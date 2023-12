Juan Courel sostuvo que después de las elecciones hubo una mejora en la imagen del oficialismo y sus dirigentes, e indicó que esto rompe con los techos de aprobación que se mantuvieron durante los últimos dos años. “Milei se va a animar a tomar decisiones de shock sin medir tanto el costo político que le genera al principio”, aseguró el analista político en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Juan Courel es presidente de Alaska Comunicación, consultor y analista político, fue secretario de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo de Medios Públicos de la República Argentina. Hace algunos días publicó en su cuenta de Twitter que si la elección se hubiera realizado esta semana, el resultado hubiera sido otro.

Nuria Am: Dijiste que "si las elecciones fueran hoy, el resultado sería al revés". ¿Por qué crees eso?

Primero, el tuit es un contrafáctico y, por lo tanto, no busca más que una provocación de una conversación y creo que lo logró, porque mucho libertario se puso nervioso. Que se queden tranquilos, la elección la ganaron, fue el 19 de noviembre y nada se los puede quitar. Dicho esto, lo que estamos viendo es que hay una situación que viene dándose en el comportamiento electoral hace muchos años en la Argentina, en otros lugares también, pero en la Argentina es fácil modelizarlo por la existencia de las primarias, por estas tres instancias posibles en las cuales va todo el mundo a votar, que es que al que le va mejor, empieza a agrupar en contra. Entonces, al principio de la campaña decía que el que saliera segundo en la primaria iba a mejorar su performance en la primera vuelta, y quien mejor resultado obtuviera en la primera vuelta iba a tener más dificultades de ganar en el balotaje, cosa que terminó pasando. Porque en este sistema de discusión política tan polarizada, la negatividad manda mucho y el rechazo agrupa el comportamiento de una gran cantidad de votantes que terminan eligiendo, no por tal vez su principal preferencia, sino por a quien en determinado momento ven como el principal antagonista de a quien rechazan. Y lo que termina pasando es que cuando alguien levanta demasiado el perfil, cuando alguien se expone de una manera más centralizada, empieza a tener dificultades para evitar que crezcan sus adversarios.

Yo creo que algo de eso le pasó a Massa después de la primera vuelta y también le pasó a Milei, tanto antes de la primaria (cuando no se lo veía como el favorito), como después de la primaria. Eso genera reacciones. A veces mantener el bajo perfil en la campaña, en su justa medida, es una buena estrategia precisamente para no activar tanto esa adversatividad.

En ese contexto, lo que estamos viendo en algunos estudios que encargamos después de las elecciones del 19 de noviembre es una mejora generalizada en los niveles de imagen de todo el, todavía, oficialismo, de los principales dirigentes peronistas, rompiendo con techos de aprobación que los había acompañado durante los últimos por lo menos dos años. Básicamente, lo que estamos confirmando es que esta cuestión adversativa y de oscilación en las preferencias se mantiene.

Alejandro Gomel: Milei dice que es la primera vez que gana alguien que dice que va a ajustar. Acá, Durán Barba criticó a Patricia Bullrich y dijo que no podía ganar un candidato que prometa ajuste. ¿Se rompieron todos los papeles en estas elecciones?

No en estas elecciones, se rompieron hace rato. Hay un modelo de campañas electorales y debate político que, por el efecto de la polarización, que algo tiene que ver la fragmentación de los medios, de las audiencias, el nuevo sistema de conversación pública en el que vivimos, que es que se terminó la idea del candidato centrista, del candidato que le habla al votante medio despolitizado, hoy se hace fuerte el que puede representar una posición más radicalizada, más extrema, de gente que es capaz de movilizarse.

También cuando muchos pensaban que las opciones como Rodríguez Larreta iban a ser las que triunfaran, nosotros decíamos que así no están yendo las elecciones en el mundo. En las elecciones del mundo no está funcionando el sistema de ocupar el centro, sino todo lo contrario. Y eso explicaba por qué Bullrich era tan dominante en aquella interna y por qué un personaje como Milei podía llegar a crecer tanto.

