Una guardavidas argentina se convierte en heroína en España al salvar a un niño de morir ahogado

Macarena Cobrujo es una joven argentina que trabaja como guardavidas en Palma de Mallorca (España). La mujer se convirtió en toda una heroína en España al lanzarse al mar el fin de semana para salvar a un nene de morir ahogado poniendo en riesgo su propia vida.

El pasado sábado 27 de julio Macarena terminó su jornada laboral y se quedó en la playa de Can Pere Antoni jugando al voleibol. Las autoridades pertinentes habían levantado la bandera amarilla y roja para la zona por las malas condiciones del mar pero eso no impidió que la argentina se quedara atenta a cualquier indicio fuera de lo normal.

Gracias a esa atención se dio cuenta de que había un chico de 10 años que se estaba ahogando cerca de la línea de boyas, ubicada a unos 200 metros de la orilla. A pesar de las malas condiciones del mar y de no disponer de material de rescate, Macarena se lanzó a buscarlo.

"El mar tiraba con mucha fuerza. Aunque puedo aguantar horas en el mar, sabía el riesgo al que me enfrentaba", explicó al medio local Diario de Mallorca.

Una vez la guardavidas llegó hasta donde se encontraba el chico, el pequeño se desmayó. Macarena se dio cuenta que por el estado del mar era muy complicado llevarlo a remolque hasta la orilla, por lo que nadó hasta una boya donde trató de reanimarlo mientras esperaba asistencia. Tras unos minutos, el nene recuperó la conciencia, le pidió que lo abrazase y le preguntó si estaban vivos y si iban a morir allí.



"Le dije que estuviera tranquilo, que íbamos a salir. Pero yo sabía que nos la estábamos jugando. La corriente tiraba mucho", relató la guardavida sobre esos momentos en el agua. Ella lo abrazó y lo tranquilizó el cuarto de hora que tardó en aproximarse un barco que estaba de prácticas. Como las condiciones del mar eran muy complicadas, no pudieron subirles a la embarcación y les lanzaron un aro salvavidas para que Macarena volviera a la orilla remolcando al niño.

Nos activan por un niño en apuros en 🏖️ Can Pere Antoni. Avisa al 112 Macarena, socorrista de la playa, antes de adentrarse en el agitado mar. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena 👏👏👏! pic.twitter.com/ZMcLtftsvh — Policia de Palma (@policiadepalma) July 29, 2019

Ella no tuvo otra opción que reunir fuerzas y nadar hasta la playa. "Le pedí a los del barco que no nos quitaran la vista de encima. Me armé de valor. Le dije al niño que se agarrara fuertemente al flotador y nos fuimos acercando", describió.

Según ella misma reconoció, los últimos metros antes de llegar a la orilla le resultaron interminables. "Le di un fuerte abrazo y le llené de besos. Nunca he estado en una situación tan difícil", expresó. Una vez en tierra firme, el pequeño fue trasladado al hospital.

El Instituto Balear de Emergencias, para el que trabaja Macarena, le dedicó un post en su sitio web en el que elogió la dedicación y el gesto de la argentina. También difundieron su heroica hazaña desde la cuenta de Twitter de la Policía Portuaria de Baleares.

“El pequeño fue trasladado al hospital para revisar su estado y nuestra Macarena volvió a casa agotada, pero feliz de haberlo conseguido. Desde aquí nuestro homenaje para nuestra socorrista, esperamos que se produzca ese reencuentro con el pequeño para volver a abrazarse, esta vez fuera de peligro. Macarena, eres una gran socorrista pero eres todavía mejor persona. Nuestro reconocimiento y un aplauso a tu valentía. Estamos orgullosos de tenerte en nuestro equipo”, consignó el portal.

