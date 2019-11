La tapa del Diario PERFIL de este sábado 30 de noviembre

Este sábado 30 de noviembre en la edición nº 1468 del Diario Perfil los títulos principales de portada son:

Mauricio Macri, con un pie afuera. Empezó la mudanza de la residencia de Olivos y llevó gran parte de las cosas a un depósito. Ya alquiló casa y busca oficina para armar su búnker, Mañana viaja a España para su gira de despedida.

Pacto de poder de los Fernández. Comparten el mando para comenzar la gestión sin tensiones. A diez días de la asunción, Alberto y Cristina terminan de ajustar su sociedad para el próximo gobierno. Dividen liderazgos con gobernadores, sindicalistas y otros aliados. El riesgo del doble comando.

Política. Preparan un festival con bandas en plazas de mayo y movilización para el 10D.

Judiciales. Maratón de Carlos Stornelli en Dolores ante el juez Alejo Ramos padilla por la causa D’Alessio.

Economía. Marcó del Pont: confirmada en la AFIP, suma leales al futuro gabinete económico.

Sociedad. “No me dormí n usaba el celular”, reveló el chofer Segura, detenido por el accidente en la ruta 2. Abrazo en la escuela de la tragedia: dos alumnas murieron y hay once internados, dos de ellos en grave estado.

Policiales. Denuncia contra Cristaldo. Habló la mujer del jugador de Racing: “Me dijo que me iba a mandar a matar”.

Internacional. Un ataque terrorista estremece Londres. Hubo un atentado en el punte del Big Ben con tres muertos.

Deportes. Técnicos a la deriva: los DT de los cinco grandes, con indefinición. Coudet se despidió de local con un 1-1.

Protagonistas. Pampita y su luna de miel exprés en París. El matrimonio se fue de viaje con sponsor y vuelve mañana a la Argentina.

Además, escriben: Roberto García, Enríquez Ominami, Saumell, Bravi, Caetano, De Simone, Svampa, Ares, Gabetta, Marcehtti, Oloixarac, Link, Guebel, Casas, Kohan, Spregelburd Fontevecchia.

B.D.N.