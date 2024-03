Carlos Heller: "Si hay que elegir entre comer o pagar los créditos, se tratará de seguir comiendo”

Carlos Heller sostuvo que hace bastante tiempo que no se ve una contracción económica tan grande el país: “Si a la gente se le caen los ingresos en la velocidad y en la dimensión que se le han caído, van a consumir menos, y si consumen menos, los que producen producen menos, este círculo vicioso no tiene fin”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Heller es Diputado Nacional, presidente del Partido Solidario y presidente del Banco Credicoop. Además, presidió la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputado y fue vicepresidente de Boca Juniors.

¿Se podría comparar la situación de contracción que se está generando en los primeros meses del gobierno de Javier Milei con otras crisis, como las de los primeros meses de 2002 o la hiperinflación en el traspaso entre Alfonsín y Menem?

Hacer la comparación de qué situación es peor es casi masoquista. Hace bastante tiempo que no vemos una contracción de estas características, una recesión tan profunda y tan acelerada. Todo esto tiene una explicación. En campaña, Javier Milei decía que no iba a tener problemas con el FMI porque el ajuste era mayor al que pedían y cumplió. Hizo recortes que no pueden tener otro resultado que el que están teniendo.

Si a la gente se le caen los ingresos en la velocidad y en la dimensión que se le han caído, van a consumir menos, y si consumen menos, los que producen producen menos, este círculo vicioso no tiene fin.

Las medidas están hechas en nombre del equilibrio fiscal, pero no se dan cuenta que cuando cae la actividad económica caen los ingresos fiscales, y hay que seguir en la misma senda para poder mantener la idea del equilibrio fiscal. No es por ahí.

Yo te recomiendo que leas el discurso del presidente de Estados Unidos, donde habla de esto, y lo contrastes con el mensaje que dio Javier Milei. Vas a ver, claramente, que son dos concepciones diametralmente opuestas. Biden se jacta de que ha limitado la entrada de productos extranjeros y que muchas cosas que antes se importaban ahora se producen en Estados Unidos con mano de obra estadounidense, que genera nuevos consumidores. También dice que redujo el déficit fiscal logrando que baje la inflación y que suban los salarios con políticas progresivas de impuestos a los súper ricos.

Yo a este Gobierno lo llamé Plan 4M, porque son Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei, hay una continuidad. Si leyeras el informe que hace Martínez de Hoz de su gestión donde habla de los logros y lo comparás con lo que dijo el otro día el presidente de la Nación, no te va a resultar muy difícil encontrar las similitudes.

La gestión de Martínez de Hoz fue durante la dictadura militar, la gente no podía manifestarse. Menem contaba con 6 años de gestión por delante y con muchos gobernadores que lo apoyaban. Macri no redujo el déficit fiscal en los primeros dos años, y luego, cuando lo hizo, perdió las elecciones. La comparación con estos ciclos nos lleva a pensar cuánto puede resistir la sociedad el ajuste, ¿no cree?

Si tuviéramos que hacer una comparación con otras etapas que nos ha tocado vivir, podría decir que no recuerdo ninguna en la que a los dos meses de haber asumido, un gobierno tiene la cantidad de resistencia y de rechazo que tiene este. La violencia de las medidas que se han tomado y su impacto en la vida de la gente es algo dramático. Javier Milei le hizo mucho caso a lo que Mauricio Macri le dijo a Vargas Llosa que haría en caso de tener un nuevo gobierno y que era hacer lo mismo que hizo, pero más rápido. Fue lo mismo pero más rápido, más profundo y más intenso.

Hay medidas que recién ahora están empezando a sentirse. Aumentos anunciados que van a ir entrando en vigencia. El desajuste que se produce entre los ingresos de la gente y los aumentos de precios es brutal y me animo a usar esa palabra porque el propio presidente dice que el ajuste es brutal, se jacta de eso.

Los ajustes brutales no pueden no tener reacciones en la sociedad, sería un milagro que sucediera eso. Él tiene un crédito que viene de su resultado electoral, hay que ver cuánto tiempo le dura. Los datos más recientes indican que hay una pérdida importante de imagen positiva. Ayer vi una encuesta sobre las medidas económicas dónde más del 70% estaba en contra. No hay que sorprenderse de que la gente esté en ese grado de descontento, porque tiene cada vez más dificultades para atender el día a día.

Un fabricante de papel cartón me comentaba que las cajas de cartón son una especie de termómetro, porque todo lo que llega a los supermercados va en cajas. Contó que nunca había parado de producirlas en su fábrica, ni siquiera en la crisis de 2002, y que esta vez la tuvo que parar. También me contaba que parte del cartón que se utiliza es reciclado y que, al mismo tiempo que bajó la demanda de cartón, bajó la oferta de los cartoneros. Es decir que los cartoneros tienen menos cartón para reciclar, porque las personas tiran menos cajas. ¿Cuál es tu termómetro en el banco?