Massa, por otro lado, al lograr el acuerdo de todo el peronismo, incluida la posición kirchnerista más intensa, ese problema no lo tuvo. Pero Larreta no logró representar a esos sectores en Juntos por el Cambio, y bueno, quedó afuera por mucha diferencia. Por lo tanto, esos papeles se rompieron hace rato.

Durán Barba es lógico que se sorprenda, porque viene formado en una era donde todas las campañas iban dirigidas a que los candidatos se parecieran entre sí, los más moderados posible, los más centristas. Eso no existe, no está existiendo hace rato, y sí, efectivamente, Milei llegó con una propuesta muy disruptiva respecto de campañas que se hubieran hecho en el pasado, y eso le puede estar otorgando la legitimidad que necesita para avanzar en reformas que Macri en 2015, por ejemplo, no llevó adelante, en parte porque en su campaña había prometido no privatizar, había prometido no eliminar los subsidios de las tarifas, había prometido distintas cuestiones que después, sin lugar a dudas, condicionaron su acción de gobierno. Cuando se le preguntaba a Menem por las reformas que hizo, él decía, si lo hubiera dicho, no me votaba a nadie. Era otro mundo. Creo que si Milei no decía eso, no tenía ningún tipo de relevancia en la conversación política y no le hubiera ido para nada bien.

NA: ¿Crees que la gente subestimó lo que Milei dijo en campaña y creían que no lo haría?

No, en los estudios que nosotros hicimos no es que la gente desconocía esas promesas de Milei o no creía en su implementación, simplemente no le importaba, que no es lo mismo. En algunos grupos cualitativos era un “no sé lo que hay que hacer, pero háganlo”. Hay una reacción a la impotencia que habían demostrado las últimas experiencias de gobierno para resolver, principalmente, el problema de la inflación. “Hagan algo, lo que sea”, y bueno, eso puede ser muchas cosas diferentes. Pero no había un desconocimiento de la propuesta de Milei.

La campaña del oficialismo fue muy intensa y se ocupó de dejar en claro, en todas las oportunidades que tuvo, cuáles eran estas promesas de Milei. No es que la gente no se enteró o no obtuvo esa información, no, la gente supo muy bien lo que estaba votando. Después, bueno, vamos a ver, capaz después se arrepienta. No sería la primera vez que pase, pero no creo que haya sido un tema de no creerle a Milei su programa, sino en todo caso de no darle el peso que tal vez le dio el electorado que eligió a Massa.

Claudio Mardones: ¿Cómo ves que será la comunicación a partir del 10 de diciembre con este antecedente? Porque llega un presidente con una plataforma que se jacta de aplicar un ajuste y de contar con la legitimidad para llevarlo adelante, ahora sabemos que los mensajes son “prepárense para seis meses durísimos”. ¿Cuánto va a quedar de ese atributo cuando empiece el momento del ejercicio del poder?

Yo creo que él se va a animar a tomar decisiones de shock sin medir tanto el costo político que le genera al principio. Hay cerca del 30% del electorado que lo eligió que creo que lo va a acompañar, incluso contra su propia calidad de vida. Creo que le va a creer la necesidad de pasar malestar hoy por la promesa de una mejora al futuro. Después, obviamente no va a ser el mismo efecto si esa recuperación que él promete ocurre en seis meses o en años. Ese cálculo económico se me escapa, pero él lo va a intentar hacer. Además de aprovechar que en este momento el peronismo va a estar en estado deliberativo para elegir un nuevo liderazgo. Perdió muchas provincias, por lo tanto, la fuerza de su potencia federal no es la misma que la de antes. Cristina, si bien en las últimas horas hizo algún comentario, no parece estar en la época en la que se la ve con más voluntad de ocupar la centralidad.

CM: Vos decís que la jefatura de la oposición está vacante...

Y en este momento yo no la veo a Cristina, capaz estoy equivocado, con la voluntad de ocupar ese rol, no de la manera en que lo supo ocupar en otras épocas. No veo a los gobernadores en condiciones de construir un liderazgo en esta primera etapa, sobre todo porque el peronismo perdió una enorme cantidad de gobernadores en esta elección, nunca gobernó con tan pocos gobernadores. Y Axel Kicillof, por otro lado, va a estar en la provincia que probablemente sea el objetivo de ajuste más importante, desde el lado de las tarifas y de los subsidios. Seguramente a nivel ideológico y de representatividad de los núcleos duros del kirchnerismo, va a tener una potencia, pero además de eso va a tener que gobernar y eso puede llegar a condicionarlo. Va a tener al liderazgo político opositor bastante fragmentado, por lo tanto, es probable que quiera aprovechar esas circunstancias. Pero este apoyo que puede tener para hacer reformas con un alto costo social, lo puede sostener durante un tiempo. Si no se empiezan a ver resultados en el mediano plazo, esos apoyos los volverá a perder.

