respecto a órdenes de violar a mujeres judías. Además, aclaran que la ventana para recolectar pruebas físicas de violación que puedan ser válidas en los tribunales se cerró un mes después de la masacre, ya que los recursos se dirigieron a la identificación de cadáveres.

Desinformación online sobre la guerra en Medio Oriente

Es importante señalar que la información errónea continua circulando en línea, y hubo un caso de falsificación de afirmaciones sobre un video que supuestamente mostraba a miembros de Hamas planeando violaciones.

En el vídeo original, un hombre dice: "No, no, ella es una mujer cautiva, déjenla, ella es una mujer cautiva. Llévala de vuelta, es una mujer cautiva. ¡Vuelve a tu casa!".



Y lo que se viralizó fue un vídeo de nueve segundos, con subtítulos falsos en hebreo y en inglés, diciendo : "No, no, llévala de vuelta, esta no es una prisionera, ésta es por violación". Se ha visto 8,1 millones de veces hasta el momento.

La agencia no pudo localizar la fuente original del vídeo para identificar a las personas que aparecen en él, ni confirmar si los hombres son militantes de Hamas.

RM / ED