Daniel Bilotta, autor de “Conurbano Salvaje", subrayó el vinculo entre la delincuencia y el narcotráfico en el Conurbano: "La única diferencia que tenemos con Rosario es que acá la Policía bonaerense administra el negocio". Por otro lado, acusó a los funcionario públicos de no conocer el Conurbano y que sólo se lamentan por televisión: "Kicillof nunca quiere hablar de inseguridad", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Bilotta es periodista y analista político. Nacido en Adrogué, partido de Almirante Brown, en la zona sur del Conurbano. Además es licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde ejerce la docencia en el área de Comunicación Social desde 1996. Había iniciado sus actividades en Radio Belgrano, con la llegada de la democracia, en 1984. Fue columnista de los diarios Clarín y Perfil, tarea que actualmente desempeña en el diario La Nación, en el ciclo Odisea Argentina, que conduce todos los lunes Carlos Pagni en La Nación+. Se especializa en temas vinculados con la provincia de Buenos Aires, particularmente el Conurbano, que sigue siendo su lugar de residencia. Publicó en coautoría con el periodista Carlos Reymundo Roberts, “Conurbano Salvaje". Y el asesinato de una nena de 9 años en Lomas de Zamora volvió a poner el foco en la violencia vigente en el municipio de Lomas de Zamora, y que el paso de las décadas y los gobiernos de diferentes signos no logran resolver el tema de la inseguridad.

Con 113.627 actos ilícitos en el último año, Lomas de Zamora encabeza este tipo de acciones delictivas en todo el Conurbano. Al tener 690 mil habitantes, nos da un promedio de que 7 de cada 10 familias son víctimas de un hecho ilícito por año, y todas lo son en un año y medio. ¿Cómo ves esta gravísima situación?

Escuchando todo lo vinculado a Umma, que fue asesinada en Villa Centenario, me hacía reflexionar que el Conurbano, desde el 2001, se ha vuelto un lugar muy violento. Probablemente, Lomas de Zamora, que es el segundo distrito de la Provincia de Buenos Aires en cantidad de habitantes, esté reflejando eso.

Basándome en las estadísticas que contás, me llama la atención que La Matanza no lo supere, ya que tiene mucho más habitantes. Y en Lomas hay un pequeño problema referido a la vecindad que hay entre Los Tribunales y Cuartel IX, que es donde vive el 40% de los lomenses, y donde quizá se hagan más denuncias. Es que uno de los grandes problemas que tiene la estadísticas judiciales en la Provincia es que la gente no denuncia.

Sabemos que Lomas de Zamora es apenas un espejo, recordamos el caso de Morena Domínguez en Lanús antes de las PASO. Con todos estos años de haberlo sentido en la piel, ¿qué balance nos podés hacer a los que no conocemos la zona con la misma intensidad que vos?

En el Conurbano se mata y se muere todos los días, aunque algunas cosas trascienden y otras no. Lamentablemente, en este caso contribuyó que el papá de Umma es custodio de Patricia Bullrich. El problema del Conurbano es que viven en 3000 kilómetros cuadrados casi 10 millones de personas, es el mayor bolsón estructural de pobreza del país. De todas maneras, la pobreza no explica el delito, pero sí la violencia. Y la verdad que el Conurbano es un lugar violento.

Me indigna la enorme cantidad de dirigentes que se muestran indignados con la muerte de Umma. De un dirigente, distinto al ciudadano común, se espera una reflexión o que muestren cierto horizonte. Por esto, le recomiendo a todos los dirigentes de todos los partidos, que guarden energías y que trabajen con el gobierno de Axel Kicillof, que nunca quiere hablar de temas de seguridad, para tratar la prevención del delito, algo abandonado.

No hay que lamentar más muertes, hay que detener a los criminales antes. Todo lo que se haga con posterioridad está bien, pero las muertes siguen aumentando. Tenemos una Justicia, una Seguridad y una Educación que trabajan por debajo de sus posibilidades. Es que sin educación no vamos a tener ciudadanos, sin justicia no habrá penas y sin seguridad nunca vamos a caminar tranquilos. Vivir acá es convivir con casos como el de Umma, todo doloroso, pero es la vida que tenemos.

¿Pensaste en dejar de vivir en el Conurbano?

Sí, claro. Lo estamos resolviendo. Yo tengo hijos grandes que estudian en la Ciudad y es injusto para ellos que el padre tenga que estar, a las 8 de la noche, pensando en ir a buscarlos a alguna terminal para que no los asalten.

Estoy seguro que la mitad de las personas a las que leí su consternación no conocen el Conurbano. De hecho, no hay un funcionario del gobierno nacional que conozca el Conurbano, son contados con los dedos de una mano los dirigentes del PRO que saben cómo se vive acá. La indignación no sirve más, necesitamos otras respuestas.

Ayer, antes de que se conociera lo de Umma, me vino a visitar Eduardo Duhalde, que me contó que cuando fue dirigente de Lomas, en 1973, estaba comenzando el tema de la droga. ¿Cuánto tiene que ver esa violencia, más allá del delito, ya que entiendo que no hay un boliche donde no se consuma?

Es una realidad mundial la del narcotráfico, que también afecta a nuestro país. No estamos muy lejos de parecernos a Rosario. La diferencia, según los especialistas, es que allí la policía se enfrenta por el narcotráfico, son negocios cruzados, mientras que en el Conurbano, la Policía bonaerense administra el negocio.

Lo que ocurrió en La Matanza con la supuesta toma de tierras, demostraría que ese modelo deja de funcionar, y que estaría empezando a poner en crisis a quienes administran y a quienes venden. Si en el Conurbano tenés casi un 50% de desocupación, si los chicos no son contenidos en las aulas y si ser un puntero de la droga te deja 200 mil pesos por semana, no es difícil sacar la conclusión de qué papel está jugando el narcotráfico.

Al mismo tiempo, está la clase media que puede pagar una droga para el boliche porque sus padres tienen recursos y hace que los que no, salgan a delinquir para obtenerla. ¿Es así?

Es que ahí sí tenés un vínculo entre el delito y el narcotráfico porque los pibes terminan haciendo eso. Es un tema preocupante. Somos una sociedad violenta, pero en el Conurbano aún más por el poco espacio, la gente alienada y las malas condiciones para vivir. Todo esto genera una situación que nos lleva a lo que estamos viviendo.

