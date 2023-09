Ariel Sujarchuk: "El balotaje va a ser entre Sergio Massa y Javier Milei"

Ariel Sujarchuk criticó que en Zárate algunos peronistas hayan cuidaron las boletas de Milei en las PASO. Además, explicó por qué hubo tanto corte de boleta en favor de candidaturas locales. “En esta elección la boleta se empujó más desde el candidato local que desde el candidato nacional, y esto explica la situación de tercios que se da arriba, que no necesariamente se refleja en la boleta local”, aseguró el intendente oficialista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Sergio Berni dijo que las boletas de La Libertad Avanza fueron custodiadas por los intendentes peronistas y que, al mismo tiempo, le hicieron de fiscales. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué pasó en tu municipio y qué supones que pasó en los demás?

La verdad que escuche esas declaraciones y me sorprende que haya pasado en Zarate. No es lo que sucedió en el partido de Escobar ni en ningún lado.

Lo primero que hay que reconocer es que La Libertad Avanza fue la fuerza más votada, y ninguna fuerza puede alcanzar semejante caudal de votos si no tiene equipo de fiscalización en todo el país. Ganó, si no me equivoco, 16 provincias y no la de Buenos Aires.

Creo que sobre esto hay mucha mitología sobre una época donde no existían los celulares, donde no había los años de democracia que tenemos hoy, donde el control social no era tan fuerte como ahora. Hoy por un puñado muy finito de votos, Grindetti le gana a Santilli, hay intención que se definen por dos mil votos en estas PASO.

La democracia gracias a los argentinos y gracias a Dios ha llegado a niveles muy importantes de autocontrol que evitan que haya situaciones fraudulentas. De hecho fijate que todos los períodos eleccionarios terminan con la conformidad de las partes, no con los resultados pero sí con transparencia del escrutinio.

¿A qué atribuís que los intendentes, en líneas generales, saquen más votos que el gobernador, y este, más que el presidente?

Creo que refleja la situación de esta elección donde en general todos los intendentes, me animaría a decir de la mayoría de los partidos, los ciudadanos están conformes con su gobernación. Reeligen, sacan buenos porcentajes, tenemos una relación de cercanía, de hecho las encuestas daban aún más alto de los votos positivos que terminamos de sacar.

En torno a la elección de candidato a presidente, demostró que no hay ninguna fuerza política que haya demostrado una fuerza sustancial con otra, hay dos puntos de diferencia entre La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, a nivel nacional que es una diferencia minúscula y pone en total incertidumbre cómo será el escenario de las generales y el ballotage.

La mayoría de los distritos estaban gobernados, en general, más por el oficialismo nacional que por Juntos por el Cambio, y obviamente, mucho menos por La Libertad Avanza. Es decir que ese corte de boleta a favor de intendentes y gobernadores se da en mayor proporción en el oficialismo nacional. ¿Cree que esto sucede porque el candidato a presidente no tiene el ímpetu o el arrastre, o genera contradicciones dentro de la coalición, como pudo haber sido en otro momento otro candidato?

Sí. Voy a poner dos momentos muy claros para no partidizar la discusión, por ejemplo, el mejor momento de Cristina, quienes estaban en su boleta ganaban, y cuando fue la ola amarilla con Vidal pasó un fenómeno similar.

En esta elección la boleta se empujó más desde el candidato local que desde el candidato nacional, y esto explica la situación de tercios que se da arriba, que no necesariamente se refleja en la boleta local. Pero la gente elige.

Quiero decir algo políticamente incorrecto, los años de democracia están generando esta situación también. Usted sabe, y lo explicito en su programa, que en esta elección creo que tenemos ocho elecciones en simultáneo, uno puede elegir el candidato a presidente que quiere, a senador, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, de otro partido, diputado nacional de otro partido, gobernador, intendente, puede elegir hasta seis boletas distintas siquiera.

Eso es el sistema, una elección en la que se eligen muchas categorías en paralelo, cada vez más la gente hace combinaciones que uno desde la lógica no ve pero el ciudadano elige y es su derecho.

Alejandro Gomel (AG): ¿Hubo consultas por parte del ministro de Economía a gobernadores e intendentes sobre el pago del bono? ¿O les sorprendió la medida y la conocieron igual que el resto de la gente?

El anuncio lo conocimos como el resto, pero se viene hablando hace un montón y publicando hace mucho que hace falta una suma fija para mejorar las condiciones de la base salarial. ¿Hace cuantos meses se viene hablando? Hace un montón. De hecho en la paritaria mía, y no somos el único caso, en abril pedimos un bono de 100 mil pesos, en la primera cuota, de agosto, pagamos 40 mil, ahora 40 mil de octubre y en diciembre vamos a pagar la tercera de 20 mil.

AG: Hay muchos gobernadores e intendentes, incluso del oficialismo, que dicen que no van a pagarlo. ¿Qué opina de esto?

La decisión del ministro hace a la esfera nacional y corre también sobre la actividad privada, pero en nuestro sistema federal y la autonomía municipal, cada uno puede resolver en torno a esto, y creo que hay que entender situaciones distintas. Algunos municipios dejaron ver desde principio de año la necesidad de este bono, y otros que no y que seguramente requerirán una suba y esperemos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenga los fondos suficientes para poder darlos.

Nuria Am (NA): ¿A quién te imaginas en un ballotage?

A Sergio Massa con Javier Milei.

NA: ¿Y si no entra Massa y es Bullrich contra Milei? ¿Qué harías?

Estoy fuera del marco de mi imaginación actual.

Entre alguno de los tres, ¿hay uno por quién nunca votarías?

Sí.

¿Quién?

Dos de tres. Bullrich y Milei.

O sea que votaras en blanco.

No puedo escribir sobre supuestos que todavía no se dieron.

¿Te llamó la atención Perotti diciendo que en un eventual ballotage donde no estuviera Massa votaría por Milei y no por Bullrich? ¿Te sorprendió?

Sí, porque era como si yo respondiera ahora. Creo que hay que ver en qué marco se lo preguntaron, a mí también me sorprendió la respuesta, pero por eso creo que nosotros, quienes tenemos responsabilidades institucionales, tenemos que ser muy prudentes a la hora de hablar, porque tenemos un solo objetivo y si hablamos de lo que todavía no pasó, atentamos contra nuestro propio candidato.

Queda claro que votarías en blanco en cualquiera de las dos alternativas.

Eso lo dice usted.

Sí, es una conjetura plausible.

Una conjetura plausible pero un escenario para mí imaginario. Estoy convencido de que Massa estará en el ballotage y será el próximo presidente de los argentinos.

