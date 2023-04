El dirigente del Frente de Todos, Eduardo Valdés, aseveró que "lo que denunciamos es que no fue juzgada objetivamente", en referencia a la situación judicial de la vicepresidenta y la proscripción que plantea el oficialismo. La posibilidad de que se junten Sergio Massa y Alberto Fernández con ella para formar un tridente electoral, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Todavía tiene la expectativa de que Cristina Kirchner sea candidata?

Lo que denunciamos es que no fue juzgada objetivamente. Cristina Kirchner siempre estuvo a derecho, nunca se profugó. Nunca se revisaron las condiciones en las cuales se la juzgó, como por ejemplo, citarla a ocho indagatorias el mismo día con el mismo juez y fiscal.

No hay argentino en la historia judicial de nuestro país que haya sido citado a dos indagatorias con las condiciones que fue juzgada Cristina.

Los jueces que la condenan en otras causas viajan en un avión pagado y recibiendo dádivas de parte de un gran grupo periodístico y económico de Argentina. Son los mismos jueces que le abren y deciden las causas, los que juegan al fútbol en las canchas del expresidente Mauricio Macri.

Encima se nos ríen y sacan al día siguiente una foto en la que se ve al presidente del Tribunal tomando un mate con el nombre del equipo (Liverpool) y el fiscal que acusa jugaba en el mismo equipo que el juez que la juzgaba.

En Brasil, ocurrió algo similar y por eso se anuló el juicio a Lula da Silva. Los fiscales y el juez Moro tenían connivencias.

Nosotros no queremos ni indulto ni amnistía, queremos que se la juzgue como corresponde a Cristina y como esto no fue así sentimos que está proscripta, que ese fallo que hizo el Tribunal Oral tiene que ver con que ella no participe del proceso electoral.

Independientemente de eso, ¿creés factible que la vicepresidenta modifique su decisión de no ser candidata?

Eso nos lo dirá el día que cierren las listas.

Ella ya lo dijo. Se me ocurre y conjeturo que, al mismo tiempo, esa indefinición dificulta la posibilidad de los otros candidatos de tener más tiempo de campaña y exposición.

Creo que eso no dificulta, lo que dificulta en todo caso es que no se junten en una misma mesa Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa, que son las tres patas que conducen el Frente de Todos. Y nosotros, los que somos dirigentes del espacio, estamos esperando eso. Queremos que haya acuerdo político sobre cómo serán las reglas de juego que van a definir cómo nosotros elegimos a nuestro candidato a candidata a presidente o vicepresidente.

Eso lo estamos pidiendo en paralelo a esto que realizaremos hoy.

Si una PASO sirve que para que el gana, gane y el que pierde no acompaña, eso se va a lograr si no hay acuerdo político de cómo se instrumenta eso. Sinceramente, cuando digo que soy frentetodista las 24 horas quiero decir que la responsabilidad que siento es que todo sabemos que en la unidad está nuestra fortaleza, no en la división.

Independientemente de un acuerdo en el que se acordara ciertas normas de competencia en las PASO, eso sería lo que permitiría que en esas PASO, luego, el que triunfe dirija y el que pierde acompaña. Mientras que si no se logra ese acuerdo y hay PASO, el que pierda no acompaña.

Eso es clave, es indispensable. Estoy mirando en espejo a Juntos por el Cambio. Voy a poner un ejemplo, no sé si la gente de Patricia Bullrich acompañaría a Horacio Rodríguez Larreta si gana, por cómo vemos la fuerte diferencia que plantea abajo de esa situación. Hay un antiradicalismo fuerte en una base social del PRO.

En ese caso, por más que se sentaran Bullrich y Larreta a acordar ciertas normas, el tema es que los votantes representan intereses distintos por más que los dirigentes se pusieran poner de acuerdo.

Eso es lo que yo siento que todavía no sucede en el FdT. Es clave que ese encuentro o mesa política que demandamos muchos resuelva esta situación.

¿Qué tendría que suceder para que se logre una unión entre Alberto y Cristina?

