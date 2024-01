Día 44: Lomas también explica la barbarie

“Desde hace varias décadas, el partido de Lomas de Zamora es escenario de un sinfín de hechos de corrupción, y de violencia política y social que marcaron la historia del país. Una vez más, el municipio parió un nuevo asesinato, esta vez el de una menor de 9 años, Umma, cuyo padre forma parte del equipo de custodia de Patricia Bullrich”, indicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 23 de enero de 2024.

El crimen de Umma, la nena de 9 años, hija de uno de los custodias de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que fue asesinada ayer en el partido bonaerense de Lomas de Zamora en lo que hasta hoy se supone que fue un intento de robo al voleo, nos vuelve a llamar la atención sobre la problemática de la inseguridad en el conurbano y en Lomas de Zamora en particular.

Previo a las PASO en las que triunfó Milei, hubo un caso en Lanús, Morena, asesinada por motochorros.

Ayer, la agenda política se vio teñida por la conmoción que producen en la opinión pública asesinatos como este, que cambian la agenda y se ponen sobre el tapete nuevas cuestiones referidas a la seguridad, en un día atravesado por la falta de apoyo a las negociaciones de último momento en la reformulación de la ley ómnibus que tratará el Congreso esta semana.

Crimen de Umma: los delincuentes "tiraron a matar" y la nena de 9 años recibió un disparo en la nuca

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que “no digan que tenemos mano dura, mano dura es matar a una nena de 9 años”. Mientras que el presidente Javier Milei se manifestó con un tweet en el que escribió: “Umma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuentan con mi apoyo y el de todo el Gobierno Nacional. Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron”.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que “tenemos un detenido, no podemos dar más precisiones porque la investigación sigue su curso, y estamos realizando allanamientos”.

El hecho de que alguien que es integrante de la Policía Federal y custodia de una de las políticas más importantes del país no esté seguro, nos hace entender a todos que nadie de nosotros lo está y que debemos velar por nuestros hijos y seres queridos porque hay una situación social que cada vez genera mayor niveles de inseguridad y violencia.

“Ayer vino a verme el ex intendente de Lomas y ex presidente de la Argentina, Eduardo Duhalde, para traerme uno de sus clásicos libros sobre la historia que le tocó atravesar, y apareció el tema de la droga en el municipio. Él cuenta que en 1973, cuando fue intendente por primera vez, había algo así como 24 concejales y seis secretarios, que se reunían continuamente para debatir qué hacer, y dos de ellos sostuvieron que en los colegios había droga, una palabra inusual en aquel momento. Como los demás no lo creían, decidieron invitar a las directoras de los colegios con sus abanderadas/os.

En la reunión se consultó si había drogas en los colegios, y si bien al principio nadie se animó a hablar, una alumna sostuvo que sí, que había dos compañeras que no querían denunciar por el enojo de los padres y el miedo a las represalias. Terminaron por contar todos los alumnos lo mismo.

Hoy, quienes conocen el tema sostienen que no hay boliche en el que no se consuma droga de distinto grado, que empieza por las pastillas y termina en cocaína, y las personas que no tienen los recursos, terminan matando para conseguirlo.

Hay, en muchos de estos hechos de inseguridad, ilógica por quienes lo cometen porque no están maximizando su beneficio y minimizando su riesgo, sino que aumentan su riesgo y el costo de lo que van a conseguir atravesado por un proceso de irracionalidad que produce la droga”, contó Fontevecchia.

Crimen de Umma: detuvieron a un sospechoso y el fiscal dijo que hubo "cuatro coautores" del asesinato

En la representación que hacemos del conurbano en general y de Lomas de Zamora en particular, vienen a nuestra mente el problema de la marginación social, la falta de vivienda, la tomas de tierras, el narcotráfico y la inseguridad, por lo que el problema de las drogas, en una situación económica de precariedad, aumenta la desesperación de quien no tiene recursos para consumirlo. Pero esta construcción responde a una realidad que se fue gestando durante las últimas décadas.

Lomas de Zamora, como representante del conurbano, fue construyendo sus orígenes a través de la llegada de inmigrantes que eligieron estas tierras tras arribar desde distintas latitudes. El nombre del Municipio se debe al Capitán español Juan de Zamora, quien en 1736 compró las tierras que años más tarde se transformarían en la actual Comuna.

La museóloga e historiadora, Margarita Casas, en el Programa Proa Al Futuro de una radio local, relató parte de la evolución de la ciudad. “En Europa, muchos obreros se habían quedado sin trabajo y la Argentina necesitaba mano de obra para trabajar en el campo. Se había convertido en un país agroexportador, entonces muchos inmigrantes llegaron por la gran pobreza y hambruna que había en Europa” relató la historiadora.

El distrito también fue el hogar de grandes figuras. Allí vivieron Pepe Biondi, Roberto Sánchez (Sandro), Julio Sosa, Elsa Rivas, Piero, Juan Carlos Calabró, Alfredo De Angelis, Gerardo Sofovich, Esther Goris y hasta Julio Cortázar.

La represión durante la dictadura militar y la lucha por los derechos humanos también recorrió la historia del distrito. El Pozo de Banfield era uno de los centros clandestinos de detención, con un juicio que debería haber comenzado en mayo de 2020 pero por la cuarentena se retrasó.

