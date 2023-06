El exasesor de la Secretaría de Legales, Agustín Gerez, detalló el camino que llevó a construir el gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord. A su vez, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), analizó el porvenir de un proyecto que podría ahorrarle al país miles de millones de dólares en importaciones de energía.

¿Por qué considera que Martín Guzmán se atribuyó esta obra?

Tuvo una clara demostración de una deshonestidad intelectual profunda. Esto está más asociado a lo exitoso que fue el proyecto, a lo largo de su construcción, desde el dictado del DNU en febrero del año pasado, y el enorme esfuerzo que hicimos miles de personas: los contratistas, los obreros, los operarios de UOCRA, los gobernadores, los intendentes y las autoridades nacionales, entre otros partícipes necesarios.

El exministro de Economía debe haberse anoticiado que aquella demora de una norma tan importante como lo era el DNU, que nos instruía a construir este proyecto, no tenía asidero. Con el tiempo uno trata de corregir los errores y supongo que tiene que ver con eso.

Argentina comenzó el llenado del nuevo gasoducto Néstor Kirchner

Una de las cosas que usted le criticó a Guzmán fue que tuvo detenido durante 84 días el decreto del gasoducto, ¿por qué fue eso?

Así es. No sabría por qué, habría que preguntarle a Martín Guzmán por qué frenó el gasoducto. Recuerdo que era fines del 2021 y no entendíamos por qué estaba paralizado ese DNU. No es una cuestión de análisis subjetivo, esto está en los sistemas oficiales de comunicaciones del Estado, el decreto estuvo 84 días en su oficina.

¿Usted está marcando el 2021, pero el decreto fue cuando llegó Massa, correcto?

No, el decreto se firma el 11 de febrero del 2022 y se publica tres días más tarde. Massa se incorpora al Gabinete a fines de julio, justo en la firma de los contratos. Por lo cual, todo lo que fueron los procesos licitatorios y de compra de bienes ya habían sido ejecutados.

La injerencia de Sergio Massa en el proyecto de Vaca Muerta

¿Hay algún cambio que se produzca en este proyecto a partir de que Massa encabeza el Ministerio de Economía?

Sin dudas, en la etapa constructiva le aporta un dinamismo que fue clave para encaminar el proyecto y tenerlo listo para esta fecha. Es una persona muy trabajadora, que estuvo encima de la gestión permanentemente y que conoce el valor del tiempo, algo fundamental.

Las claves en la recta final del acuerdo con el FMI: Vaca Muerta, el círculo rojo y el fantasma del default

Usted fue uno de los pocos funcionarios del área que no fue removido. ¿Sabe cuáles son las virtudes para que eso haya pasado?

No sé si lo llamaría virtudes, creo que a los funcionarios y representantes de los diferentes partidos que integran el frente les tocó distintas tareas.

En Enarsa, naturalmente, uno puede ejercer el trabajo y dar resultados a través de hechos concretos de avance de obras. En áreas de debate político, como la cuestión tarifaria, es distinto, se exponen y desgastan más.

Pero no significa que si nuestra gestión se mantuvo a cargo del proyecto sea mejor que cualquier otro funcionario. Todos hicimos nuestro mejor trabajo en el marco de nuestras convicciones para llevar adelante las responsabilidades.

Gasoducto: para la titular de Energía, es "un hito de la gestión Massa"

Los motivos de la demora en la obra

Yendo más atrás de la demora del decreto en 2021, es decir, parte del gobierno de Alberto Fernández y de la gestión anterior, ¿por qué algo tan concreto, que produce un repago en un año y medio, se tardó tanto en hacer?

Sobre la presidencia anterior, había un proyecto que establecía que el gasoducto se iba a construir pero la tarifa de transporte se iba a fijar entre privados. De esa manera, los argentinos íbamos a ser rehenes de un acuerdo en el cual el Estado no iba a poder participar ni siquiera con audiencias públicas.

En cuanto a esta gestión, se empezó con la pandemia, y ese escenario complejo, impactó en la obra. Por ejemplo, todo el suministro de chapas y otros bienes que se importan del exterior. Además, los precios internacionales del gas estaban por debajo de lo que nosotros pagamos internamente a nuestros productores.

En 2021 empezó la reactivación económica, el impacto de los precios de gas, ahí le hicimos la presentación del proyecto a la vicepresidenta y posteriormente ella lo conversó con Alberto.

Obras en el gasoducto Néstor Kirchner

Lo importante es que se hizo, y en tiempo récord. Los argentinos tuvimos la capacidad de generar una sinergia entre todos los actores involucrados en un gasoducto de 573 kilómetros.

Para que se den una idea, un caño pesa 3500 kilos y son 46500 caños, o sea, más de 11 mil viajes en camión a lo largo de 1 millón de kilómetros. Es una obra de una magnitud enorme, que la pudimos tener lista en 9 meses. Fue el rendimiento que se da en los países desarrollados, por eso es un hito para esta gestión de gobierno y para todos los compatriotas.

Flavia Royón: "Con el Gasoducto, Argentina va a ahorrar 1700 millones de dólares este año"

Alejandro Gomel (AG): ¿Esto se retrasó por las peleas internas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

Volvemos a la pregunta anterior. La realidad es que desconozco cuáles fueron los motivos. Es una gran pregunta cuál es el por qué de que se demore tanto un proyecto de esta envergadura, que genera 4000 millones de dólares por año en sustitución de importaciones y que este año generará 2000 millones de dólares en ahorro de divisas.

Si yo hubiera estado a cargo, ese decreto hubiese salido al día siguiente. No se demora tanto, los expedientes vuelan en tanto el funcionario a cargo así lo deseé.

AO JL