En la política normalmente el que tiene la lapicera es el que convoca y, en este caso, ese tiene que ser Alberto Fernández.

En el mundo privado, cuando se da una sociedad donde hay dos integrantes que tienen el 40% y uno que tiene el 20%. Si los dos que tienen el 40% mantienen distancia, termina manejando el que tiene el 20% porque es el que hacer la diferencia. ¿Esta podría ser la situación actual de que finalmente quien termina teniendo la decisión de llevar el FdT hacia un sentido o el otro termina siendo el socio minoritario que sería el ministro de Economía?

A Massa lo veo como el que más trabaja para poder hacer este encuentro, no lo veo queriendo impedir este encuentro entre Alberto y Cristina. Tengo el orgullo de participar del bloque de diputados del FdT, estamos unidos y valoramos mucho esa unidad.

Me pregunto si estas marchas o llamados más que golpear la puerta del Poder Judicial no es también un llamado interno a los líderes para que encuentren alguna forma de definición para no esperar al último día de la presentación de las listas en junio. Cuánto hay de que verdaderamente de que el mensajero tiene un destinatario distinto. En semiología se hablaba del contradestinatario, el protodestinatario y el paradestinatario, algo que decía Eliseo Verón sobre a quién le va la carta.

Hace unos días con ese histrionismo hiperbólico que a veces los artistas logran, Dady Brieva casi llorando en un canal de televisión más o menos hacía un reclamo parecido y le pedía algún guiño o para dónde ir a Cristina independientemente de que Alberto tenga formalmente la responsabilidad institucional de poder producir ese puente. ¿Qué reflexión te genera esta perplejidad en carne viva de Dady que de alguna manera puede ser exageradamente lo que sienten muchos de los que vayan a marchar?

Entiendo el estado de Dady, pero yo tengo otra obligación, soy dirigente político.

Ella misma dijo, aquel día de la sentencia de la Causa Vialidad, que cada dirigente saque el bastón de mariscal de su mochila y no me puede ganar la desesperanza. No tengo derecho a ser desesperanzado, yo tengo obligaciones de construir esperanzas.

La pregunta es si no creés que ella podría dar alguna señal respecto de cómo creer que se deba resolverse esta situación.

Eso se encuentra dialogando con Alberto y Massa. Si un diálogo es la visión individual de Cristina, por lo que de nada sirve que sigamos tirando posiciones individuales de quienes nos lideran si del otro lado dicen que no están de acuerdo. Yo necesito que se sienten y que digan en qué están de acuerdo y cómo vamos a resolver esta situación.

Imaginamos que el FdT es indispensable ahora para que los argentinos mejoren su calidad de vida, estos momentos horribles que le tocó vivir al mundo.

De ser competitivos electoralmente, ¿te parece que sería ideal que hubiese un candidato de síntesis de esa reunión de tres socios del FdT?

Si hay candidato de síntesis es porque hubo un gran acuerdo político y yo lo acepto. Y si hay que competir, que sea conversado y con reglas de juego.

¿Cuál te parece que es la alternativa más competitiva? Vos tenés del otro lado a Juntos por el Cambio que plantea una interna fogosa entre Larreta y Bullrich, y se suman los radicales. ¿Creés que eso agranda al partido que tiene en las PASO una competencia mientras que el que va con un solo candidato se achica o no?

Todo depende de si el resultado post PASO los mantiene unidos o separados. La última PASO en Buenos Aires la fórmula de Aníbal Fernández y Julián Domínguez el resultado posterior no fue bueno porque se metieron mucho los medios de comunicación que acusaban a Aníbal de ser la "morsa" y que la "morsa" terminó siendo otra persona que no tenía nada que ver, pero en ese momento se pensaba y se dio mucho en el resultado electoral y aún así Daniel Scioli perdió por un punto.

Tengo conciencia de los errores que cometimos y por eso creo que es indispensable que nos sentemos quienes nos representan en esa mesa y le pido al Presidente que convocar a Cristina y Massa.

BL JL