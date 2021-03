Lula quiere reunirse con los empresarios y banqueros de Brasil

El ex presidente Lula da Silva oficializó este mediodía su retorno a la escena política y electoral de su país. Fue exactamente un día después que el Supremo Tribunal Federal decidiera anular todas las causas y las condenas que trabó contra él, por supuestos casos de corrupción, el ex juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro. La medida de la Corte restituyó de inmediato los derechos políticos del ex jefe de Estado, y le abrió el camino para presentarse como postulante en las presidenciales de 2022. Con todo, Lula optó por no avanzar en ese terreno: “No es hora de discutir los nombres de candidatos. Es demasiado pronto para hablar de eso”.

En cambio, reveló que está dispuesto a moverse por su país, de sur a norte, y de este a oeste, como solía hacer en sus tiempos de campaña. “Recorrer Brasil forma parte de mi vida, desde siempre. Quiero estar delante de las personas y saber, en directo, la situación por la que están pasando”. El ex mandatario, quien dejó la presidencia con 86% de popularidad, está empeñado en recobrar la imagen de “paz y amor”, que le garantizó el triunfo de 2003 y que lo mantendría en el poder por un segundo período hasta 2010.

“No es hora de discutir los nombres de candidatos" dijo Lula

En la conferencia con la prensa, subrayó: “Cuando marqué esta entrevista muchos se preguntaron cómo sería mi humor. Se que fui víctima de la mayor mentira jurídica de la historia brasileña; también sé que murió mi mujer Marisa por culpa de la presión de los juicios. Y luego no me dejaron ver a mi hermano en su entierro. Pero no estoy enojado”. Al desmentir cualquier sentimiento de venganza, añadió: “Porque lo que está pasando ahora el pueblo brasileño es un dolor mucho mayor que el que sufrí. Ni pensar el dolor de quienes padecen el fallecimiento de un familiar, víctima del Covid. Rindo un homenaje a los profesionales de salud, tanto del sector público y del privado; y también al personal del Sistema Unico de Salud”. Lula reveló que casi no había dormido anoche: “Me quedé pensando que iba a hablar con ustedes. Y llegué a la conclusión de que era necesario abordar la situación de Brasil. Lo digo de una vez: Brasil no merece pasar esto. Tengo 75 años y la semana próxima tomaré mi vacuna. Y a los brasileños les digo: vacúnense porque eso es lo único que los libra del Covid. Ese virus mató anoche a casi 2000 personas”.

Lula crítico con Bolsonaro

Para el líder político, que fundó el Partido de los Trabajadores hace 41 años, “la cuestión de la vacuna es de vida o muerte” y lanzó, entonces, su crítica más ríspida contra el actual gobernante Jair Bolsonaro. Dijo: “Un presidente no es elegido para hablar fake news; ni tampoco para decirle a la sociedad que compre armas; las armas son necesarias para nuestras Fuerzas Armadas, pero no para los estancieros o las milicias”. También tuvo palabras ácidas para el ex juez del caso Lava Jato, Sergio Moro. “El se transformó en el mayor mentiroso de la historia de Brasil. Estoy convencido que Moro sufre hoy mucho más que lo que yo sufrí”.

De su discurso y sus respuestas a la prensa, hay un concepto que revela la reaparición de “Lula Paz y Amor”, la consigna más difundida desde 2002, cuando ganó las presidenciales. En esa frase, dicha este mediodía, el ex presidente alude a su decisión de hablar con los banqueros y con los empresarios, que van a encontrar en él según dijo, “un interlocutor”. A los bancos les pidió que lo inviten a hablar en la sede de la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN). En esa época, dijo el político, “soñábamos con un Brasil industrializado, con un campo tecnificado, con el pueblo que tenga desayuno todas las mañanas, con los chicos que estén en la escuela. Es por la construcción de ese sueño que yo me siento joven; para pelear y no desistir jamás, palabra que no existe en mi diccionario”.

En ese contexto añadió que su interés de dialogar se extiende a toda la clase política del país. “Claro, a quién no le gustaría un Congreso de gente progresista. Pero eso no es real, no existe. Y a los empresarios quiero decirles que no hay posibilidades de crecimiento si el pueblo no tiene ingresos. ¿O vamos a ser rehenes de los mercados? Ya tuvimos la experiencia de 2009. Y quién coloca el dinero para salvarlos de la quiebra, como ocurrió con Lehman Brother, es el Estado”.

Para Lula, no habría motivos para una desconfianza de los militares hacia su figura

Para Lula, no habría motivos para una desconfianza de los militares hacia su figura. “Tenía mucha inquietud cuando fui electo en 2002. Y ahora, me preocupa que haya pasado lo del mensaje del general Vilas Boas. Creo que si fuera presidente y él enviara un Twitter como aquel de 2018, lo exonero en la hora. Es la sociedad civil la que decide”. Se refería a un tuit de ese militar, que amenazó a la Corte Suprema cuando esta se preparaba para liberar al ex presidente preso en Curitiba poco antes de las elecciones de 2018.

“Nunca tuve un problema con los militares. Invertí en la Marina, en la Aeronáutica y en el Ejército. Nadie invirtió tanto como yo, durante mis dos gobiernos”.

Lula agradecido con Alberto y el Papa

En su discurso, agradeció especialmente al presidente Alberto Fernández. “El tuvo el coraje de visitarme en mi celda de Curitiba. Recuerdo que le pedí que no diera entrevistas a la prensa, para no ser perjudicado electoralmente por visitarme. Y él me respondió: no Lula no tengo problemas. Vine aquí porque estoy convencido que usted es víctima de la mayor mentira de la historia”.

A continuación, Lula recordó al Papa Francisco: “También lo quiero saludar y agradecer que me haya recibido. Con él tuvimos una larga conversación sobre el destino de nuestro planeta”. Para el político, que preside el Partido de los Trabajadores, “el Papa Francisco es el político religioso más importante que tenemos en este momento”. Una parte notable del discurso del ex presidente fue el agradecimiento al ministro de la Corte Edson Fachin, quien decidió la anulación de todas las condenas. “Me sentí feliz porque después de todas las mentiras dichas contra mí de pronto pude oír la verdad, dicha por los ministros Carmen Lucia, Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowsky. Y esto fue transmitido en su totalidad por el Jornal Nacional de la TV Globo”.

*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.