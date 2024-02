Edgardo Kueider: "Milei optó por el camino de hacer lo que quiere y se mete solo en un balurdo"

Edgardo Kueider señaló que el enfrentamiento de Javier Milei con los gobernadores puede empujar al rechazo del DNU en el Senado, y consideró que sería inteligente que Victoria Villarruel llame a una sesión para que sea tratado. Además, criticó la actitud beligerante del Gobierno. “No podes abrir 150 frentes, eso no existe, el resultado siempre va a ser una derrota”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Edgardo Kueider es senador del Partido Justicialista por la provincia de Entre Ríos.

Alejandro Gomel: ¿La vicepresidenta tendrá que llamar a una sesión para tratar el DNU?

Yo creo que lo más inteligente que podría hacer en este momento Victoria Villarruel es justamente llamar a la sesión del Senado para tratar este DNU.

El pedido está hecho, hemos presentado, ayer, una nota solicitando la sesión especial para tratar el DNU y la firmaron nueve senadores de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro y Tierra del Fuego.

Creo que es oportuno hacerlo, creo que es el momento para hacerlo. Están agotadas las instancias para seguir discutiendo este tema. Creo que hay que darle un punto final.

El inicio de las sesiones ordinarias, favorece justamente a esta situación. Favorece a la Presidenta para convocar como también la condiciona, porque una vez que se inician las sesiones ordinarias no hay mucho margen para no convocar la sesión.

AG: Si uno mira la firma de la nota que se presentó ayer, está el número para rechazarlo.

Sí, el número para rechazarlo creería que estuvo siempre, pero ahora con este nuevo enfrentamiento del presidente, porque parece que todas las semanas está eligiendo a alguien con quien pelear, esta vez se las tomó con los gobernadores, ese nuevo enfrentamiento con los gobernadores tengo la seguridad de que va a generar en el Senado inmediatamente un rechazo contundente al DNU porque ha volado prácticamente todos los puentes.

Los legisladores que por ahí están condicionados por sus gobernadores, muy alineados con sus gobernadores y sus gobernadores por ahí se alinean, por alguna cuestión, con el Gobierno nacional, que hubieran votado a favor o de última abstenerse, en este contexto creo que votarían en contra.

AG: Se cayó la ley, parece que se cae el DNU, son las dos patas donde se asentó la política de Milei, y se le caen ambos. ¿Cómo sigue esto?

Es que en realidad inició mal. Es imposible, porque todos hablamos de un DNU, incluso muchos dicen que ahora no se le vota un DNU a Milei o se cuestiona un DNU de Milei cuando a otros presidentes nadie le dijo nada y sacaron 20, 30, 40 o 50 DNU. Pero acá, la verdad es que esto no es un DNU, son 300. En un solo acto jurídico son 300 DNU metidos adentro. Esto es un mega-DNU que modifica una innumerable cantidad de leyes.

La actitud confrontativa de Mile podría dejarlo sin aliados, según advierte Edgardo Kueider.

Si a eso le sumamos que el presidente asume de espaldas al Congreso, y el primer día que va a través de un locutor les dice a los legisladores que estaban ahí, a los miembros de la Corte y a los gobernadores presentes, que se queden sentados a mirar el discurso por televisión, arrancamos mal.

El DNU termina de abonar eso, y acto seguido lanzan una ley ómnibus también con innumerables cambios de los cuales muchos de esos cambios tampoco hacen a la vida política la necesidad ahora de tratarlo para los ciudadanos. Que los jueces usen togas, a nadie le cambia la vida eso.

Entonces, el presidente manda un sinnúmero de normativas para ser tratadas que ni siquiera son urgentes y no le va a cambiar la historia ni a la gente ni al Gobierno. Arranca mal.

El presidente debería haber hecho lo que tiene que hacer cualquier persona que respeta las instituciones democráticas, ir al Congreso, dar su discurso de asunción como corresponde, y luego mandar una ley de emergencia, que es cierto que se la han votado a todos los presidentes, entonces manda la ley de emergencia, la justifica, la fundamenta y a partir de allí él puede mandar normativas al Congreso en línea con las necesidades que tiene para gobernar e incluso algunos DNU en el marco de esa emergencia y seguramente no hubiera habido ningún problema.

Pero optó por el camino de decir bueno acá me votó el 56% por ende tengo toda la potestad de hacer lo que quiera, entonces el Congreso tiene que allanarse, arrodillarse, aplaudirme e ir en línea con lo que yo mando, y los gobernadores tienen que hacer lo mismo. Caso contrario, los legisladores son corruptos, coimeros, el demonio los gobernadores también, etc., y así estamos, en una confrontación y un riesgo institucional inesperado para estos momentos donde la sociedad está requiriendo justamente todo lo contrario.

Está requiriendo soluciones y lo que está encontrando son serias dificultades para llegar a fin de mes, porque termina el pueblo argentino haciéndose cargo del costo y del ajuste que en teoría iba a ir para la famosa casta, entre comillas.

AG: Habla de riesgo institucional, ¿hacia dónde cree que puede avanzar esto?

El presidente optó por el camino de hacer lo que quiere y se mete solo en un balurdo que no sé cómo va a hacer para salir.

Vos no te podés enfrentar con todos al mismo tiempo, salvo que tengas una espalda importante para bancarla. No podes abrir 150 frentes, eso no existe, el resultado siempre va a ser una derrota. No tenés tanto oxígeno ni tanto poder. De hecho, Milei no lo tiene, fíjese que en el Senado tiene siete senadores.

AG: ¿Tiene salida ese balurdo en el que se metió Milei?

La salida está en sus manos, yo creo que el viernes puede ser un un punto de inflexión. No sé por qué eligió el horario nocturno, creo que eligió un horario atendiendo al rating televisivo, el prime time.

Ahora, si es para hacer un show y seguir tensando la cuerda creo que se sigue equivocando, y si lo aprovecha para dar un discurso conciliador y decir vamos a ordenar, a mandar las leyes que necesito, que el Senado y la Cámara de Diputados se aboquen a darme las herramientas para gobernar como corresponde, haremos una mesa con los gobernadores para atender las cuestiones que hacen a las necesidades de las provincias, lo cual no significa que les tenga que dar los recursos que las provincias quieran.

Es más, en cierta manera, comparto que las provincias hagan su esfuerzo también para equilibrar sus cuentas.

AG: No me imagino a Milei con ese tono conciliador en el discurso.

Yo tampoco, yo digo cuál sería la salida, lo que uno cree que habría que hacer.

Ahora, si vamos el viernes de vuelta a tensar, a tirar un bazucazo al Congreso, otro a las provincias, a los periodistas, a los artistas y a los cantantes, no sé quién va a quedar apoyando a Milei en su gobierno.

