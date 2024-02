Alejandro Grimson: "Que Argentina pretenda acordar con Biden y Milei haga un acto con Trump es un error"

Alejandro Grimson señaló que la existencia de Milei se debe a los fracasos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y afirmó que los argentinos se sienten estresados por la percepción de que las cosas empeoran en lugar de mejorar. “2023 realmente fue un año para el olvido, ojalá los argentinos pudiéramos olvidarlo y borrarlo de la memoria”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Grimson es Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia e hizo estudios de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Fue asesor presidencial de Alberto Fernández y coordinador del programa Argentina a Futuro. Además, es autor de libros como “Los límites de la cultura” y “Mitomanías Argentinas”. En los últimos días publicó un ensayo en la revista Anfibia titulado “La sociedad estresada”.

Alejandro Gomel: ¿Por qué hablamos de una Argentina estresada?

Un gran acierto poner este tema, cuando uno está perdido en la vida, si conoce ese tema lo pone, porque se siente acompañado y dice, bueno, no soy el único al que le salió todo mal. La verdad es que yo estoy convencido que los argentinos sentimos que nos salió todo mal.

Me refiero a una cuestión muy específica. En 2015, por muy pocos votos, la sociedad decidió que Mauricio Macri fuera presidente, y Macri asumió con 25% de inflación y se fue con 53%, asumió con 27% de pobreza y se fue con 36%, asumió con el dólar a $12 y se fue con el dólar a $80.

Cuatro años después hubo una gran ilusión de que Alberto Fernández pudiera sacar la situación de crisis en la que estaba el país, porque dijo, bueno, vamos a volver mejores. O sea, todos sabíamos que el kirchnerismo tenía errores y problemas, más allá de que te puede gustar mucho, poco, nada, no importa, pero volver mejores era una buena expresión, era una ilusión. Asumió con el dólar a $80 y se fue con el dólar a $1000, asumió con la inflación a 53% y se fue con la inflación a 200%, asumió con la pobreza en 36% y se fue con la pobreza en 40%. Entonces, cualquier argentino que camina por la calle puede decir: "yo ya no sé qué hacer con la Argentina".

Realmente, ocho años es muy duro, viste. Si vos te desilusionas con un gobierno de una ideología, es lógico, ahora, si vos te desilusionás con dos adversarios que se detestan, que hablan pestes el uno del otro, que dicen “yo tengo la solución, vos sos un imbécil”, y los dos dejan el país hecho un trapo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ganó Milei sobre esa base. Milei fue erosionando, lógicamente, los votos de esos partidos que se disputaron las últimas elecciones presidenciales, llegó al 30%, y a partir de ahí todos conocemos la historia.

AG: Para que hoy haya un Milei tuvo que haber pasado un tandem Macri-Alberto Fernández.

Sí, absolutamente.

Yo en una nota lo escribí justamente por lo que vos dijiste, fui asesor los primeros años de Alberto Fernández, me fui de un portazo porque me di cuenta de que iba a pasar esto. ¿Qué quiere decir que iba a pasar esto? Que se iba a deshacer el proyecto más popular, el proyecto del peronismo se iba a evaporar. Y además que había muchísima falta de responsabilidad en las decisiones que se tomaban, y yo a eso no estaba dispuesto

Soy un académico que me doctoré hace más de 20 años, soy una persona grande, no estoy para pavadas. Entonces, en un momento dije no, esto no es para mí, y me fui.

Yo me fui, para que te hagas una idea, cerca del mundial. El año siguiente fue catastrófico realmente. Niveles de inflación, de pobreza, de descontrol, de tomar decisiones económicas y estratégicas del país en función de necesidades electorales. El 2023 realmente fue un año para el olvido. Ojalá los argentinos pudiéramos olvidarlo y borrarlo de la memoria.

Ahora, ¿por qué una sociedad estresada? Porque Milei tiene un plan desde el 10 de diciembre. Hace una semana el diario La Nación, insospechado de kirchnerismo y peronismo, pero yo lo digo muy bien siempre respecto al diario La Nación, porque me parece que está muy bien asumir desde qué lugar uno habla.

Bueno, La Nación dijo que Milei asumió y lanzó 4000 tweets desde ese momento, dos meses, es una cifra exorbitante emitida por un presidente.

Vos sos periodista, y los periodistas están obligados, al menos los periodistas políticos, a leer todos los tweets del presidente y saber si alguno es noticia. Pero si tirás 200 por día, alguno es noticia. Ahora, si vos decís, voy a aumentar el transporte público, y además, los que no tengan la sube inscrita, lola, e inscribirla es imposible. Quizá para algunos de los que nos están escuchando, pagar $60 al colectivo o pagar $200-$300 es lo mismo. Pero te puedo asegurar que para el pueblo argentino no es lo mismo.

