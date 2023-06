Daniel Scioli irá a la Justicia para participar de las PASO

Se enciende nuevamente la interna del oficialismo, Daniel Scioli que quiere participar de las PASO y está dispuesto a ir a la justicia, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Faltan apenas tres días para el cierre de listas y en Unión por la Patria todavía no está claro quiénes son los candidatos que se inscribirán.

Scioli dice "yo me inscribo, no me bajo nada y no me quieran bajar porque no lo voy a hacer". Desde el PJ, especialmente desde el kirchnerismo y del massismo, están haciendo lo posible por bajarlo. ¿Qué están haciendo? Cuestiones más técnicas, que tienen que ver con el reglamento, cuáles son las reglas para participar en las elecciones internas del frente oficialista.

Hace algunos días, contábamos el enojo de Máximo Kirchner, que decía, "nos quieren meter al Partido Judicial dentro de la interna", y muy enojados con Scioli y Aníbal Fernández, que oficia de padrino político en las discusiones con el kirchnerismo por parte del embajador argentino en Brasil.

¿Qué pasó? Lo que está diciendo Scioli es que hicieron un arreglo de palabra, "pero esta gente el reglamento al final lo escribió como quiso y el arreglo de palabra no está", es decir, están poniendo una serie de reglas que "nos hacen casi imposible participar". ¿Cuáles son? Una es juntar avales, por lo que cada candidato tiene que juntarlos para poder presentarse y ahora le dicen "además de avales del PJ, traé avales del Frente Renovador, el partido Kolina, Frente Grande", básicamente de todos los que no quieren a Scioli que plantea "esto no es lo que habíamos arreglado".

Scioli no se baja de las PASO y advirtió: “No voy a dejar que nadie me lleve por delante”

Lo otro es lo que tiene que ver con las posiciones en las listas de diputados también, que habían arreglado que el perdedor puede entrar en las listas a partir del cuarto lugar, pero lo que se escribió el reglamento es que entra a partir del sexto o séptimo, con lo cual lo dejan casi afuera de los cargos expectables.

Lo que dice el ministro de Seguridad de la Nación es que "si así son las reglas, nosotros vamos a la Justicia. Digan lo que quieran, hablen del Partido Judicial, pero vamos a hacer una presentación en la Justicia Electoral porque, de esta forma y con este reglamento, lo que están haciendo es impedir que participemos".

Todo esto se da faltando tres días para saber qué pasará quiénes serán los candidatos. Scioli manifiesta que se quiere presentar, pero, ¿del otro lado?, sin novedades. Siguen las especulaciones, todo lo que tiene que ver con Jujuy retrasa las decisiones y esto vale también para JxC ,que todavía no deciden Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta quienes serán los candidatos a vice y esto se va a extender hasta el fin de semana, hasta que se aclare un poco la situación en Jujuy.

Pero la guerra dentro de Unión por la Patria está al rojo vivo, y Scioli piensa "¿no me dejás participar?, voy a la Justicia, aunque no te guste".

BL FM