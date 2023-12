Claudio Loser considera que, a pesar de no ser habitual en Argentina, en Europa es común que se generen alianzas para formar gobierno. “Demuestra que Milei es mucho más pragmático de lo que parecía durante la campaña”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Claudio Loser es economista y presidente de Centennial Group para América Latina. Además, es conocedor del funcionamiento del FMI, organismo en el que empezó a trabajar en 1972 y al que dirigió en el hemisferio occidental entre 1994 y 2002. Fue uno de los funcionarios que tuvo a cargo de las negociaciones de la deuda externa durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Loser reconoció, después de la visita de Javier Milei a los Estados Unidos, que es muy positivo que un presidente electo sea recibido por la directora del organismo multilateral.

Nuria Am: Hoy hubo novedades importantes, se está delineando el gabinete presidencial, y a partir de eso uno puede ir imaginando algunos de los lineamientos que puede tener, a partir del 11 de diciembre, la conducción de este país. Un gobierno al que le cuesta encontrar alianzas posibles para llevar adelante transformaciones, alianzas que está buscando un poco en el menemismo residual. ¿Cómo lo ve?

Lo que pasa es que este es un caso atípico en la Argentina, pero bastante típico si uno ve Europa. Milei está armando un gobierno de coalición, está juntando gente de todos lados, es algo muy inusual en la Argentina, salvo en términos del Pro, así que creo que está ampliando la base, eso es importante y demuestra que Milei es mucho más pragmático de lo que parecía durante al campaña. Durante la campaña parecía, prácticamente, una máquina de decir cosas duras, pero ahora, ya en el poder, está mostrando que tiene más muñeca que lo que todos pensábamos. Espero que eso pueda ayudar para llevar adelante el plan de recuperación macroeconómica.

Alejandro Gomel: ¿Qué le parece el nombramiento de Luis Caputo en el Ministerio de Economía?

Yo he conocido a Luis Caputo en forma muy superficial. Es una persona muy capaz en la parte financiera y, evidentemente, el Banco Central, con los leliqs y todas esas cosas que nos dejan un poco descolocados en términos de la creatividad de los títulos, son un gran problema, y yo creo que él lo va a poder manejar bien, no sé exactamente cómo.

Luis Caputo no es un economista como tal, pero para eso está el presidente. Creo que, en última instancia, esto genera la expectativa de que el presidente podría ser el ministro de Economía y Caputo el secretario de Finanzas. Creo que se van a entender bien. Sorprendió un poco su nombramiento, dada la tortuosa situación de la Argentina durante el periodo en el que Caputo estuvo al frente del Banco Central, pero me parece muy interesante.

Luis Caputo

AG: ¿Usted ve que el ministro de Economía va a ser el propio Milei?

Eso es lo que yo entiendo. Acá estoy hablando como economista con más años de los que probablemente ustedes tienen. Creo que eso es lo que piensa Milei.

NA: En estas semanas nos enteramos que el FMI está queriendo saber los detalles del ajuste que va a realizar Milei, y alertando sobre las consecuencias sociales que puede llegar a tener. ¿Es así? ¿Al FMI le preocupa que los pedidos de reducción de déficit fiscal terminen finalmente ahorcando a la población?

Esa es una concepción equivocadísima. El Fondo de hace 50 años, en un momento en el que se hablaba de eso, puede haber dicho “no es nuestro tema”. Yo diría que, desde los años ‘90, el Fondo ha tenido esto muy en claro y, evidentemente, con la señora Georgieva, en los últimos 5 o 6 años, el tema de la inclusión y la protección a los más vulnerables, evidentemente es crucial. Se lo han dicho a Milei.

El Fondo dice “hay que ajustar”, y evidentemente el ajuste va a llevar a una estanflación, pero hay que tener cuidado. Argentina tiene un cáncer, hay que operar y la operación va a doler. Van a tener que poner algunos calmantes, pero evidentemente va a doler, eso es inevitable, porque la enfermedad, pensando en 200% de inflación y sin crecimiento efectivo hace diez años, hace que no haya más remedio.

Claudio Mardones: En este momento, la gran pregunta es si la figura de Caputo al frente del Palacio de Hacienda no solamente implica la exploración de una nueva forma de endeudamiento, sino también que el FMI analice la posibilidad de otorgar un nuevo crédito para la Argentina. ¿Lo cree posible?

Estoy seguro que van a encontrar algo. Ya se habló de esta posibilidad de resiliencia y sostenibilidad, pero ahí puede sacar la Argentina 1500 millones de dólares, más o menos, que no puede parecer mucho personalmente, pero no es nada. Para el Fondo, Argentina es el mayor deudor, pero además, como porcentaje de su participación en el Fondo, debe tener la participación más alta. No creo que el FMI le vaya a dar más dinero a la Argentina. Siempre hay alguna posibilidad de cantidades pequeñas, pero no veo mayores posibilidades, porque el directorio, que representa 190 países, varios de los cuales tienen también problemas, no quieren poner en riesgo sus propios países.