Básicamente por lo siguiente, porque entre 60 y 300, sí, se la banca cualquiera, pero 300 es por viaje, por día. O sea, en tren, en colectivo, si vos llegás a hacer dos viajes, estás hablando de $1000 por día, 30 mil pesos, ¿quién tira la basura 30 mil pesos en la Argentina? Nadie.

AG: Ahí decías que hay un plan, digo, que esto no es casual.

Esto es un plan que tiene Milei para que no podamos afrontar un debate público. Milei pertenece a un grupo que, no es algo que digo yo, es algo que ha dicho él, ha ido a las reuniones.

Hay un grupo que es de la mano derecha de Donald Trump, se llama Steve Bannon, que lidera lo que algunos llamamos la internacional reaccionaria, la internacional de la derecha. Y está allí Meloni de Italia, Bolsonaro, que vino a la asunción de Milei, no vino Lula, vino Bolsonaro.

Ahora el gobierno holandés es de ultraderecha, el gobierno húngaro es de ultraderecha. No estamos hablando de un chiste, tampoco hay que ponerlo en términos exagerados. Yo trato de ponerlo en los términos más justos posibles.

Es lo siguiente, mira, Trump ganó las elecciones y después las perdió. Ojo, para la Ciencia Política el hecho de que vos, si sos presidente, puedas perder elecciones, es un hecho decisivo que marca que todavía hay democracia en tu país. Porque si vos sos presidente y no hay chance de que pierdas elecciones, no hay democracia en tu país.

Claudio Mardones: ¿Cuál es su punto de vista de la relación con Estados Unidos? Un gobierno argentino, que necesita el respaldo de Joe Biden pero que fue a abrazar y elogiar a su archienemigo.

Es la peor diplomacia que podés hacer porque, en realidad, Biden y Trump, desde el punto de vista argentino, latinoamericano, vos podés hacer una lista contra los demócratas. Pero hay que ignorar profundamente Estados Unidos para creer que Biden y Trump son lo mismo, o sea, Biden es un ser democrático que quiere mantener las instituciones en funcionamiento. Trump, hay libros escritos, que yo los cito en esa nota, lo consideran el rompedor serial de las reglas porque no cumple ninguna, igual que Milei, insulta a los opositores o a los que no piensan igual que él, maltrata en, particular algo que creo que Milei hasta ahora no hizo.

Javier Milei junto a Donald Trump en Estados Unidos.

Yo considero que Milei piensa súper distinto que yo, ahora, yo no voy a mentir sobre Milei, creo que Milei no hizo actos misóginos por ahora contra las mujeres, Trump hizo muchísimos, creo que Milei no hizo actos racistas, Trump hizo muchísimos, ¿entendés lo que te quiero decir?

Milei, como lo manda Adorni, que cumple su trabajo, no insulta periodistas todo el tiempo, en cualquier momento lo va a empezar a hacer porque se la pasa insultando gente, pero lo que te quiero decir es, tu pregunta va a un punto muy central que es la Argentina necesita el apoyo de Estados Unidos, hoy hay muchas probabilidades de que gane Trump, en las elecciones falta todavía, hay que llegar hasta ahí, pero que la Argentina pretenda acordar con Biden y vaya a hacer un acto con Trump, es un error diplomático de alta magnitud.

AG: Trump con posibilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos y la marcha de Bolsonaro ayer en San Pablo, que fue impactante. ¿Hay algo ahí?

No quiero opinar con detalles sobre Brasil en este momento porque todavía estoy esperando informaciones, pero lo que te diría en términos análisis político es que necesitamos hacer una distinción entre la capacidad de movilización y la capacidad de popularidad y de intención de voto. Porque que Bolsonaro haga una gran marcha en el sur de Brasil y particularmente en San Pablo nadie se puede sorprender.

El intendente de San Pablo es de Bolsonaro, ubiquémonos los argentinos, San Pablo es una provincia de Brasil, tiene la misma población que la Argentina, digo para que tengamos las proporciones de las cosas.

Ahora, una cosa es que te vaya bien en San Pablo y seguramente si mañana hay elecciones Bolsonaro tiene altas chances de ganar en San Pablo, pero no se acaba el país de San Pablo. Brasil es un continente y Lula ganó holgadamente y las informaciones preliminares, son que Bolsonaro cayó mucho en la popularidad y en la intención de voto por las demostraciones que hay en la justicia respecto del asalto a los tres poderes, el equivalente a lo que fue el Capitolio. Eso no quiere decir que mañana no aparezca un Bolsonaro dos o que Bolsonaro se recupere, no estoy diciendo eso, pero sobre la fotografía de ayer digo, ojo a la fotografía, porque una cosa es movilizar mucha gente en una provincia que tiene el tamaño de la Argentina en población y otra cosa es tener popularidad.

