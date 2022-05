La autora del libro "Cómo asesinar a tu esposo" fue condenada por asesinar a su esposo

Nancy Crampton Brophy, la escritora del ensayo “Cómo asesinar a tu esposo” fue encontrada culpable de matar a su pareja, el cocinero Daniel Brophy, en un juicio que se llevó a cabo en el estado de Portland, en Estados Unidos. En el veredicto, la novelista fue señalada como la responsable del asesinato del chef, que recibió dos disparos en el pecho a la salida de un instituto en 2018.

El jurado, que estuvo integrado por siete mujeres y cinco hombres, deliberó dos días el veredicto del caso y concluyó que la mujer de 71 años asesinó a tiros a Brophy en una escuela culinaria donde él trabajaba. Sus alumnos lo encontraron muerto en el piso de un salón de clases; tenía 63 años.

Autora de la saga llamada "Wrong Never Felt So Right" (Lo incorrecto nunca se sintió tan bien), Crampton Brophy negó la acusación. Sus abogados dijeron al medio The Oregonian que apelarán el fallo del juicio en Portland. "Esperábamos que el jurado pueda ver esto como un caso de 'podría haber sido, debería haber sido, habría sido', pero no fue así", expresó la letrada Lisa Maxfield.

Las pruebas en contra de Crampton Brophy

La mujer fue registrada por las cámaras de seguridad del instituto en la escena del crimen. Ella afirmó durante el juicio que ese día estaba recorriendo locaciones para inspirarse de cara a sus próximas obras. Cabe mencionar que el arma que se utilizó para quitarle la vida a Daniel Brophy está desaparecida, y que la policía cree que la compró y usó para llevar a cabo el crimen.

Nancy Crampton Brophy durante el juicio por jurado en su contra.

El fiscal a cargo del casp Shawn Overstreet, se refirió a la desaparición del cañón de una pistola Glock que los registros muestran que Crampton adquirió por internet el 28 de febrero de 2018. Los investigadores alegan que la novelista adjuntó ese cañón a otra pistola que había adquirido en una exhibición de armas. Sin embargo, ella se defendió sobre este hecho y sostuvo que el arma fue comprada también como parte de su investigación previa para escribir una novela,

Por otro lado, la mujer negó los cientos de miles de dólares que le correspondían por los distintos seguros de vida de su marido. Los funcionarios judiciales habían demostrado que la acusada tenía fuertes "problemas económicos" antes de supuestamente dispararle a su pareja dos veces en el corazón en junio de 2018. Con el pago de 10 seguros de vida, cobraría un total de 1,4 millones de dólares por su fallecimiento.

"No es solo por el dinero. Es por el estilo de vida que Nancy quería y que Dan no podía darle", precisó durante el juicio Overstreet.

Una vez más, Crampton Brophy rechazó que el dinero hubiera sido una motivación válida para cometer el aberrante hecho. “Me iba mejor financieramente con Dan estando vivo que muerto. Un editor se reiría y diría: ‘Creo que debes trabajar más duro en esta historia, tienes un gran vacío’”, ironizó arriba del estrado.

Enfrentando la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua, la sentencia aún no fue anunciada.

Qué dice en el texto de "Cómo asesinar a tu esposo"

El ensayo “Cómo asesinar a tu esposo” sigue disponible para ser comprado de manera virtual. Forma parte de la saga llamada "Wrong Never Felt So Right" (Lo incorrecto nunca se sintió tan bien), que incluye "The Wrong Husband" (El esposo equivocado) y "The Wrong Lover" (El amante equivocado).

"The Wrong Husband", uno de los libros pertencientes a la saga de Crampton Brophy.

En su artículo, la escritora aborda "métodos y motivos para deshacerse de una pareja indeseada". “Como escritora de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en el asesinato y, en consecuencia, en el procedimiento policial. Después de todo, si se supone que el asesinato me liberará, ciertamente no quiero pasar tiempo en la cárcel. Y déjenme decirles para que conste, no me gustan los mamelucos y el naranja no es mi color”, dice en su apertura en referencia a la vestimenta que usan los prisioneros en las cárceles estadounidenses.

La publicación detalla los motivos, que pueden ser financieros o que tu pareja sea un "abusador" o un "mentiroso bastardo". En tanto, hace una discusión de los posibles métodos. Según su consideración, los cuchillos son “personales y se usan cerca" pero dejan "sangre por todas partes”, mientras que el veneno, “es considerado un arma de mujer demasiado fácil de rastrear". Por último, Crampton Brophy señala que las armas son "ruidosas, desordenadas, y requieren cierta habilidad".