Esta vez fue en Lomas de Zamora: asesinaron a un hombre para robarle la moto en Budge

Además este partido tiene más de 690 mil habitantes y es una zona de fuertes contrastes. Desde el 2000 además de un crecimiento de la pobreza y el desarrollo de las 55 villas miserias, Lomas vive un boom inmobiliario en el que se construyeron más de 200 torres, countries y distintos barrios privados.

Según los últimos datos del INDEC publicados en octubre del 2023, en Lomas de Zamora se encuentra un índice de pobreza por encima del promedio nacional. En este partido el 47% de los ciudadanos es pobre y el 12% es indigente.

En abril del 2023 se hizo un informe del Mapa de la Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires y se estableció que el partido con mayor hechos de inseguridad era Lomas de Zamora. Este distrito registró 113.627 actos ilícitos durante desde el 2022 hasta el 2023.

Estas cifras deben explicar que su intendente, Federico Otermín, sea uno de los alcaldes del conurbano con peor imagen.

Hace menos de una semana la consultora CB hizo una encuesta entre los vecinos de las distintas comunas y Otermín se encuentra en el puesto 22 de los intendentes conurbanenses con peor imagen, ya que tiene un 41,7% de imagen negativa. Esto en el contexto de que los castigados por el “desprestigio de la política” son mayormente los políticos nacionales, no los locales.

Velan los restos de Umma Aguilera, la nena de 9 años asesinada en Lomas de Zamora

Sin embargo, cargar las tintas sólo contra Otermín sería injusto. El alcalde actual es parte de una cadena de jefes comunales que han salido de Lomas de Zamora para pelear en la política nacional y han sido acusados de tener negociados con el juego y el narcotráfico. Estamos hablando de Insaurralde y Duhalde.

El ex presidente y ex gobernador bonaerense fue acusado por el dirigente piquetero Luis D'elía, en el 2006, de formar parte de una organización que comercializaba drogas. La denuncia nunca prosperó y se demostró que era lo contrario. Es decir, es bastante habitual que el mundo de la droga utilice a quienes luchan contra la droga acusándolo de lo mismo. Es un sistema usado por los carteles del mundo, y se hace también a los periodistas.

Eduardo Duhalde en 1994 se preguntaba “a quién le echamos la culpa en la vida política”.

Las denuncias e investigaciones contra el ex intendente Martín Insaurralde se dispararon luego de que se filtrara una foto junto a Sofía Clerici en un yate en Marbella. Insaurralde fue acusado de otorgar licencias de bingos y quitarlas a conveniencia, y hace años se lo acusó de hacer dinero con el juego clandestino. Estas denuncias tampoco prosperaron y nunca se esclareció el vínculo del patrimonio de Insaurralde con estos supuestos negociados.

Lanata hizo un informe sobre esto al respecto, titulado “Las cajas de Insaurralde: ¿Cómo paga su vida el ex intendente de Lomas de Zamora?”, donde relató el country en el que vivía.

Sin embargo, todas estas denuncias, acusaciones, cifras de pobreza y escenificaciones de la desigualdad con los countries y barrios privados dan un cuadro en el que la política aparece como impotente frente a los crecientes problemas sociales. Esto no puede limitarse a la política local. En este país han gobernado una gran cantidad de espacios, hace cuarenta años hay alternancia democrática y los números de injusticia social han crecido tanto en Lomas de Zamora, como en todo el conurbano.

Lomas también es una explicación del aberrante hecho de ayer. No la única, pero sí una que brinda claves sociológicas, demográficas y económicas para entender el todo contra todos.

Patricia Bullrich confirmó que identificaron a los coautores del crimen de Umma: "Sabemos quiénes son"

Entre las respuestas de los dirigentes políticos hubo una que causó particular impacto por su crudeza. Con la imagen de un queso con muchos agujeros, José Luis Espert escribió en sus redes: “a los asesinos de Umma”, lo que da la idea de prometer “bala”, como dice habitualmente Espert, a los responsables del crimen.

Diego Santilli, dirigente del PRO sostuvo que “estas lacras humanas tienen que estar presas de una vez por todas”.

Obviamente este tipo de crímenes genera todo tipo de enojos y emociones. Ahora, si no atacamos todos los problemas que hay alrededor de la pobreza, la exclusión, el consumo de drogas y los negociados de la política en todo esto, accionar solo cuando el hecho ya ocurrió y descalificar al delincuente no resolverá ningún problema.

Hay más de 110 mil ilícitos por año en Lomas de Zamora, donde viven 600 mil habitantes, es decir que uno de cada seis habitantes es afectado por un ilícito, y todos los habitantes, cada seis años, padecen un acto ilícito.

¿Hay cientos de miles de “lacras” como lo dice Patricia Bullrich? Quiero creer que no, quiero creer que hay un problema social muy importante que hay que abordar con la mayor racionalidad posible. Eso es lo que le debemos a Umma, a Morena y a todas las víctimas de la inseguridad. Discutir con datos concretos, informarnos con responsabilidad, para que la sociedad debata estos problemas y nuestros representantes tomen la iniciativa para empezar a resolver este flagelo que es la inseguridad.

Podríamos decir que si una familia tipo tiene cuatro personas, una familia y media sufre un ilícito por año en Lomas. Un lugar que no es una excepción sino un espejo de nuestra Argentina.

MVB DC JL