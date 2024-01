Carlos Páez Vilaró sostuvo que el director, J. A. Bayona, logró la unidad entre los sobrevivientes y las familias de los fallecidos. Además, destacó la evolución y transformación de alguien frente a la adversidad, haciendo mención a la lección de humildad y utilidad que tuvo. “Es un proceso en el que ves la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante”, señaló el sobreviviente en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Carlos Páez es técnico agropecuario y empresario, pero fundamentalmente uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972, en la que un grupo de jóvenes rugbiers cayeron en medio de la cordillera chilena.

¿Cómo recibís este furor que está causando el lanzamiento de la película?

Soy honesto: no entiendo por qué tanto es el furor. Creo que es porque hay generaciones jóvenes que no sabían mucho de la historia y que se prendieron, y creo que la película está maravillosamente bien hecha.

J.A. Bayona logró poner a todos los sobrevivientes de acuerdo, que no es fácil, y poner a las familias de los que murieron de acuerdo. Entonces logró lo que se llama la unidad, que yo creo que es una de las cosas más importantes que se puede lograr en una película como esta. Fijate que cuando se estrenó acá en Montevideo, 700 personas éramos, y estaban los sobrevivientes y los familiares y aplaudieron de pie todos juntos, o sea que si existía alguna grieta entre sobrevivientes y familiares, esa grieta desapareció.

Creo que es un logro de J. Bayona, que es un monstruo como director (había dirigido “Lo imposible”, “Jurassic World”, “El señor de los anillos”, “El orfanato”), y está hace 12 años con este proyecto que le salió maravilloso, y está teniendo una repercusión. Fijate que estamos primeros en Estados Unidos, una película en español, con actores argentinos y uruguayos, estamos primeros en la lista de cosas inéditas en el mundo del cine. Estamos primeros en el mundo, le estamos ganando a Barbie, para que tengas una idea. Pero no se trata de ganar, se trata de que la historia tiene un aprendizaje y creo que está bueno, que es una historia extraordinaria, protagonizada por gente del común. Cualquiera pudo haber estado en esta historia, no es un mérito mío, no es un mérito de un uruguayo, es un mérito del ser humano común. Tú mismo podrías haber estado, Jorge.

Me parece muy interesante lo que vos planteás de la grieta. Porque podría no haber grieta más grande que esa y, sin embargo, se pudieron poner todos de acuerdo. Esa metáfora del acuerdo es más común en Uruguay que en el resto de América Latina. ¿Hay alguna enseñanza de eso trasladable a la política?

Venimos de un país netamente republicano y democrático, donde la mayoría tienen peso y creo que todo eso nos ayudó en los Andes. Nos ayudó después en la vida, fíjate que es una historia que tiene 26 libros escritos, nueve documentales, tres películas hechas, o sea que los familiares de los que murieron tuvieron que presenciar todos los años un proyecto diferente.

Entonces era recordarles la tragedia permanentemente, hasta que apareció esta película que es una cosa descomunal, como película, como cosa creativa, cómo le dio voz a los muertos, la misma voz que tienen los sobrevivientes. Siempre fue basada en los sobrevivientes, pero ahora está basada justamente también en los que murieron, no quiero spoilear la película, pero está narrada por un personaje que después partió, creo que es un hallazgo y eso es lo que ha motivado. Además, es una película que requiere verse varias veces, o sea que la gente la va a volver a ver.

¿Esta película tiene el mérito de producir esa unión de los familiares de los que quedaron allí con los sobrevivientes? Además del mérito fílmico, ¿tiene este componente que los unió a todos?

Naturalmente, pero va más allá de que nosotros estemos o no de acuerdo. Me tocó a mí estar en la clausura del Festival de Venecia, y el aplauso final fue de 12 minutos de pie la gente, una cosa inédita también. Gente que no es nuestra gente, no somos argentinos, no somos uruguayos, es gente de otros lados, pero aplaudiendo todos los créditos que son muy largos, duran 12 minutos, de pie. Es una cosa descomunal y cómo la gente está atenta, no comen ni pochoclo durante la función. No se escucha volar una mosca. Por eso como te conmociona tanto, es una película que hay que verla varias veces.

En lo personal, ¿qué significó estar tan cerca de la muerte? ¿Qué enseñanza te dejó y qué podés transmitir?

La enseñanza que me dejó es que yo era un chico malcriado, consentido y que no servía para nada. Tenía niñera en esa época, para que tengas una idea. Y me pasé 70 días con mocasines y empecé a darme cuenta de que yo podía ser un tipo útil en la medida de que yo no tuviese los recursos. Siempre era mi padre el que se ocupaba de las cosas, y ahí me di cuenta de que podía ser un tipo útil, cosa que fue importante para mí como persona. Porque papá, tú lo conociste, era un gran malcriador: con tal de seguir con su arte, te daba todo para que no lo jorobaran. Y en los Andes tuvimos que apelar a recursos desconocidos y salimos adelante.

Jorge, 70 días es una monstruosidad de tiempo. Como digo en mis conferencias, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo. Pero es un proceso en el que ves la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante, que es lo que nos pasó.

Ese gran "malcriador" que es un padre, ¿a veces puede ser un exceso de estado que en Uruguay no lo hubo tanto como en Argentina?

En el caso del papá, vos sabés cómo era, un pintor famoso que tenía también su parte egocéntrica, o sea que todo funcionaba alrededor de él. Nos daba todo e hizo Casa Pueblo con un esfuerzo descomunal, la transformó en un ícono de Punta del Este que todos los argentinos visitan. Pasan 200.000 personas por año a visitar la casa. Él quería su obra y a mí me parece bien. Es más, en la película yo actúo de papá, me pidieron que actuara, que diera la lista de sobrevivientes. Me hicieron bajar 17 kilos, me pintaron el pelo de negro. Mi hija me decía que parecía el dueño de un prostíbulo, pero bueno, finalmente di la lista como la dio papá en su momento. Es una parte muy emotiva de la película. Reconozco que es muy duro meterse en el personaje y es muy duro ser actor, muy difícil ser actor. Pero bueno, finalmente se logró y es realmente una parte muy emotiva de la película. Cuando marcás que alguien está vivo también estás marcando que hay algunos que están muertos. Eso es lo que tiene de emocionante.

Felicitaciones por el éxito que tiene la historia que, sin ninguna duda, más allá de que cualquier persona hubiera estado en esa situación, ustedes lo hicieron, se salvaron, y trajeron la historia de los que quedaron allí, que si no, no se hubiese conocido. Y felicitaciones además por haber convertido un problema en solución, por haber convertido un drama en una fuente continua de inspiración que, como vimos, sirve para todo, para ser padre, para ser maestro, y para ser gobernante, como decía Freud, las tres más difíciles profesiones de la historia.

Y sobre todo marca la unidad. En un mundo dividido entre ucranianos y rusos, entre israelíes y palestinos, creo que esta película marca la unidad, que eso está bueno como mensaje final.