Los bancos tienen dos indicadores fundamentales. Uno es el crecimiento del impago, que en nuestro caso subió un poco, pero no de una manera alarmante, más allá de que nosotros nos jactamos de tener el impago más bajo de todo el sistema financiero. Cuando un ciudadano tiene que elegir entre comer, pagar los impuestos o pagar los créditos, generalmente deja de pagar los impuestos y de pagar los créditos y trata de seguir comiendo.

El segundo indicador es la demanda de crédito. Ayer largamos algunas promociones para el sector productivo porque la demanda está absolutamente por el piso. ¿Quién compra una máquina? Estamos hablando de demanda de crédito solvente, porque la cantidad de gente que quiere un crédito y no lo puede pagar tranquilamente puede ser mayor. Hablando sólo de gente con ingresos y proyectos, la demanda de créditos es bajísima.

Se produjo una fuerte baja de las tasas de interés producto de las medidas que tomó el Banco Central de bajar las tasas de referencia, que son los pases a un día y liberar lo que los bancos le pagan a los depositantes. Todos bajamos nuestras tasas activas, que ahora están por debajo de la inflación. Eso podría ser motivo de demanda de alguien que podría verlo como una oportunidad.

Javier Milei y el fenómeno “bánquenme hasta mayo”

Fernando Meaños: ¿Le pareció positiva la medida de liberar las tasas que se les pagan a los depositantes?

La política anterior garantizaba una tasa mínima para que los depositantes no perdieran frente a la inflación. El Banco Central le pagaba a los bancos por los depósitos que hacían en el Banco Central. A su vez, ese dinero venía de los depositantes, pero obligaba a los bancos a pagar un piso. Nunca estuvo limitado pagar más, lo que estaba establecido es que no se podía pagar menos.

En definitiva, esta medida cumple con el "plan licuadora". Si la tasa que se le paga a un depositante es menor que la inflación, en términos reales, el depositante va a tener menos dinero, a pesar de que nominalmente se le aumente con los intereses. Lo que va a poder comprar cuando le venza ese plazo fijo es menos que lo que podía comprar antes de constituirlo. Competir pagando más estuvo permitido siempre, lo que había es un piso y se retiró. Ahora podemos competir para abajo en relación a lo que se podía hacer hasta ahora. Cuando el Banco Central tenía una tasa del 110%, no estaba prohibido pagar 120%, pero no se podía pagar el 100%.

La caída del consumo redujo la producción de cartón y tambiéon la recolección para reciclaje.

¿Hoy Credicoop paga más que la mayoría de los bancos? ¿No le parece positivo como herramienta para captar fondos?

Estamos pagando lo mismo que los demás. Nosotros no somos coleccionistas de depósitos, se capta para colocar. Si abren la importación, entran productos importados que compiten con los nacionales, esos productores nacionales a los que se les achica la demanda van a despedir gente y esa gente va a dejar de consumir. Esa rueda se va a seguir agravando. La solución no puede ser abrir la importación. La solución tiene que ser regular de forma tal que no haya abusos en la actividad de esas empresas y en los precios que fijan.

Eso se llama "puja distributiva", pero este gobierno, por su ideología, no puede y no quiere hacer eso. Opta por generar un mecanismo de competencia con los productos importados. Pero cuando se trae algo importado, se trae mano de obra importada que reemplaza mano de obra argentina. El empresario deja de vender y toma medidas como despedir gente, esa gente deja de consumir y eso aumenta el ciclo regresivo de la economía.

Si no hay dólares, algo fundamental para poder cursar el año, la amenaza de importar productos terminados es cantar "falta envido" con nada.

Lo que se está intentando es presionar a los locales, pero efectivamente es como vos describís. La situación de la balanza comercial va a ser mejor que la del año pasado porque la cosecha va a ser superior y hay una caída muy grande de importaciones por todo lo que se sobreimportó el año pasado. Cuando uno compara los pagos por importaciones del primer bimestre del 2024 con los del 2023, hay una gran diferencia. Puede ser que ahora suba con esta apertura, pero está muy bajo.

Al mismo tiempo, la recesión hace que se importe menos porque hay menos productos para vender...

Claro, el asunto es que el equilibrio para abajo es dramático en términos de calidad de vida de la gente. La inflación es a la economía lo que la fiebre es a la persona. Vos podés hacerte estudios de por qué tenés fiebre y recién ahí te hacés un tratamiento. Imaginate si el doctor dijera: "lo hemos curado, el paciente no tiene más fiebre, ha fallecido".

ADP FM