NA: ¿Quién crees que tendrá el lugar de liderar la oposición? ¿Parte de Juntos por el Cambio que quedó afuera de la alianza con Milei puede? ¿O crees que va a ser el kirchnerismo? Y si no es Cristina, ¿representado en quién?

Hay que ver también. Yo no descarto que Juntos por el Cambio pueda replantear cuál es su posición política. De todas maneras, los dirigentes con mayor intención de voto, o mayor representatividad en la opinión pública, se los ve más cerca de Milei que de una alternativa opositora. Me refiero a Bullrich y Macri, a nivel nacional. Por lo tanto, habrá que ver. Pero tampoco se puede descartar que, vencido Juntos por el Cambio y vencido Unión por la Patria, el peronismo pueda inventarse un nuevo sistema de coaliciones, y eso también puede ser una posibilidad.

Lo de Kicillof es cierto, es el peronista al que mejor le fue en esta elección. Por lejos, es el que gobierna el distrito más importante del país, y es además quien representa de una manera más fiel al núcleo duro de votantes kirchneristas, que es la principal base de apoyo a nivel nacional que tiene el peronismo. Ahora bien, están los problemas que digo de cómo gobernar la provincia de Buenos Aires con un gobierno nacional de otro signo político y con, además, pensamientos muy antagónicos, por lo menos desde el ideológico, lo doctrinario, dogmático.

Y después, ¿Qué va a pasar con los intendentes? Si Milei va a proponer un modelo más similar al que tenían Cristina o Néstor Kirchner de que el gobernador quedara un poco dibujado en las negociaciones entre el gobierno nacional y los municipios, o si va a ser algo más parecido a lo que fue Alberto Fernández que le giraba los recursos directamente a la gobernación y que la gobernación después se ocupaba de gestionarlo con los intendentes. Todo eso habrá que verlo, pero bueno, Milei está sumando a su equipo gente que conoce la provincia de Buenos Aires y que sin lugar a dudas tiene una intención respecto a eso.

CM: ¿Qué le habría faltado a Massa o que podría haber hecho para poder imponerse en primera vuelta y llegar al 40%?

Yo creo que la primera vuelta era casi imposible, era realmente muy difícil. Creo que el peronismo tardó mucho en ordenar su interna, independientemente de la cuestión económica, que obviamente ordena muchísimo los resultados electorales. Esto es algo que yo repito siempre: cada vez que la pobreza aumenta, el que está gobernando pierde, desde 1983 para acá en todas las elecciones presidenciales y este año no fue la excepción. Dicho esto, fuera de la cuestión económica, creo que la interna realmente tardó demasiado en ordenarse y que la resolución podría haber sido a través de unas primarias más competitivas o podría haberse tomado con mayor anticipación la idea, si se iba a conseguir un candidato de unidad, que se construyera de una manera más eficaz, con más tiempo para planificar.

Y después vuelvo a lo contrafáctico: yo creo que hay algo en esta cuestión del comportamiento electoral tan adversativo, tan de no sentirse representado por el que aparece, por el que ocupa centralidad, que tal vez habría que haber tenido un perfil un poco menos alto a nivel estratégico. En su momento propuse hacer campañas sin hacer publicidades directamente, que la gente decidiera por otros formatos de estímulos. Hay muchas cosas, pero creo que ganar en primera vuelta era algo que se escapaba mucho al plan de cualquiera. En las mediciones que tenemos nosotros, en ningún momento vimos una posibilidad en estos últimos dos años, contra ningún candidato, de que el oficialismo pudiera ganar, sea cual fuera el candidato peronista, y bueno, el resultado estuvo lejos de ser sorprendente.

