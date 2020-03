La "Ruta del dinero" borbónico: nueva investigación acecha al rey Juan Carlos y su ex amante

por Darío Silva D'Andrea

Retirado del trono en 2014 y “jubilado” en 2019, a sus 82 años el rey Juan Carlos I de España sigue siendo motivo de controversias. La Fiscalía Anticorrupción del país europeo envió a Suiza una comisión para investigar una supuesta donación de 65 millones de euros del rey emérito a su ex amiga, la millonaria empresaria alemana Corinna Larsen. Esa solicitud de ayuda judicial a la Justicia de Suiza se produjo hace un mes en el marco de una investigación sobre el pago de posibles comisiones en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de una línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudita).

Según publicó el miércoles el diario Tribune de Genéve, en 2008 el ya fallecido rey Abdallah de Arabia Saudita donó 100 millones de dólares a Juan Carlos de Borbón cuando todavía ejercía como rey de España. Dicho dinero habría sino depositado en una cuenta del banco suizo Mirabaud a nombre de la fundación “Lucum”, cuyo único beneficiario sería don Juan Carlos, según los investigadores suizos. Según la investigación, el rey fue retirando durante varios años dinero de esa cuenta, pero después del escándalo desatado en 2012 por el viaje de caza de elefantes de Juan Carlos I y Corinna en Botswana, el banco suizo cerró la cuenta.

Al vaciar esa cuenta offshore, el rey transfirió -a través de otro banco suizo con sede en Las Bahamas- 65 millones de euros a Corinna y “otro millón más a otra antigua amante que también residía en Ginebra”, según publicó la prensa suiza citando fuentes de esta investigación penal. Larsen, que en unos audios que constan como pruebas en la investigación, llegó a decir que el rey “no distingue lo legal de lo ilegal”, justificó el origen del dinero con documentación en la que acreditaría que dicha fortuna provienen de una “donación de la fundación panameña” que le transfirió el dinero en 2012.

El rey Juan Carlos desaparece de la vida pública "harto de las humillaciones"

¿Para quién trabaja el rey?

Según los abogados de la amiga del rey, ella “recibió un regalo no solicitado del rey emérito”, descrito como “donación para ella y para su hijo” con los cuales se había encariñado, ya que durante varios años habrían cuidado del monarca debido a su mala salud. Los abogados también sostuvieron que Larsen no tuvo ninguna participación en el contrato del tren de alta velocidad y que la "donación" de Juan Carlos I "no tiene conexión" con la adjudicación del proyecto.

La investigación ya llegó al Congreso español. El portavoz del partido Unidas Podemos, Pablo Echenique, anunció que se trabaja para crear una comisión de investigación “que pueda llegar hasta el final de este asunto y que pueda disipar las dudas e investigar a qué se ha dedicado el rey emérito durante los años que fue Jefe del Estado”, dijo el parlamentario, citado por Europa Press. Como exrey, Juan Carlos no tiene fueros, así que de abrirse una investigación sería el Tribunal Supremo quien lo tendría que juzgar.

El periodista español Ignacio Escolar recuerda que el rey emérito “cobra de todos los españoles un sueldo público de 194.232 euros brutos al año”, lo que es “apenas una propina, comparada con las cifras de esta investigación penal”. “Para los que se pierden con las grandes cantidades: 65 millones de euros equivalen a más de tres siglos del sueldo oficial del rey. Y para sumar cien millones, a Juan Carlos I le haría falta más de medio milenio de salario real”, explica el periodista, quien cuestiona: “¿Para quién trabaja realmente Juan Carlos de Borbón? ¿Para los españoles, que le pagamos 194.232 euritos al año, o para la dictadura saudita, que presuntamente le soltó cien millones de dólares no se sabe a cambio de qué?”

Corinna: amenazada, espiada y vigilada

Por alguna razón nunca aclarada, la relación entre Corinna y Juan Carlos se rompió en 2012. Larsen asegura que tras la ruptura fue “hostigada” en Londres y fuera del Reino Unido por unos individuos pertenecientes a una agencia de seguridad de Mónaco contratada por el servicio de inteligencia español, que su hijo fue amenazado y que sus teléfonos fueron intervenidos ilegalmente. Sus abogados informaron de esto al servicio secreto británico, el Foreign Office y la Casa Real española, informó el diario británico The Daily Mail.

La empresaria alemana dijo que denunciará ante la justicia británica al rey emérito por el acoso que asegura sufre desde su ruptura y que estaría destinado a evitar que revele los "secretos de Estado" que presuntamente tiene en su poder. La mujer señala al Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) y a su exdirector Félix Sanz Roldán por las presiones recibidas. "Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales", declaró.

Este presunto hostigamiento, afirma Corinna, comenzó después del famoso accidente que Juan Carlos sufrió en Botswana, cuando se hizo pública la relación extramatrimonial. La empresaria dice que su departamento en Mónaco fue ocupado por una empresa de seguridad pagada por los servicios de inteligencia españoles para “garantizar su seguridad”.

Corinna dice que el CNI la amenazó de muerte cuando estaba en su habitación en un hotel de Londres: “Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física”. “Insistían en que yo permaneciese en silencio”, relató Corinna. “Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que destruirían mi reputación si no cooperaba. De hecho, esta amenaza se llevó a cabo con éxito”.